Resident Evil Requiem A paraître sur Switch 2 le 27/02/2026
News Resident Evil Requiem (Switch 2)

Resident Evil Requiem : le Creator’s Voice détaille la version Switch 2

À quelques jours de sa sortie, Resident Evil Requiem s’offre un Creator’s Voice centré sur la version Nintendo Switch 2 et les ambitions techniques de Capcom.

News
Nintendo a publié un nouvel épisode de sa série Creator’s Voice, cette fois consacré à Resident Evil Requiem et à son réalisateur, Koshi Nakanishi. L’occasion d’en apprendre davantage sur l’adaptation Switch 2 du jeu, attendu le 27 février 2026, mais aussi sur la manière dont Capcom a abordé ce portage sur la nouvelle console.
Resident Evil Requiem - Creator's Voice (Nintendo Switch 2)
Retrouvez la vidéo sur YouTube

“On a dû vérifier trois fois”

Dans la vidéo, Koshi Nakanishi explique que l’équipe s’est montrée sceptique au moment de voir le jeu tourner sur Nintendo Switch 2. Selon lui, les spécifications améliorées de la console ont permis à Resident Evil Requiem de fonctionner “avec aisance”, au point que les développeurs ont dû “regarder trois fois” pour être certains que ce qu’ils voyaient tournait bien sur la machine de Nintendo.

Capcom affirme avoir pu conserver le jeu tel quel, sans compromis majeur, ce qui tranche avec certaines adaptations passées plus complexes à porter sur console Nintendo. On se souvient par exemple que Capcom avait privilégié le format Cloud Version pour proposer les derniers jeux de sa saga sur Switch. En mode portable, le réalisateur souligne que le rendu visuel reste solide.

GameChat, un allié inattendu pour l’horreur

Autre élément mis en avant : la fonctionnalité GameChat de la Nintendo Switch 2. Nakanishi estime que cet outil social se prête particulièrement bien à un jeu d’horreur. Les joueurs les plus réticents à affronter seuls les couloirs sombres pourront inviter des amis à regarder ou commenter la partie en direct.

L’idée peut surprendre, tant le genre mise traditionnellement sur l’isolement et la tension : on éteint les lumières et on se laisse porter par l'histoire, non sans angoisses ni cris d'effroi ! Pourtant, l’approche correspond à l’évolution des usages : le partage d’expérience via le streaming ou le chat vocal fait partie intégrante du plaisir de jeu pour une partie du public.

Un clin d’œil à Zelda II et à l’histoire de la série

Le Creator’s Voice réserve aussi une anecdote intéressante : Nakanishi cite Zelda II: The Adventure of Link parmi ses épisodes favoris de la saga. Lorsqu’il travaillait sur Resident Evil Revelations sur Nintendo 3DS, il s’était inspiré des soldats en armure de Zelda II pour concevoir certains ennemis capables de lever et baisser leur bouclier.
On termine en rappelant que notre test de Resident Evil Requiem est disponible sur PN ! Quand vous aurez testé le jeu vous aussi, n'hésitez pas à lui donner une note via la section Avis des visiteurs de la fiche du jeu. Comptez-vous découvrir Resident Evil Requiem sur Nintendo Switch 2 ?

Quelle information vous a marqué parmi les déclarations de Koshi Nakanishi ? GameChat vous semble-t-il adapté à un survival horror ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.
