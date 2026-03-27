News Pikmin Bloom (mobile)

Niantic annonce que Pikmin Bloom célèbrera Super Mario Galaxy avec un événement spécial durant tout le mois avril

Du 1er au 30 avril 2026, Pikmin Bloom propose un événement inspiré du film Super Mario Galaxy avec des Pikmin décoratifs exclusifs et des missions à compléter. On regarde tout ça en détail !