Fallout 4: Anniversary Edition sur Nintendo Switch 2 disponible dès maintenant
Bethesda lance Fallout 4: Anniversary Edition sur Nintendo Switch 2 avec toutes ses extensions, plus de 150 contenus Creation Club et plusieurs modes graphiques, dont un 60 fps.News
Voici la bande-annonce officielle disponible sur la chaîne YouTube de Bethesda :
Une édition complète avec toutes les extensionsCette Anniversary Edition inclut le jeu principal ainsi que les six extensions officielles : Automatron, Far Harbor, Nuka-World et les trois extensions Workshop. À cela s’ajoutent plus de 150 éléments issus du Creation Club, comprenant des armes inédites, des quêtes supplémentaires, des ensembles d’armures assistées et même de nouvelles races pour Dogmeat, comme le Husky ou le Dalmatien. Inutile de dire qu'on ne va pas s'ennuyer avec un contenu pareil !
Trois modes graphiques et un 60 fps en portableLa version Nintendo Switch 2 introduit plusieurs options de performance : un mode 30 fps, un mode 40 fps et un mode 60 fps, disponible aussi bien en docké qu’en portable. Bethesda met en avant un moteur graphique et d’éclairage retravaillé, présenté comme “Super Deluxe Pixels”, destiné à enrichir les détails des environnements.
Prix, stockage et version physique en questionFallout 4: Anniversary Edition est proposé à 60€ sur l’eShop. Le téléchargement nécessite environ 61 Go d’espace libre, ce qui en fait l’un des titres les plus volumineux du catalogue Nintendo Switch 2 à ce jour. Peu à peu, nos chères cartes micro SD se remplissent, finalement !
Sources : NintendoLife, Nintendo Insider
