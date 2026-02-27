Pokémon XD : Le Souffle des Ténèbres arrive sur NSO GameCube
Le spin-off culte GameCube rejoint Nintendo Switch Online le mois prochain via l’appli GameCube de la Switch 2, sans date précise pour l’instant et... avant Pokémon Colosseum.News
Voici la bande-annonce diffusée lors du Pokémon Presents de ce 27 février :
Un spin-off culte, centré sur les Pokémon Obscurs et LugiaComme dans Pokémon Colosseum, l’objectif n’est pas de compléter le Pokédex en mode promenade de santé. Pokémon XD tourne autour des Pokémon Obscurs à capturer, purifier, puis ramener du bon côté de la Force… enfin, du côté du Prof Chen, disons.
Le jeu met particulièrement en avant Lugia Obscur (XD001), véritable mascotte du titre, et l’un des Pokémon les plus “iconiques” de la période GameCube, à une époque où la série testait pas mal de choses hors des sentiers battus.
Cette version passera par l’application “Nintendo Classics” dédiée à la GameCube, qui est une exclusivité Switch 2. Autrement dit, même avec un abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel, il ne sera pas possible d’y accéder sur la Switch première du nom. Pour les curieux qui n’ont jamais touché au jeu (ou ceux qui ont vendu leur GameCube et regretté dix ans plus tard), c’est une façon bien plus simple d’y jouer que de traquer une copie en occasion.
Le détail qui fait tiquer : XD arrive avant ColosseumLa décision a de quoi faire sourciller : Pokémon XD est la suite de Pokémon Colosseum, et pourtant il arrive en premier sur le service. Colosseum est bien annoncé pour rejoindre NSO GameCube, mais aucune fenêtre n’a été communiquée. Résultat, on va donc se retrouver avec le “chapitre 2” avant le “chapitre 1”, un peu comme lancer Majora’s Mask à quelqu’un qui n’a jamais mis les pieds dans Ocarina of Time… ça se fait, mais ce n’est pas la trajectoire la plus naturelle.
NintendoLife, Vooks
