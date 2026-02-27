Rechercher sur Puissance Nintendo
  • Ma note
    Soyez le premier à noter !

  • Vous possédez ce jeu, vous voulez vous en séparer ou vous souhaitez l'acheter ? Indiquez-le simplement.


    Fermer
    Mes jeux 0Soyez le premier !
  • Devenir fan ! Soyez le premier !0
Pokémon Vents & Pokémon Vagues Disponible sur Switch 2
News Pokémon Vents & Pokémon Vagues (Switch 2)

Pokémon Vents & Vagues : la 10e génération annoncée sur Switch 2 pour 2027

The Pokémon Company officialise Pokémon Vents et Pokémon Vagues, 10e génération attendue en 2027 sur Nintendo Switch 2. Nouvelle région, trois starters inédits et cap sur de grands espaces !

News
La 10e génération de Pokémon est désormais officielle. En clôture du Pokémon Presents anniversaire, The Pokémon Company a levé le voile sur Pokémon Vents et Pokémon Vagues, un nouveau dyptique prévu pour 2027 sur Nintendo Switch 2.

Après Pokémon Écarlate et Violet et Pokémon Legends Z-A, cette nouvelle salve va on l'espère marquer un tournant symbolique pour la licence, qui entamera alors un nouveau cycle sur la nouvelle console hybride de Nintendo.

Une nouvelle génération pour la Nintendo Switch 2

Annoncés comme des jeux de génération complète, Pokémon Vent et Pokémon Vague s’inscrivent dans la lignée des duos historiques comme Rouge et Bleu, Or et Argent ou plus récemment Écarlate et Violet. La différence majeure tient à la plateforme : les deux versions sont présentées uniquement sur Nintendo Switch 2, et semblent pour l’instant réservées à cette seule génération de machine.

Ce choix n'est pas anodin : il confirme la volonté de faire entrer la licence dans une nouvelle ère technique. Si aucun détail précis n’a été donné sur... rien, le simple fait de lancer la 10e génération sur ce nouveau hardware rappelle la transition entre Pokémon Noir et Blanc sur Nintendo DS : cela avait su redéfinir les bases visuelles de la série.

Une région tournée vers le vent et la mer

La bande-annonce dévoile une région encore sans nom officiel, mais déjà marquée par de vastes espaces naturels. On y aperçoit de grandes plaines verdoyantes, des falaises battues par le vent et plusieurs petites îles entourées d’eaux turquoise. L’accent semble mis sur les environnements maritimes et côtiers, avec une atmosphère plus ouverte, organique, et plus vivante.

Ce premier aperçu laisse penser que l’exploration pourrait jouer un rôle central, dans la continuité de l’approche monde ouvert initiée avec Écarlate et Violet. Reste à savoir si la structure sera totalement libre dès le départ ou plus encadrée, comme dans Pokémon Legends Z-A. Autant de questions qui trouveront leurs réponses dans les mois à venir.

Broussatif, Caloulou et Ogéko : les nouveaux starters

Comme le veut la tradition, trois Pokémon de départ ont été présentés : Broussatif, Caloulou et Ogéko. Leur design semble s’inspirer des éléments naturels évoqués par les versions Vents et Vagues.

En dehors de la fenêtre de sortie fixée à 2027, peu d’informations concrètes ont été communiquées mais on a quand même senti un gap graphique entre Pokémon Z-A et cette 10 génération, ce qui est malgré tout de bon augure. Le nom officiel de la région, les nouvelles mécaniques de gameplay ou l’éventuel “gimmick” de génération, à l’image des Méga-Évolutions, du Dynamax ou du Téracristal, restent inconnus.

Cette annonce pose les bases d’un nouveau cycle majeur pour la licence. Après neuf générations et des centaines de millions de joueurs à travers le monde, Pokémon Vents et Pokémon Vagues auront la lourde tâche de définir l’identité de la série sur Nintendo Switch 2 pour les années à venir.

Que pensez-vous de cette première présentation ? Les starters vous ont-ils convaincus ? Venez en discuter en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.

Sources : GamesRadar, My Nintendo News, Video Games Chronicle
Commentaires sur l'article

Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.

Aucun commentaire. Soyez le premier à réagir !
Le tout dernier PNCAST
PNCAST - L'actu de janvier 2026
Mots-clés en relation
Console
Nintendo Switch 2
Rejoignez-nous sur Discord
Dernières infos Nintendo
MonPN : la communauté Nintendo par PNConnectez-vous ou créez un compte en quelques clics
Vous aussi, partagez votre passion, Rejoignez-nous !
Découvrir MonPN

Connexion

Vous avez déjà un compte sur MonPN (ou sur le forum) ? Identifiez-vous simplement !

Créer un compte

Vous n'avez pas encore de compte ? Créez-en un simplement en vous inscrivant sur notre forum. C'est totalement gratuit !

> Aller sur le forum pour s'inscrire

MonPN, késako ?

MonPN est l'espace membre de Puissance Nintendo. Avoir un compte MonPN donne accès à une multitude de fonctionnalités, totalement gratuitement :

  • Le Forum et ses 700.000 messages
  • Réagir aux articles
  • Devenir Fan des jeux, personnalités, séries de jeux...
  • Noter les jeux
  • Ecrire des tests
  • et bien plus !

MonPN : la communauté Nintendo par PNConnexion réussie

Vous êtes désormais connecté.

Retournez sur la page d'accueil