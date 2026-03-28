Fallout 4 sur Switch 2 : la mise à jour DLSS est là, et elle change la donne !
Bethesda livre enfin le DLSS pour Fallout 4: Anniversary Edition sur Switch 2, avec un patch qui corrige aussi de nombreux bugs de stabilité, visuels et de sauvegarde.News
- Le DLSS de NVIDIA est désormais disponible pour les modes 40 fps et 60 fps
- De nombreux crashes et bugs visuels ont été corrigés, dont le problème de passage dock/portable
- Les contrôles gyroscopiques et le mode souris restent attendus dans une future mise à jour
Bethesda l'avait promis dès le lendemain du lancement de Fallout 4: Anniversary Edition sur Switch 2 en février. Un mois plus tard, la promesse est tenue : une mise à jour majeure est disponible depuis le 26 mars, et elle apporte enfin le support DLSS de NVIDIA. Et c'est sur X que Bethesda a publié l'ensemble des notes de mise à jour :
March 26, 2026
Ce que le DLSS change concrètementLe DLSS (Deep Learning Super Sampling) est désormais actif dans les modes 40 fps et 60 fps du jeu. La technologie améliore la qualité d'image et les performances en reconstruisant intelligemment les détails via l'apprentissage machine. Une précision importante : le DLSS se désactive automatiquement sur les écrans à forte densité d'interface, comme le Pip-Boy, pour que le texte reste parfaitement lisible.
Le mode 60 fps souffrait d'un rendu assez flou au lancement, et l'amélioration est bien réelle. Pour ceux qui auraient vu passer les démonstrations controversées du DLSS 5 récemment : pas d'inquiétude, il s'agit ici du DLSS classique, sans filtre IA excessif.
Un patch costaud au-delà du DLSSLa mise à jour ne se limite pas à la nouvelle technologie d'upscaling. Bethesda a corrigé de nombreux crashes survenant en cours de partie normale, lors des sauvegardes, au chargement d'autosaves sur certaines quêtes principales, ou encore au passage du mode portable au mode docké. Ce dernier point était particulièrement gênant sur une console pensée précisément pour ça. Les performances ont également été optimisées dans les zones denses comme Diamond City, et la gestion mémoire a été améliorée pour les longues sessions.
Côté sauvegardes, le travail est sérieux : les noms de lieux s'affichent désormais correctement sur les fichiers, les "exit saves" sont créées de façon fiable en quittant vers le menu principal, et le menu de chargement ne peut plus devenir inaccessible dans certaines situations rares.
Les corrections visuelles sont aussi au rendez-vous : scintillements d'environnement, incohérences d'éclairage intérieur, effets manquants (flaques d'eau, impacts de balles, textures de terrain), et artefacts visuels lors de la lecture de notes à fréquence élevée. La gestion des contrôleurs a par ailleurs été améliorée, notamment lors du passage entre Joy-Con et manettes sans fil.
Ce qu'on attend encoreOn aimerait comme beaucoup que dans une future mise à jour, Bethesda apporte les contrôles gyroscopiques et le mode souris, particulièrement adaptés à un FPS comme Fallout 4, aussi bien pour viser que pour naviguer dans les menus du Pip-Boy. On peut rêver, mais la Switch 2 disposant de ces deux fonctionnalités sur ses Joy-Cons, pourquoi pas ?
Bethesda et Nintendo s'entendent décidément bien cette année : après une mise à jour majeure pour Skyrim en février et l'annonce des portages d'Oblivion Remastered et Indiana Jones and the Great Circle, le Wasteland n'a jamais été aussi accueillant sur une console Nintendo. La mise à jour est disponible dès maintenant via le Nintendo eShop.
Et vous, vous avez pu tester la différence avec et sans DLSS ? Venez en discuter sur notre serveur Discord !
Voici la traduction en français des notes de versionCette traduction a été réalisée à partir d'une solution automatisée relue par nos soins.
Prise en charge NVIDIA DLSS
- Ajout de la prise en charge NVIDIA DLSS pour les modes 40 et 60 images par seconde, ce qui améliore la qualité d'image et les performances.
- Le DLSS se désactive automatiquement pour les écrans comportant de nombreuses interfaces utilisateur (comme le Pip-Boy) afin de garantir la netteté du texte.
Correctifs et améliorations
- Correction de nombreux plantages pouvant survenir en cours de jeu.
- Correction de plantages survenant lors de la sauvegarde ou de l'écrasement de fichiers de sauvegarde existants.
- Correction d'un plantage survenu lors du chargement des sauvegardes automatiques créées à certains moments clés de la quête principale.
- Correction d'un plantage survenant lors du branchement ou du débranchement du système pendant le jeu.
- Amélioration de la gestion globale de la mémoire afin de réduire l'instabilité lors des sessions longues.
Performances et visuels
- Correction des problèmes de scintillement environnemental et d'incohérences d'éclairage dans certains intérieurs et par conditions météorologiques.
- Correction des effets visuels manquants ou incorrects tels que les flaques d'eau, les impacts de balles, les éclaboussures de sang, les décalcomanies de surface et les textures de terrain.
- Amélioration de la stabilité visuelle lors du défilement des armes sur les établis.
Interface utilisateur et menus
- Correction des indications manquantes pour les boutons dans les menus d'échange.
- Correction des problèmes liés au non-respect des paramètres d'opacité des éléments de l'interface.
- Correction des artefacts visuels lors de la lecture de notes ou de magazines à des fréquences d'images élevées.
- Comportement amélioré des options de fréquence d'images lors du passage du mode station d'accueil au mode portable.
- Correction de cas où le texte ou les icônes de l'interface utilisateur s'affichaient incorrectement dans certaines langues.
Sauvegarder et charger
- Correction de problèmes où le menu Charger pouvait devenir inaccessible dans de rares cas.
- Les fichiers de sauvegarde sont désormais correctement mis à jour et affichent les noms d'emplacement corrects.
- Les « sauvegardes de sortie » sont désormais créées de manière fiable lors du retour au menu principal.
- Stabilité améliorée à l'approche de la limite de sauvegarde.
Commandes et entrées
- Amélioration de la prise en main des manettes lors du passage des Joy-Cons aux manettes sans fil.
- Correction de cas où les entrées n'étaient pas correctement restaurées après les boîtes de dialogue de resynchronisation de la manette.
Localisation
- Correction de caractères manquants ou incorrects en japonais et en chinois traditionnel dans les menus de fabrication.
- Amélioration de la gestion des polices et de la clarté du texte dans les langues prises en charge.
- Le clavier système prend désormais en charge une gamme plus étendue de caractères lors de la dénomination de caractères ou d'éléments.
Quêtes et gameplay
- Correction des problèmes liés à l'absence ou à l'absence de réponse des PNJ dans de rares cas.
- Amélioration de la cohérence des déclencheurs environnementaux et des effets visuels liés aux quêtes.
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