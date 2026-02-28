News

5 choses à savoir sur Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille sur Switch

Les ROM GBA de Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille sont disponibles depuis le 27 février sur Switch et Switch 2. Entre ajouts inattendus, censure et rumeurs de Rubis/Saphir, voici l’essentiel à retenir.