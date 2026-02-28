Rechercher sur Puissance Nintendo
Mario Kart World Disponible sur Switch 2 depuis le 05/06/2025
News Mario Kart World (Switch 2)

Mario Kart World : Nintendo révèle les coulisses de son mode photo

Découvrez comment Nintendo a conçu le mode photo de Mario Kart World sur Switch 2, entre prototype interne, interface repensée et cadres verticaux façon magazine !

News
Dans Mario Kart World sur Nintendo Switch 2, on ne fait pas qu'essayer de franchir la ligne d’arrivée. On peut aussi s’arrêter net, respirer, et capturer l’instant. Sur son site de recrutement japonais, Nintendo revient sur la conception du mode photo du jeu, avec le témoignage d’Ayako Akaza, planificatrice en charge de cette fonctionnalité.
Derrière ce qui peut sembler être un simple gadget se cache en réalité un long travail d’équilibrage entre richesse des options et accessibilité. Et il nous semblait intéressant de partager ce retour d'une insider de Big N pour mieux comprendre comment on en vient à ajouter une fonctionnalité complète à un jeu.

Un prototype ambitieux… presque trop

Le mode photo de Mario Kart World est né d’un prototype développé par un programmeur de l’équipe. À partir de cette base, Ayako Akaza a travaillé sur les spécifications, l’interface utilisateur et le parcours d’activation du mode en jeu. L’objectif était clair : permettre aux joueurs de prendre facilement de belles photos de leur pilote et des environnements.
Mais tout n’a pas été simple. À un moment du développement, l’équipe avait intégré tellement de fonctionnalités que le mode devenait difficile à prendre en main. Le risque était évident : proposer un outil si complexe que les joueurs ne l’utilisent jamais. L’équipe a donc procédé à de nombreux ajustements, supprimant certaines options, en ajoutant d’autres, et en retravaillant les termes affichés à l’écran afin de trouver le bon équilibre entre clarté et précision.

Une vision partagée par toute l’équipe

Le mode photo a rapidement dépassé le simple cadre technique. Avant même la finalisation des spécifications, les membres de l’équipe partageaient déjà leurs clichés en interne. Ces échanges ont influencé directement l’évolution de la fonctionnalité. Akaza explique avoir régulièrement consulté les développeurs les plus enthousiastes pour recueillir leurs idées sur les outils et cadres souhaités.
C’est d’ailleurs une demande spécifique pour un cadre vertical qui a donné naissance à un design inspiré des magazines. D’autres cadres ont vu le jour, notamment des modèles évoquant les emballages de Yoshi’s, une chaîne de restauration rapide fictive présente dans l’univers du jeu. Certains cadres jugés complexes au départ se sont finalement révélés populaires en interne, preuve que l’expérimentation collective a façonné le résultat final.

On avait souligné la qualité du mode photo dans notre test de Mario Kart World :
Le mode Balade permet aussi d’activer un mode secondaire assez amusant : le mode Photo. Il est très bien fait, avec de nombreuses options de personnalisation pour réaliser la photo parfaite, à partager ensuite à ses amis sur les réseaux sociaux. (...) tout le reste est entièrement personnalisable. Un gentil gadget donc (...).

Un autre regard sur l’univers de Mario Kart

Mario Kart reste avant tout un jeu de course. On y traverse les circuits à toute vitesse, sans scénario à suivre. Pourtant, les développeurs rappellent que le monde du jeu regorge de détails que l’on ne remarque pas toujours en pleine compétition. Le mode photo permet justement de ralentir le rythme et d’observer ces éléments sous un autre angle.
Au fil du développement, l’outil a même été utilisé pour créer certains visuels officiels, que ce soit pour le générique ou pour des supports publiés dans Nintendo Today... et également sur la jaquette du jeu ! Depuis la sortie du jeu, de nombreux joueurs partagent leurs clichés sur les réseaux sociaux, prolongeant ainsi cette idée initiale : offrir une autre manière d’apprécier Mario Kart World, au-delà de la simple performance en course. Il faut dire que le résultat est parfois spectaculaire !

On notera qu’Ayako Akaza n’en est pas à son coup d’essai. Entrée chez Nintendo en 2020, elle a notamment travaillé sur la mise à jour finale d’Animal Crossing: New Horizons et sur le Pass de circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe, avant de prendre en charge l’interface et les textes du mode photo et des missions de Mario Kart World. Une force au sein même de Nintendo, donc, dont les choix impactent notre expérience de joueur.
Galerie images

Et vous, utilisez-vous souvent le mode photo dans vos jeux vidéo ? Est-ce un simple bonus ou une vraie façon de redécouvrir un titre comme Mario Kart World ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.

Source : Nintendo
