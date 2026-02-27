Pokémon Vents & Vagues : la 10e génération annoncée sur Switch 2 pour 2027
Après Pokémon Écarlate et Violet et Pokémon Legends Z-A, cette nouvelle salve va on l'espère marquer un tournant symbolique pour la licence, qui entamera alors un nouveau cycle sur la nouvelle console hybride de Nintendo.
Une nouvelle génération pour la Nintendo Switch 2Annoncés comme des jeux de génération complète, Pokémon Vent et Pokémon Vague s’inscrivent dans la lignée des duos historiques comme Rouge et Bleu, Or et Argent ou plus récemment Écarlate et Violet. La différence majeure tient à la plateforme : les deux versions sont présentées uniquement sur Nintendo Switch 2, et semblent pour l’instant réservées à cette seule génération de machine.
Ce choix n'est pas anodin : il confirme la volonté de faire entrer la licence dans une nouvelle ère technique. Si aucun détail précis n’a été donné sur... rien, le simple fait de lancer la 10e génération sur ce nouveau hardware rappelle la transition entre Pokémon Noir et Blanc sur Nintendo DS : cela avait su redéfinir les bases visuelles de la série.
Une région tournée vers le vent et la merLa bande-annonce dévoile une région encore sans nom officiel, mais déjà marquée par de vastes espaces naturels. On y aperçoit de grandes plaines verdoyantes, des falaises battues par le vent et plusieurs petites îles entourées d’eaux turquoise. L’accent semble mis sur les environnements maritimes et côtiers, avec une atmosphère plus ouverte, organique, et plus vivante.
Ce premier aperçu laisse penser que l’exploration pourrait jouer un rôle central, dans la continuité de l’approche monde ouvert initiée avec Écarlate et Violet. Reste à savoir si la structure sera totalement libre dès le départ ou plus encadrée, comme dans Pokémon Legends Z-A. Autant de questions qui trouveront leurs réponses dans les mois à venir.
Broussatif, Caloulou et Ogéko : les nouveaux startersComme le veut la tradition, trois Pokémon de départ ont été présentés : Broussatif, Caloulou et Ogéko. Leur design semble s’inspirer des éléments naturels évoqués par les versions Vents et Vagues.
Cette annonce pose les bases d’un nouveau cycle majeur pour la licence. Après neuf générations et des centaines de millions de joueurs à travers le monde, Pokémon Vents et Pokémon Vagues auront la lourde tâche de définir l’identité de la série sur Nintendo Switch 2 pour les années à venir.
