Mario Kart World : Nintendo révèle les coulisses de son mode photo
Découvrez comment Nintendo a conçu le mode photo de Mario Kart World sur Switch 2, entre prototype interne, interface repensée et cadres verticaux façon magazine !
Un prototype ambitieux… presque tropLe mode photo de Mario Kart World est né d’un prototype développé par un programmeur de l’équipe. À partir de cette base, Ayako Akaza a travaillé sur les spécifications, l’interface utilisateur et le parcours d’activation du mode en jeu. L’objectif était clair : permettre aux joueurs de prendre facilement de belles photos de leur pilote et des environnements.
Une vision partagée par toute l’équipeLe mode photo a rapidement dépassé le simple cadre technique. Avant même la finalisation des spécifications, les membres de l’équipe partageaient déjà leurs clichés en interne. Ces échanges ont influencé directement l’évolution de la fonctionnalité. Akaza explique avoir régulièrement consulté les développeurs les plus enthousiastes pour recueillir leurs idées sur les outils et cadres souhaités.
On avait souligné la qualité du mode photo dans notre test de Mario Kart World :
Le mode Balade permet aussi d’activer un mode secondaire assez amusant : le mode Photo. Il est très bien fait, avec de nombreuses options de personnalisation pour réaliser la photo parfaite, à partager ensuite à ses amis sur les réseaux sociaux. (...) tout le reste est entièrement personnalisable. Un gentil gadget donc (...).
Un autre regard sur l’univers de Mario KartMario Kart reste avant tout un jeu de course. On y traverse les circuits à toute vitesse, sans scénario à suivre. Pourtant, les développeurs rappellent que le monde du jeu regorge de détails que l’on ne remarque pas toujours en pleine compétition. Le mode photo permet justement de ralentir le rythme et d’observer ces éléments sous un autre angle.
On notera qu’Ayako Akaza n’en est pas à son coup d’essai. Entrée chez Nintendo en 2020, elle a notamment travaillé sur la mise à jour finale d’Animal Crossing: New Horizons et sur le Pass de circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe, avant de prendre en charge l’interface et les textes du mode photo et des missions de Mario Kart World. Une force au sein même de Nintendo, donc, dont les choix impactent notre expérience de joueur.
Source : Nintendo
