Légendes Pokémon : Z-A Disponible sur Switch depuis le 16/10/2025
News Légendes Pokémon : Z-A (Switch)

Méga-Carchacrok Z débarque dans Pokémon Legends: Z-A via un Cadeau Mystère

Un nouvel événement est disponible dès aujourd’hui dans Pokémon Legends: Z-A : il débloque Méga-Carchacrok Z, mais uniquement pour les joueurs qui possèdent le DLC Mega Dimension.

News
Les Méga-Évolutions continuent d’arriver au compte-gouttes dans Pokémon Legends: Z-A, et la fournée du jour vise un gros morceau : Carchacrok. Dès aujourd’hui, un nouvel événement Cadeau Mystère permet d’obtenir l’accès à Méga-Carchacrok Z, une variante inédite liée à la pierre Garchacrokite Z. Attention toutefois, tout le monde n’est pas logé à la même enseigne : cette distribution est réservée aux joueurs qui possèdent le DLC Mega Dimension.

Voici la séquence du Pokémon Presents d'aujourd'hui au cours de laquelle on a pu découvrir la toute puissance de cette nouvelle Méga-Evolution :
Légendes Pokémon : Z-A - Méga-Dimension - Méga-Carchacrok Z
Retrouvez la vidéo sur YouTube

Une variante “Z” qui change le profil de Carchacrok

Oui, Carchacrok avait déjà une Méga-Évolution. Mais dans Legends: Z-A, la version Z revoit la copie de manière plus radicale qu’un simple ajustement de stats. Méga-Carchacrok Z abandonne son double type Dragon/Sol pour devenir Dragon pur. Le jeu le présente aussi comme plus rapide, avec un déplacement en lévitation permanente, ce qui renforce son côté prédateur.

Comment obtenir la Garchacrokite Z

Le déroulé est simple, mais il faut remplir la condition DLC. Une fois le Cadeau Mystère récupéré, il débloque une distorsion spéciale, décrite comme une zone “hyperspatiale”. Là, il faut affronter puis vaincre Méga-Carchacrok Z pour obtenir la pierre Garchacrokite Z.

Si vous récupérez le Cadeau Mystère sans posséder Mega Dimension, le jeu affiche un message qui résume la situation : il faut “remplir les conditions” pour accéder à la zone et obtenir la pierre. En clair, vous aurez l’info… mais pas la récompense.

Un nouvel ajout après Méga-Mewtwo Z et Méga-Diancie

Ce n’est pas la première fois que Legends: Z-A utilise le format Cadeau Mystère pour alimenter le contenu après lancement. Avant lui, Méga-Mewtwo Z et Méga-Diancie avaient déjà rejoint le jeu via des distributions, avec une différence importante : ces deux-là étaient accessibles à tous, même sans le DLC.

Ici, le verrouillage derrière Mega Dimension va forcément relancer le débat habituel sur la meilleure façon de distribuer du contenu. D’un côté, l’événement donne une vraie carotte aux joueurs du DLC. De l’autre, ça crée une “méga” de plus dans une liste qui commence à ressembler à une collection à compléter au fil des fenêtres de distribution.

Vous allez tenter l’événement dès aujourd’hui, ou vous attendez la prochaine Méga-Évolution pour vous y remettre ? Et si vous pouviez offrir une Méga-Évolution “Z” à un autre Pokémon, vous choisiriez lequel ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord !
Sources : NintendoLife, Gematsu, Nintendo Everything
