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Super Mario Galaxy Le Film : restez bien jusqu'à la toute fin du générique !

L'info vient de tomber après la première mondiale à Kyoto : Super Mario Galaxy Le Film d'Illumination et Nintendo proposera deux scènes cachées après le générique.

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Résumé de cette actualité en 3 points :
  • Super Mario Galaxy Le Film proposera deux scènes post-générique
  • L'info provient de spectateurs présents à la première mondiale de Kyoto
  • Le contenu de ces scènes reste inconnu : restez bien assis jusqu'à la fin du générique le 1er avril pour les découvrir

On se posait la question depuis la première mondiale à Kyoto ce samedi, et la réponse est tombée dans la foulée : Super Mario Galaxy Le Film contient non pas une, mais deux scènes post-générique. L'information a été remontée par des spectateurs présents à cette première mondiale, et elle buzze depuis ce matin dans toute la communauté Nintendo.

Ce qu'on sait... et ce qu'on ne sait pas

Le contenu de ces deux scènes reste pour l'instant inconnu. Et c'est très bien comme ça. Mais il nous semblait important de savoir qu'il y aurait bien quelque chose à voir en restant tranquillement dans son fauteuil jusqu'à la toute fin du générique.

Ce qu'on peut dire, c'est qu'à la première, Shigeru Miyamoto lui-même a déclaré : "J'espère sincèrement que ces personnages resteront avec vous longtemps après la fin du film ce soir". Cette phrase, avec le recul, prend un relief particulier.

La théorie Super Smash Bros. s'emballe

Difficile de ne pas faire le lien avec l'annonce récente de Glen Powell comme voix-surprise d'un personnage qu'on n'attendait pas dans le film. Entre les deux films Mario d'Illumination, plus de 13 personnages appartenant au roster de Super Smash Bros. sont désormais apparus ou annoncés : Fox McCloud, les Pikmin, Donkey Kong, R.O.B. et d'autres encore.

Certains semblent aller un peu loin et demandent si un film Super Smash Bros. ne serait pas en préparation. Sans faire aucune hypothèse, peut-être que les deux scènes post-générique apporteront un début de réponse... ou sèmeront des indices en vue d'un 3e film d'animation, dans 3 ans !

D'autres théories pointent vers Wario et Waluigi, les deux grands absents de la franchise cinématographique Nintendo jusqu'ici, comme candidats naturels pour teaser le prochain film.

Le tweet de @TheCartoonBase résume l'ambiance du moment :
Nous, on trépigne d'impatience. Dans tous les cas, on a surtout rédigé cette actualité pour vous donner un seul conseil : restez bien assis quand le générique commence le 1er avril. Ne comptez pas sur nous pour en dévoiler la teneur sur PN, on laissera cette douce surprise aux spectateurs du film.

Vous, qu'est-ce que vous espérez voir dans ces scènes post-générique ? Un teaser Wario ? Un indice pour un film plus vaste autour de Super Smash Bros. ? Venez en discuter sur notre serveur Discord, ou développer votre théorie pour la postérité sur notre forum en commentaire ci-dessous !

Sources : NintendoSoup, GoNintendo, The Gamer
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