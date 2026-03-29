Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage débarque sur Switch 2
SEGA pose enfin Virtua Fighter sur une console Nintendo : le jeu est disponible depuis ce 26 mars avec cross-play, rollback netcode, une démo gratuite et des retours critiques excellents. L'occasion de faire un petit point sur cette sortie !News
- Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage est disponible sur Nintendo Switch 2 depuis le 26 mars 2026
- C'est la première apparition de la série sur une console Nintendo en dehors du Virtual Console
- Le jeu inclut cross-play complet, rollback netcode et le nouveau mode solo World Stage
- Une démo gratuite est disponible dès maintenant sur le Nintendo eShop, et les retours critiques sont excellents
On attendait ça depuis l'annonce du portage en mars 2026 : Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage est enfin disponible sur Nintendo Switch 2. SEGA et le Ryu Ga Gotoku Studio franchissent une étape historique : c'est la première fois qu'un épisode de la série Virtua Fighter sort nativement sur une plateforme Nintendo, hors Virtual Console et bibliothèque Mega Drive du Nintendo Switch Online.
VIRTUA FIGHTER joins Nintendo Switch 2!
Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage Releases March 26
pre-orders here:
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— VIRTUA FIGHTER (@VF_SEGA) March 6, 2026
Une version complète, sans compromisLes fans de jeux de baston un peu abandonnés depuis la sortie de Super Street Fighter 6 au lancement de la Switch 2 peuvent se réjouir : cette version Switch 2 n'est pas un portage au rabais !
On retrouve le cross-play complet avec les joueurs PS5, Xbox Series et Steam, ainsi que le rollback netcode pour des batailles en ligne stables et réactives. Ryu Ga Gotoku Studio a intégré de nouveaux mouvements et combos, des mises à jour de balance, et des améliorations significatives au mode entraînement et au replay, pour accueillir aussi bien les débutants que les vétérans de la franchise. Le jeu tourne en 60 fps fluides, aussi bien en mode portable que docké.
La grande nouveauté de cette version R.E.V.O., c'est le mode World Stage, une expérience solo inédite dans laquelle on part à la conquête du titre de meilleur combattant en affrontant des rivaux toujours plus coriaces. Un mode qui donne une vraie raison de jouer en solo en dehors des joutes en ligne, même si certains critiques le trouvent un peu répétitif sur la durée.
Si comme nous vous préférez le voir pour le croire, voici la bande-annonce de lancement du jeu sur Switch 2 :
Deux éditions et une démo pour essayer avant d'acheterBonne nouvelle pour les indécis : la démo gratuite est désormais disponible pour tout le monde sur le Nintendo eShop (et une démo est aussi dispo sur les autres consoles). Elle donne accès à six combattants (Wolf, Jacky, Eileen, Pai, Goh et Jean) et permet de tester les modes Arcade, Entraînement et World Stage.
Côté tarifs, la version digitale standard est proposée à 19,99€. Pour les fans qui veulent l′expérience complète, la 30th Anniversary Edition à 49,99€. Pour les fans qui veulent l'expérience complète, la 30th Anniversary Edition à 49,99 comprend :
- Jeu de base « Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage »
- Ensemble de maillots de bain du 30e anniversaire de VF
- Bande-son du 30e anniversaire de VF
- Illustrations de préproduction de VF
- DLC Pack Légendaire & Pack de la série Yakuza
- Titres de rang du 30e anniversaire de VF
Une édition physique est également disponible au format Carte Clé de jeu, avec une jaquette réversible (jaquette VF5 REVO d'un côté, et impression d'un visuel du Virtua Fighter original de l'autre). Vous pouvez la trouver sur Amazon pour 49.99€ actuellement.
Un portage salué par la critiqueLes premiers retours sont largement positifs, alors que TonioPN s'était montré très inquiet dans sa prise en main lors de la session de test mondiale. Le gameplay reste ce que la série a toujours proposé de mieux : accessible en surface, mais avec une profondeur technique considérable pour les joueurs qui veulent aller plus loin. Le système de combat 3D est souvent cité comme une référence du genre, dans un style réaliste et précis qui se distingue de ses concurrents.
Le producteur Seiji Aoki a tenu à marquer l'événement avec un message personnel :
Dans cette lettre, il déclare notamment :
──────────────────— VIRTUA FIGHTER (@VF_SEGA) March 26, 2026
Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage
Producer Letter #14
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A message from Seiji Aoki, Producer of the "Legacy VIRTUA FIGHTER Project."✉ pic.twitter.com/5clTLrzBw9
Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage est désormais disponible sur Nintendo Switch 2, une première pour la série sur une plateforme Nintendo. On a aussi mis en ligne des démos sur PS5, Xbox Series X|S et Switch 2, ainsi que la mise à jour Ver.1.10. N'hésitez pas à partager vos retours sur le Discord officiel, ils nous aident vraiment à définir la suite.
Quelques points de vigilanceQuelques bémols à signaler pour être complets sur la base de retours utilisateurs lus sur les réseaux sociaux. Les graphismes sont légèrement en retrait par rapport aux versions PS5 et PC, surtout en mode portable.
Enfin, le mode World Stage, s'il est bienvenu, manque un peu de narration et peut lasser sur la durée.
sur notre serveur Discord, ou donnez votre avis en commentaire ci-dessous !
Sources : Nintendo Everything, SEGAbits
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