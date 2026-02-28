News
5 choses à savoir sur Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille sur Switch
Les ROM GBA de Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille sont disponibles depuis le 27 février sur Switch et Switch 2. Entre ajouts inattendus, censure et rumeurs de Rubis/Saphir, voici l’essentiel à retenir.News
Depuis le 27 février, Pokémon Rouge Feu et Pokémon Vert Feuille sont officiellement de retour sur Nintendo Switch et Switch 2 via l’eShop. Nous vous avions déjà parlé de leur retour ainsi que de leur compatibilité future avec Pokémon Home dans nos précédentes actualités, mais les premières heures d’exploitation des ROM ont déjà révélé plusieurs surprises. Voici 5 choses à savoir sur ces versions 2026.
1. Les versions incluent enfin le Mystic Ticket et l’Aurora TicketC’est probablement la meilleure surprise pour les joueurs solo. Après avoir battu la Ligue Pokémon, les versions Switch débloquent le Mystic Ticket et l’Aurora Ticket. À l’époque GBA, ces objets étaient distribués uniquement via des événements physiques.
Concrètement, cela permet d’accéder à des îles spéciales pour capturer Lugia, Ho-Oh et surtout Deoxys, un Pokémon Mythique rarement disponible hors événements. Pour beaucoup, ce sera la première occasion légitime de compléter cette partie du contenu sans dépendre d’une distribution temporaire vieille de vingt ans.
Voici une rapide vidéo qui montre comment obtenir ces tickets :
HOW TO GET Mystic & Aurora Ticket in Pokémon FireRed & LeafGreen Switch 1 (Lugia, Ho oh, Deoxys)
2. Une compatibilité Pokémon Home confirmée (mais à sens unique)Comme nous l’expliquions dans notre article dédié, Pokémon Home sera bien compatible avec Rouge Feu et Vert Feuille via une mise à jour ultérieure. Les transferts seront cependant à sens unique : une fois envoyés vers Home, vos Pokémon ne pourront pas revenir dans ces versions.
Cela permettra en revanche d’envoyer vos créatures vers des titres plus récents sur Switch et Switch 2. Un pont intéressant entre la troisième génération et l’écosystème moderne, même si la boucle ne sera pas complète.
3. Les noms “inappropriés” sont désormais filtrésAutre changement remarqué dès les premières heures : un filtre empêche l’utilisation de certains mots jugés offensants pour le nom du joueur, du rival ou même des Pokémon. Certains termes sont automatiquement remplacés par des prénoms génériques.
Ce détail confirme que les ROM ont été modifiées. On ne parle donc pas d’un simple dump brut de la cartouche GBA, mais d’une version retravaillée. Nintendo anticipe sans doute les captures d’écran partagées sur les réseaux sociaux, Pokémon est après tout une licence familiale et ce qui passait en 2004 ne passe plus toujours en 2026 !
4. L’émulateur reconnaîtrait Rubis, Saphir et ÉmeraudeSelon des analyses relayées par Kotaku, l’émulateur utilisé pour ces versions, proche de celui exploité pour les titres GBA sur Nintendo Switch Online, reconnaîtrait également les ROM de Pokémon Rubis, Pokémon Saphir et Pokémon Émeraude.
Il faut qu'on précise que cela ne confirme rien officiellement. Comme l’a rappelé le dataminer à l’origine de la découverte, il peut s’agir d’une intention passée ou d’une base technique commune. Mais difficile de ne pas y voir un indice potentiel d’un retour de la troisième génération complète sur l’eShop... surtout si les sorties à 20€ l'unité se traduisent par un revenu substanciel pour Nintendo...
5. Un lancement accompagné d’une nouvelle bande-annoncePour marquer le coup, Nintendo a publié une bande-annonce de lancement mettant en avant Kanto et les Îles Sevii, déjà ajoutées à l’époque par rapport aux versions Rouge et Bleu originales. Les jeux sont disponibles sur l’eShop Switch et compatibles Switch 2.
Entre contenu événementiel enfin intégré, compatibilité Home à venir et rumeurs autour de Rubis/Saphir/Émeraude, ces portages font plus parler qu’un simple retour nostalgique. De votre côté, avez-vous déjà relancé une partie… et quel nom avez-vous tenté de donner à votre rival avant que le filtre ne s’en mêle ?
Pokémon Version Rouge Feu et Pokémon Version Vert Feuille disponibles sur Nintendo Switch ! ????????
Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord !
Sources : Nintendo Everything, Nintendo Soup, NintendoLife, Kotaku
