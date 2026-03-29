Une première mondiale féérique pour Super Mario Galaxy Le Film à Kyoto
Tout le casting hollywoodien, Shigeru Miyamoto et un théâtre kabuki de 400 ans : la première mondiale du film s'est tenue hier soir à Kyoto dans une ambiance de rêve.News
- La première mondiale a eu lieu le 28 mars au théâtre Minamiza de Kyoto
- Tout le casting vocal était présent aux côtés de Shigeru Miyamoto
- L'événement était diffusé en direct sur l'application Nintendo Today!
- Pour rappel, le film sort en salles le 1er avril 2026 en France et dans de nombreux territoires
On attendait ça depuis des mois, et votre dévoué ne modère plus son enthousiasme : la première mondiale de The Super Mario Galaxy Movie, organisée hier soir par Nintendo, Illumination et Universal Pictures, avait tout d'un événement historique.
Kyoto, le Minamiza, et une "Galaxy Carpet"Le choix du lieu dit tout de l'ambition de l'événement. Le théâtre Minamiza de Kyoto est le plus ancien théâtre kabuki du Japon, un bien culturel exceptionnel vieux de plus de 400 ans.
Pour la soirée, la salle a été entièrement transformée : illustrations de personnages sur les sièges et les murs, ballon géant d'un Luma suspendu au plafond, et un galaxy carpet bleu déroulé pour accueillir le casting. L'événement était diffusé en direct sur l'application Nintendo Today!, ce qui nous a permis de vivre l'expérience depuis chez nous, avec un bilan carbone presque nul !
Tout le monde était làCôté casting, la mobilisation était totale pour l'occasion : Chris Pratt (Mario), Anya Taylor-Joy (Peach), Jack Black (Bowser), Charlie Day (Luigi), Keegan-Michael Key (Toad), Benny Safdie (Bowser Jr), Brie Larson (Harmonie) et Donald Glover (Yoshi) ont tous fait le déplacement jusqu'à Kyoto. Et surtout, Shigeru Miyamoto était là, entouré de ses équipes détentrices d'un Master en Mariologie.
The entire cast of The Super Mario Galaxy movie tonight in Kyoto alongside Nintendo legends Koji Kondo, Takashi Tezuka, Shigeru Miyamoto and Yoshiaki Koizumi.— Geoff Keighley (@geoffkeighley) March 28, 2026
What an incredible evening! pic.twitter.com/TgrSkCokbw
Keegan-Michael Key stuns for ‘THE SUPER MARIO GALAXY MOVIE’ press. pic.twitter.com/glMSdCeyTW— Nexus Point News (@NexusPointNews) March 28, 2026
Les réactions sur place étaient plutôt touchantes, les acteurs semblaient vraiment conscients de l'aspect unique de cette Première : Chris Pratt a ainsi remercié Miyamoto chaleureusement et déclaré qu'il n'y avait nulle part ailleurs où il aurait préféré être. Jack Black s'est dit fasciné par tous les aspects de la culture japonaise. Anya Taylor-Joy a décrit le Minamiza comme "un endroit magique" et considéré sa présence à Kyoto, là où Mario est né, comme "le plus grand des honneurs". Miyamoto, lui, a invité tout le monde à découvrir le film en famille sur grand écran, une expérience de 98 minutes sans jamais s'ennuyer.
Brie Larson with Shigeru Miyamoto!— Genki✨ (@Genki_JPN) March 28, 2026
She looks like she has met her hero. pic.twitter.com/mMXYS63Mz0
Un film produit à ParisOn peut être fier : Super Mario Galaxy Le Film a été produit aux Illumination Studios Paris, comme on vous l'avait annoncé lors de la confirmation du titre par Miyamoto lors d'un Nintendo Direct en septembre dernier. Encore une belle réalisation à mettre sur le compte du studio français de la maison mère d'Illumination, Universal Studios.
Un buzz immédiat sur les réseauxDes influenceurs gaming étaient présents sur place et n'ont pas chômé. Geoff Keighley a posté depuis le théâtre en saluant la beauté du lieu et l'ambiance unique de la soirée. Des comptes spécialisés ont inondé les réseaux de photos du casting aux côtés de Miyamoto, générant des réactions enthousiastes dans toute la communauté Nintendo.
What a beautiful theatre!— Geoff Keighley (@geoffkeighley) March 28, 2026
The global premiere of The Super Mario Galaxy movie happens tonight here in Kyoto, Japan the home of Nintendo. pic.twitter.com/cqp5E4alB1
Rendez-vous le 1er avrilOn trépigne d'impatience : The Super Mario Galaxy Movie sort dans la plupart des territoires mondiaux, dont la France, le mercredi 1er avril 2026. Les Japonais devront encore patienter jusqu'au 24 avril, ce qui rend ce choix de Kyoto pour la première encore plus symbolique et beau.
Au Royaume-Uni, une avant-première a lieu en ce moment même, avec un embargo pour les médias jusqu'au 31 mars :
Et vous, avez-vous suivi la première en direct sur Nintendo Today! Suite à la notification surprise reçue hier ? Êtes-vous prêt pour le 1er avril comme on l'est à PN ? Venez en discuter sur notre serveur Discord ou en commentaire ci-dessous !
Let’s a go pic.twitter.com/GlzbAB0rAY— Andy Robinson (@Andy_VGC) March 29, 2026
Sources : Geoff Keighley sur X, Oricon News, GoNintendo
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