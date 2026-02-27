News
Un jukebox Game Boy Pokémon sort à l’international, sans la France
Nintendo lance un mini lecteur musical Game Boy dédié à Pokémon Rouge et Bleu, disponible aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni… mais pas en France.News
À l’occasion du Pokémon Presents du 30e anniversaire de la licence, The Pokémon Company a dévoilé un objet qui parlera immédiatement aux nostalgiques : un mini jukebox inspiré de la Pokémon Rouge et de Pokémon Bleu, reprenant le design iconique de la Game Boy. Baptisé Collection de Musiques de Jeux : Juke-box Game Boy, l’appareil est disponible dès aujourd’hui… mais pas partout.
Le petit amusant pour briller en soirée : le code produit GBG-01 fait écho au célèbre DMG-01 de la Game Boy de 1989. Le set se compose d'un appareil, de 45 cartouches et d'une boite de rangement. La bande-annonce officielle est disponible ici :
En revanche, aucune mise en vente n’est prévue en France (ni dans la plupart des pays du monde) à l’heure actuelle. Aucune annonce n’a été faite concernant une distribution dans l’Hexagone, c'est donc mal parti pour les petits Français. Cette situation risque de frustrer les collectionneurs français, surtout dans un contexte d’anniversaire aussi symbolique pour la franchise.
Sources : Eurogamer, Nintendo Life, Gematsu
45 cartouches miniatures pour rejouer la bande-son de KantoLe concept est simple et efficace : un petit lecteur, environ un tiers de la taille de la Game Boy originale, dans lequel on insère des mini-cartouches. Chacune des 45 cartouches (toutes sont incluses dans le set) correspond à un morceau de la bande-son d’origine, qu’il s’agisse du thème de combat, des routes de Kanto ou des jingles emblématiques.
Game Music Collection: Game Boy Jukebox | Official Trailer
Disponible en Amérique du Nord et au Royaume-UniLe jukebox est proposé via le Pokémon Center aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni. Le tarif affiché aux États-Unis est de 69,99 dollars, tandis que le site japonais mentionne un prix de 9 900 yens. Au Japon, la commercialisation passe par un système de loterie avec des expéditions prévues plus tard dans l'année.
Un objet nostalgique plus qu’un lecteur audiophileBon, aussi regrettable l'absence de disponibilité de ce produit dérivé soit-elle, il ne faut pas s’attendre à un baladeur moderne : pas de prise casque, un format porte-clés assumé sur le site japonais, et des pistes issues directement des versions Game Boy. On est ici dans le clin d’œil rétro pur, mais c'est aussi pour ça qu'on est chafouin de ne pas pouvoir acheter ce set en France, après tout.
