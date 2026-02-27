Méga-Carchacrok Z débarque dans Pokémon Legends: Z-A via un Cadeau Mystère
Un nouvel événement est disponible dès aujourd’hui dans Pokémon Legends: Z-A : il débloque Méga-Carchacrok Z, mais uniquement pour les joueurs qui possèdent le DLC Mega Dimension.News
Voici la séquence du Pokémon Presents d'aujourd'hui au cours de laquelle on a pu découvrir la toute puissance de cette nouvelle Méga-Evolution :
Une variante “Z” qui change le profil de CarchacrokOui, Carchacrok avait déjà une Méga-Évolution. Mais dans Legends: Z-A, la version Z revoit la copie de manière plus radicale qu’un simple ajustement de stats. Méga-Carchacrok Z abandonne son double type Dragon/Sol pour devenir Dragon pur. Le jeu le présente aussi comme plus rapide, avec un déplacement en lévitation permanente, ce qui renforce son côté prédateur.
Comment obtenir la Garchacrokite ZLe déroulé est simple, mais il faut remplir la condition DLC. Une fois le Cadeau Mystère récupéré, il débloque une distorsion spéciale, décrite comme une zone “hyperspatiale”. Là, il faut affronter puis vaincre Méga-Carchacrok Z pour obtenir la pierre Garchacrokite Z.
Si vous récupérez le Cadeau Mystère sans posséder Mega Dimension, le jeu affiche un message qui résume la situation : il faut “remplir les conditions” pour accéder à la zone et obtenir la pierre. En clair, vous aurez l’info… mais pas la récompense.
Un nouvel ajout après Méga-Mewtwo Z et Méga-DiancieCe n’est pas la première fois que Legends: Z-A utilise le format Cadeau Mystère pour alimenter le contenu après lancement. Avant lui, Méga-Mewtwo Z et Méga-Diancie avaient déjà rejoint le jeu via des distributions, avec une différence importante : ces deux-là étaient accessibles à tous, même sans le DLC.
Ici, le verrouillage derrière Mega Dimension va forcément relancer le débat habituel sur la meilleure façon de distribuer du contenu. D’un côté, l’événement donne une vraie carotte aux joueurs du DLC. De l’autre, ça crée une “méga” de plus dans une liste qui commence à ressembler à une collection à compléter au fil des fenêtres de distribution.
Vous allez tenter l’événement dès aujourd’hui, ou vous attendez la prochaine Méga-Évolution pour vous y remettre ? Et si vous pouviez offrir une Méga-Évolution “Z” à un autre Pokémon, vous choisiriez lequel ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord !
