Méga-Carchacrok Z débarque dans Pokémon Legends: Z-A via un Cadeau Mystère

Un nouvel événement est disponible dès aujourd’hui dans Pokémon Legends: Z-A : il débloque Méga-Carchacrok Z, mais uniquement pour les joueurs qui possèdent le DLC Mega Dimension.