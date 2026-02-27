Rechercher sur Puissance Nintendo
News

Un jukebox Game Boy Pokémon sort à l’international, sans la France

Nintendo lance un mini lecteur musical Game Boy dédié à Pokémon Rouge et Bleu, disponible aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni… mais pas en France.

News
À l’occasion du Pokémon Presents du 30e anniversaire de la licence, The Pokémon Company a dévoilé un objet qui parlera immédiatement aux nostalgiques : un mini jukebox inspiré de la Pokémon Rouge et de Pokémon Bleu, reprenant le design iconique de la Game Boy. Baptisé Collection de Musiques de Jeux : Juke-box Game Boy, l’appareil est disponible dès aujourd’hui… mais pas partout.

45 cartouches miniatures pour rejouer la bande-son de Kanto

Le concept est simple et efficace : un petit lecteur, environ un tiers de la taille de la Game Boy originale, dans lequel on insère des mini-cartouches. Chacune des 45 cartouches (toutes sont incluses dans le set) correspond à un morceau de la bande-son d’origine, qu’il s’agisse du thème de combat, des routes de Kanto ou des jingles emblématiques.
Junichi Masuda, compositeur historique de la série, a précisé lors du Pokémon Presents que l’équipe a cherché à reproduire fidèlement le rendu sonore de la Game Boy d’époque. L’appareil fonctionne avec des piles bouton LR44 et mise clairement sur l’objet de collection.

Le petit amusant pour briller en soirée : le code produit GBG-01 fait écho au célèbre DMG-01 de la Game Boy de 1989. Le set se compose d'un appareil, de 45 cartouches et d'une boite de rangement. La bande-annonce officielle est disponible ici :
Game Music Collection: Game Boy Jukebox | Official Trailer
Retrouvez la vidéo sur YouTube

Disponible en Amérique du Nord et au Royaume-Uni

Le jukebox est proposé via le Pokémon Center aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni. Le tarif affiché aux États-Unis est de 69,99 dollars, tandis que le site japonais mentionne un prix de 9 900 yens. Au Japon, la commercialisation passe par un système de loterie avec des expéditions prévues plus tard dans l'année.

En revanche, aucune mise en vente n’est prévue en France (ni dans la plupart des pays du monde) à l’heure actuelle. Aucune annonce n’a été faite concernant une distribution dans l’Hexagone, c'est donc mal parti pour les petits Français. Cette situation risque de frustrer les collectionneurs français, surtout dans un contexte d’anniversaire aussi symbolique pour la franchise.
Il y a toutefois peut-être un espoir : le packaging du set ne se limite pas à l'anglais, mais propose bien un détail du pack en français ou en allemand. On ne peut donc pas exclure que le produit soit prochainement aussi proposé d'une manière ou d'une autre dans d'autres pays que les seuls officiels Pokémon Centers mondiaux... On surveillera l'affaire de près !

Un objet nostalgique plus qu’un lecteur audiophile

Bon, aussi regrettable l'absence de disponibilité de ce produit dérivé soit-elle, il ne faut pas s’attendre à un baladeur moderne : pas de prise casque, un format porte-clés assumé sur le site japonais, et des pistes issues directement des versions Game Boy. On est ici dans le clin d’œil rétro pur, mais c'est aussi pour ça qu'on est chafouin de ne pas pouvoir acheter ce set en France, après tout.
Il nous reste peut-être une chance : si la demande européenne est suffisamment forte, peut-être The Pokémon Company élargira-t-il la distribution du produit. Seriez-vous prêts à importer ce jukebox pour compléter votre collection Pokémon ? A voyager jusqu'à Londres pour essayer d'en acheter un exemplaire ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord, on ne répétera à personne ce que vous nous confierez !

Sources : Eurogamer, Nintendo Life, Gematsu
Galerie images

Commentaires sur l'article

Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.

Aucun commentaire. Soyez le premier à réagir !
Le tout dernier PNCAST
PNCAST - L'actu de janvier 2026
Mots-clés en relation
Console
Game Boy
Série de jeux
Pokémon (saga)
Thème
Pokémon Presents
Produits dérivés
Rejoignez-nous sur Discord
Dernières infos Nintendo
MonPN : la communauté Nintendo par PNConnectez-vous ou créez un compte en quelques clics
Vous aussi, partagez votre passion, Rejoignez-nous !
Découvrir MonPN

Connexion

Vous avez déjà un compte sur MonPN (ou sur le forum) ? Identifiez-vous simplement !

Créer un compte

Vous n'avez pas encore de compte ? Créez-en un simplement en vous inscrivant sur notre forum. C'est totalement gratuit !

> Aller sur le forum pour s'inscrire

MonPN, késako ?

MonPN est l'espace membre de Puissance Nintendo. Avoir un compte MonPN donne accès à une multitude de fonctionnalités, totalement gratuitement :

  • Le Forum et ses 700.000 messages
  • Réagir aux articles
  • Devenir Fan des jeux, personnalités, séries de jeux...
  • Noter les jeux
  • Ecrire des tests
  • et bien plus !

MonPN : la communauté Nintendo par PNConnexion réussie

Vous êtes désormais connecté.

Retournez sur la page d'accueil