Fallout 4: Anniversary Edition Disponible sur Switch 2
News Fallout 4: Anniversary Edition (Switch 2)

Fallout 4: Anniversary Edition sur Nintendo Switch 2 disponible dès maintenant

Bethesda lance Fallout 4: Anniversary Edition sur Nintendo Switch 2 avec toutes ses extensions, plus de 150 contenus Creation Club et plusieurs modes graphiques, dont un 60 fps.

News
Fallout 4: Anniversary Edition est désormais disponible sur Nintendo Switch 2 en version numérique via l’eShop. Cette édition regroupe le jeu de base et l’ensemble de ses contenus additionnels dans ce qui se présente comme la version la plus complète du RPG post-apocalyptique de Bethesda sur console Nintendo. Cette sortie marque aussi le retour d’une licence majeure occidentale sur une machine de Kyoto, après Skyrim en son temps.

Voici la bande-annonce officielle disponible sur la chaîne YouTube de Bethesda :
Fallout 4: Anniversary Edition - Nintendo Switch 2 - Launch Trailer
Retrouvez la vidéo sur YouTube

Une édition complète avec toutes les extensions

Cette Anniversary Edition inclut le jeu principal ainsi que les six extensions officielles : Automatron, Far Harbor, Nuka-World et les trois extensions Workshop. À cela s’ajoutent plus de 150 éléments issus du Creation Club, comprenant des armes inédites, des quêtes supplémentaires, des ensembles d’armures assistées et même de nouvelles races pour Dogmeat, comme le Husky ou le Dalmatien. Inutile de dire qu'on ne va pas s'ennuyer avec un contenu pareil !
Pour les joueurs qui ne seraient pas familiers de Fallout, Fallout 4 propose un vaste monde ouvert situé dans le Commonwealth, autour des ruines de Boston. Le joueur y incarne l’unique survivant de l’Abri 111, libre de façonner son personnage grâce au système S.P.E.C.I.A.L., d’utiliser le V.A.T.S. pour ralentir le temps lors des combats, et de gérer des colonies en récupérant et en construisant un peu partout dans les Terres désolées.

Trois modes graphiques et un 60 fps en portable

La version Nintendo Switch 2 introduit plusieurs options de performance : un mode 30 fps, un mode 40 fps et un mode 60 fps, disponible aussi bien en docké qu’en portable. Bethesda met en avant un moteur graphique et d’éclairage retravaillé, présenté comme “Super Deluxe Pixels”, destiné à enrichir les détails des environnements.
Sur le Net, les premiers retours soulignent des différences de rendu selon le mode choisi, ce qui semble avoir du sens : le 60 fps apporte une fluidité appréciable, notamment en exploration et en combat, mais l'image semble plus floue, en particulier en mode portable. Les modes 30 et 40 fps offriraient une meilleure stabilité visuelle au prix d’une fluidité moindre. C'est un compromis classique, mais il relance le débat sur le difficile équilibre entre framerate et résolution pour des jeux exigeants sur une console hybride.

Prix, stockage et version physique en question

Fallout 4: Anniversary Edition est proposé à 60€ sur l’eShop. Le téléchargement nécessite environ 61 Go d’espace libre, ce qui en fait l’un des titres les plus volumineux du catalogue Nintendo Switch 2 à ce jour. Peu à peu, nos chères cartes micro SD se remplissent, finalement !
Galerie images

Une version physique est prévue pour le 28 avril 2026. Mais il pourrait s’agir d’un format “Code dans la boite”, sans cartouche incluse, inutile de dire que c'est un point qui risque de faire réagir les collectionneurs... mais qui se comprend compte tenu du poids total du jeu. Autre détail relevé par la communauté : l’absence de gyroscope pour la visée, une fonctionnalité pourtant appréciée dans d’autres portages Bethesda sur consoles Nintendo.

A lire aussi : Fallout 4 se dévoile sur Switch 2

Allez-vous replonger dans le Commonwealth sur Switch 2 ? Quel mode graphique privilégiez-vous ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.

Sources : NintendoLife, Nintendo Insider
Commentaires sur l'article

Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.

Aucun commentaire. Soyez le premier à réagir !
