The Pokémon Company annonce que Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille seront compatibles avec Pokémon Home
Les dresseurs qui ont replongé dans les remakes GBA sur Nintendo Switch (tous deux sont disponibles depuis ce 27 février !) peuvent souffler : Pokémon Rouge Feu et Pokémon Vert Feuille bénéficieront bien d’une compatibilité avec Pokémon Home. L’information a été officialisée lors du Pokémon Presents organisé pour le 30e anniversaire de la licence. Inutile de dire que cette annonce était attendue, surtout après la confusion née des premières fiches eShop qui mentionnaient la fonctionnalité avant de la retirer.
Une fois dans Pokémon Home, les Pokémon pourront voyager vers des titres récents comme Pokémon Écarlate et Violet, Pokémon Legends: Z-A ou encore Pokémon Champions. De quoi imaginer des équipes mêlant nostalgie de Kanto et mécaniques modernes. Voir un Dracaufeu capturé à Lavanville combattre dans une arène de 2026, voilà un joli clin d’œil historique de la série.
La confirmation officielle clarifie donc la situation. The Pokémon Company semble avoir préféré garder cette communication pour le Pokémon Presents anniversaire, histoire d’intégrer l’information dans une vision plus large de la connectivité entre générations... et aussi pour avoir quelque chose à raconter aujourd'hui.
Reste maintenant à connaître la date exacte de déploiement de la mise à jour. En attendant, les versions Switch de Rouge Feu et Vert Feuille sont disponibles sur l’eShop, proposées à un tarif équivalent à 19.99€ en France — eh non, les jeux ne sont pas inclus gratuitement dans la console virtuelle GBA !
Source : Pokémon presents des 30 ans
Pokémon Version Rouge Feu et Pokémon Version Vert Feuille disponibles sur Nintendo Switch ! ????????
Un transfert à sens unique vers les jeux récentsConcrètement, les Pokémon capturés dans Rouge Feu et Vert Feuille pourront être envoyés vers Pokémon Home lors d’une mise à jour prévue ultérieurement. En revanche, le transfert sera à sens unique : impossible de renvoyer ses créatures dans ces versions une fois stockées dans le service cloud.
Une annonce qui met fin aux doutesLors de l’annonce initiale des jeux sur l’eShop Switch, la mention de Pokémon Home avait brièvement été affichée avant d’être retirée, il n'en avait pas fallu plus pour semer le doute parmi les joueurs. Certains craignaient que ces rééditions restent isolées, à la manière de simples portages rétro sans interaction avec l’écosystème actuel.
Comptez-vous transférer vos Pokémon de Kanto vers les jeux récents, ou préférez-vous conserver vos équipes dans leur cartouche virtuelle d’origine ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord
Pokémon Rouge Feu et Pokémon Vert Feuille - Sortie le 27/02 ! (Nintendo Switch)
