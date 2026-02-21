Rechercher sur Puissance Nintendo
  • Ma note
    Soyez le premier à noter !

  • Vous possédez ce jeu, vous voulez vous en séparer ou vous souhaitez l'acheter ? Indiquez-le simplement.


    Fermer
    Mes jeux 0Soyez le premier !
  • Devenir fan ! Soyez le premier !0
Dragon Ball: Sparking Zero Disponible sur Switch 2 depuis le 14/11/2025
News Dragon Ball: Sparking Zero (Switch 2)

Dragon Ball: Sparking Zero se met à jour

Bandai Namco a pris l'habitude de chouchouter les fans de Dragon Ball en alimentant constamment leur jeu de mises à jour. Et aujourd'hui c'est au tour de Dragon Ball : Sparking Zero. On vous dit tout dans cet article !

News
Déjà 3 mois que la communauté Dragon ball profite du jeu Dragon Ball : Sparking Zero en mode nomade sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 !

Le jeu a reçu un bon accueil à la rédaction de Puissance Nintendo, salué pour la générosité de son contenu, malgré des contraintes techniques limitant le framerate à 30 fps. Si notre testeur souhaitait voir apparaitre un patch proposant un mode 60 FPS, on préfère couper court, le patch d'aujourd'hui ne nous apporte pas cette prouesse technique.
Ici, il sera question d'un ajout d'un nouveau mode de jeu intitulé l'Extrême Warrior Time Attack mais également de contenu supplémentaire au niveau du mode Versus. Le premier mode propose un combat limité dans le temps contre des personnages boostés en puissance. Un bon entrainement qui vous permettra de repousser vos limites ! Dans le second mode versus, il vous sera désormais possible de sélectionner tous les stages que vous désirez.
Avec ce nouveau patch passant le jeu en version 2A013.012.003.009.011 (oui c'est très précis), Bandai Namco renouvelle son soin au sujet de Dragon Ball : Sparking Zero. Gageons que ce n'est que le début d'une vague de patch pour ce jeu ! En attendant, nous vous invitons à découvrir ou redécouvrir les news les plus fraiches sur Dragon Ball avec l'annonce récente d'un énième jeu comptant rajouter une branche à un univers déjà gigantesque !
Commentaires sur l'article

Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.

Aucun commentaire. Soyez le premier à réagir !
Le tout dernier PNCAST
PNCAST - L'actu de janvier 2026
Mots-clés en relation
Console
Nintendo Switch 2
Rejoignez-nous sur Discord
Dernières infos Nintendo
MonPN : la communauté Nintendo par PNConnectez-vous ou créez un compte en quelques clics
Vous aussi, partagez votre passion, Rejoignez-nous !
Découvrir MonPN

Connexion

Vous avez déjà un compte sur MonPN (ou sur le forum) ? Identifiez-vous simplement !

Créer un compte

Vous n'avez pas encore de compte ? Créez-en un simplement en vous inscrivant sur notre forum. C'est totalement gratuit !

> Aller sur le forum pour s'inscrire

MonPN, késako ?

MonPN est l'espace membre de Puissance Nintendo. Avoir un compte MonPN donne accès à une multitude de fonctionnalités, totalement gratuitement :

  • Le Forum et ses 700.000 messages
  • Réagir aux articles
  • Devenir Fan des jeux, personnalités, séries de jeux...
  • Noter les jeux
  • Ecrire des tests
  • et bien plus !

MonPN : la communauté Nintendo par PNConnexion réussie

Vous êtes désormais connecté.

Retournez sur la page d'accueil