Pokémon Champions sort en avril 2026 sur Switch, la version mobile arrivera plus tard
Le jeu de combats Pokémon Champions se lance sur Nintendo Switch en avril 2026 en free-to-start. La version mobile est prévue plus tard en 2026, avec intégration partielle à Pokémon Home.
Le titre se présente comme un jeu centré sur les combats, pensé pour devenir la “place centrale” du format compétitif, sans l’exploration et la collecte façon RPG. En clair : on vient pour se battre, pas pour chercher la CS Coupe à Illumis. Ceci étant dit, la bande-annonce nous montre plutôt de jeunes enfants qui cherchent à en découdre, ce qui nous donne peut-être un indice sur la cible de ce Pokémon Champions :
Un jeu axé combats, avec du classé, du casual et du privéLes infos partagées lors du Pokémon Presents nous montrent que Pokémon Champions mise sur des affrontements en solo et en duo, avec les mécaniques familières de la série (types, talents, attaques), et une structure orientée multijoueur.
On y retrouvera des modes Bataille Classées pour le classement, des combats plus détente en Casual Battles, et des Private Battles pour se régler ça entre amis, comme un tournoi salon mais sans la table basse qui tremble.
Pokémon Home oui… mais pas dans tous les sensChampions sera compatible avec Pokémon Home, mais l’intégration a ses limites. Vous pourrez amener certains Pokémon depuis Home dans Champions “en visiteurs”, puis les renvoyer vers Home.
En revanche, les Pokémon obtenus directement dans Champions ne pourront pas être envoyés vers Home. Autre détail : si un Pokémon importé connaît des attaques indisponibles dans Champions, il devra apprendre de nouveaux moves via l’entraînement. Et si vous l’entraînez dans Champions, ses progrès seront conservés pour les prochains passages dans Champions, tant qu’il ne revient pas sous une autre forme.
On sait que The Pokémon Company aime bien croiser les différents jeux de la franchise autour de bonus numériques. Ainsi, on a appris durant le Pokémon Presents que Pokémon Legends: Z-A serait ainsi lié à Pokémon Champions : certains Pokémon transférés depuis Z-A devraient déclencher l’obtention de leurs Méga-Gemmes via la boîte aux lettres en jeu, histoire de relier un minimum les sorties récentes entre elles.
Côté progression, l’idée est de vous permettre de constituer une équipe de deux façons : importer certains partenaires via Home, ou recruter directement en jeu. Il serait possible de tester un Pokémon “à l’essai” une fois par jour, puis de l’ajouter définitivement avec une monnaie interne (des Victory Points / VP).
Ces VP serviraient aussi à entraîner vos Pokémon, y compris pour gérer un entraînement EV plus “officiel”, ajuster capacités, attaques et optimiser les builds, comme si le jeu vous donnait un menu pour faire ce que les joueurs compétitifs font déjà depuis des années… mais avec moins de calculatrice.
Pokémon Champions sera free-to-start, avec une offre payante type bundle (un “Starter Pack”) et des achats optionnels en jeu. Un bonheur n'arrivant jamais seul, un bonus de téléchargement anticipé sera offert sur Switch : un Dracolosse accompagné de sa Méga-Gemme, ce qui donne une bonne raison de lancer le jeu tôt, même si votre cœur balance habituellement entre “je teste” et “je supprime au bout de 12 minutes”.
Rendez-vous en avril sur Switch, mobile plus tardPour l’instant, aucune date précise n’a été communiquée à l’intérieur d’avril 2026, seulement la fenêtre. La version mobile suivra plus tard en 2026. Reste à voir si Champions réussira le grand écart entre accessibilité et exigences du compétitif.
Vous comptez lui donner sa chance dès avril sur Switch, ou vous attendez la version mobile pour jouer partout ? Et surtout, le modèle free-to-start vous attire, ou il vous fait déjà lever un sourcil ?
