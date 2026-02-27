Rechercher sur Puissance Nintendo
News

The Pokémon Company annonce que Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille seront compatibles avec Pokémon Home

Les versions Switch de Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille pourront bientôt transférer leurs créatures vers Pokémon Home, avec une compatibilité confirmée mais... différée.

News
Les dresseurs qui ont replongé dans les remakes GBA sur Nintendo Switch (tous deux sont disponibles depuis ce 27 février !) peuvent souffler : Pokémon Rouge Feu et Pokémon Vert Feuille bénéficieront bien d’une compatibilité avec Pokémon Home. L’information a été officialisée lors du Pokémon Presents organisé pour le 30e anniversaire de la licence. Inutile de dire que cette annonce était attendue, surtout après la confusion née des premières fiches eShop qui mentionnaient la fonctionnalité avant de la retirer.
Pokémon Version Rouge Feu et Pokémon Version Vert Feuille disponibles sur Nintendo Switch ! ????????
Retrouvez la vidéo sur YouTube

Un transfert à sens unique vers les jeux récents

Concrètement, les Pokémon capturés dans Rouge Feu et Vert Feuille pourront être envoyés vers Pokémon Home lors d’une mise à jour prévue ultérieurement. En revanche, le transfert sera à sens unique : impossible de renvoyer ses créatures dans ces versions une fois stockées dans le service cloud.

Une fois dans Pokémon Home, les Pokémon pourront voyager vers des titres récents comme Pokémon Écarlate et Violet, Pokémon Legends: Z-A ou encore Pokémon Champions. De quoi imaginer des équipes mêlant nostalgie de Kanto et mécaniques modernes. Voir un Dracaufeu capturé à Lavanville combattre dans une arène de 2026, voilà un joli clin d’œil historique de la série.

Une annonce qui met fin aux doutes

Lors de l’annonce initiale des jeux sur l’eShop Switch, la mention de Pokémon Home avait brièvement été affichée avant d’être retirée, il n'en avait pas fallu plus pour semer le doute parmi les joueurs. Certains craignaient que ces rééditions restent isolées, à la manière de simples portages rétro sans interaction avec l’écosystème actuel.

La confirmation officielle clarifie donc la situation. The Pokémon Company semble avoir préféré garder cette communication pour le Pokémon Presents anniversaire, histoire d’intégrer l’information dans une vision plus large de la connectivité entre générations... et aussi pour avoir quelque chose à raconter aujourd'hui.

Reste maintenant à connaître la date exacte de déploiement de la mise à jour. En attendant, les versions Switch de Rouge Feu et Vert Feuille sont disponibles sur l’eShop, proposées à un tarif équivalent à 19.99€ en France — eh non, les jeux ne sont pas inclus gratuitement dans la console virtuelle GBA !
Pokémon Rouge Feu et Pokémon Vert Feuille - Sortie le 27/02 ! (Nintendo Switch)
Retrouvez la vidéo sur YouTube
Comptez-vous transférer vos Pokémon de Kanto vers les jeux récents, ou préférez-vous conserver vos équipes dans leur cartouche virtuelle d’origine ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord

Source : Pokémon presents des 30 ans
Commentaires sur l'article

Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.

Aucun commentaire. Soyez le premier à réagir !
Le tout dernier PNCAST
PNCAST - L'actu de janvier 2026
Rejoignez-nous sur Discord
Dernières infos Nintendo
MonPN : la communauté Nintendo par PNConnectez-vous ou créez un compte en quelques clics
Vous aussi, partagez votre passion, Rejoignez-nous !
Découvrir MonPN

Connexion

Vous avez déjà un compte sur MonPN (ou sur le forum) ? Identifiez-vous simplement !

Créer un compte

Vous n'avez pas encore de compte ? Créez-en un simplement en vous inscrivant sur notre forum. C'est totalement gratuit !

> Aller sur le forum pour s'inscrire

MonPN, késako ?

MonPN est l'espace membre de Puissance Nintendo. Avoir un compte MonPN donne accès à une multitude de fonctionnalités, totalement gratuitement :

  • Le Forum et ses 700.000 messages
  • Réagir aux articles
  • Devenir Fan des jeux, personnalités, séries de jeux...
  • Noter les jeux
  • Ecrire des tests
  • et bien plus !

MonPN : la communauté Nintendo par PNConnexion réussie

Vous êtes désormais connecté.

Retournez sur la page d'accueil