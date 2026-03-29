News Virtua Fighter 5 R.E.V.O. (Switch 2)

Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage débarque sur Switch 2

SEGA pose enfin Virtua Fighter sur une console Nintendo : le jeu est disponible depuis ce 26 mars avec cross-play, rollback netcode, une démo gratuite et des retours critiques excellents. L'occasion de faire un petit point sur cette sortie !