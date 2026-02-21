Dragon Ball: Sparking Zero se met à jour

Bandai Namco a pris l'habitude de chouchouter les fans de Dragon Ball en alimentant constamment leur jeu de mises à jour. Et aujourd'hui c'est au tour de Dragon Ball : Sparking Zero. On vous dit tout dans cet article !
Déjà 3 mois que la communauté Dragon ball profite du jeu Dragon Ball : Sparking Zero en mode nomade sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 !
Le jeu a reçu un bon accueil à la rédaction de Puissance Nintendo, salué pour la générosité de son contenu, malgré des contraintes techniques limitant le framerate à 30 fps. Si notre testeur souhaitait voir apparaitre un patch proposant un mode 60 FPS, on préfère couper court, le patch d'aujourd'hui ne nous apporte pas cette prouesse technique.
Ici, il sera question d'un ajout d'un nouveau mode de jeu intitulé l'Extrême Warrior Time Attack mais également de contenu supplémentaire au niveau du mode Versus. Le premier mode propose un combat limité dans le temps contre des personnages boostés en puissance. Un bon entrainement qui vous permettra de repousser vos limites ! Dans le second mode versus, il vous sera désormais possible de sélectionner tous les stages que vous désirez.
Avec ce nouveau patch passant le jeu en version 2A013.012.003.009.011 (oui c'est très précis), Bandai Namco renouvelle son soin au sujet de Dragon Ball : Sparking Zero. Gageons que ce n'est que le début d'une vague de patch pour ce jeu ! En attendant, nous vous invitons à découvrir ou redécouvrir les news les plus fraiches sur Dragon Ball avec l'annonce récente d'un énième jeu comptant rajouter une branche à un univers déjà gigantesque !
Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.