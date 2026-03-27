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Pikmin Bloom Disponible sur mobile depuis le 27/10/2021
News Pikmin Bloom (mobile)

Niantic annonce que Pikmin Bloom célèbrera Super Mario Galaxy avec un événement spécial durant tout le mois avril

Du 1er au 30 avril 2026, Pikmin Bloom propose un événement inspiré du film Super Mario Galaxy avec des Pikmin décoratifs exclusifs et des missions à compléter. On regarde tout ça en détail !

News
Résumé de cette actualité en 5 points :
  • Un événement Pikmin Bloom dédié au film Super Mario Galaxy démarre le 1er avril
  • Des Pikmin déco Porte-clés Super Mario exclusifs sont à débloquer
  • Des missions spéciales permettent d’obtenir des récompenses uniques
  • Les cinémas jouent un rôle clé dans l’événement
  • Un compte Nintendo est requis pour participer pleinement

Le jeu mobile préféré de votre dévoué, Pikmin Bloom, s’offre une collaboration avec l’univers de Super Mario Galaxy le film (l'autre raison de vivre de votre dévoué !) à travers un événement spécial prévu du 1er au 30 avril 2026. Une bien jolie manière pour Niantic d’accompagner la sortie du film en intégrant une dimension ludique marioesque aux balades quotidiennes de ses joueurs.

Des Pikmin aux couleurs de Mario à collectionner

Cet événement introduit une nouvelle série de Pikmin déco inspirés de l’univers de Mario. Les joueurs pourront notamment obtenir des Pikmin Porte-clés Super Mario, disponibles uniquement pendant la durée de l’événement.

Pour les débloquer, il faudra compléter une série de missions simples mais efficaces : faire pousser une pousse issue de la catégorie Cinéma, marcher 2 000 pas ou encore terminer des expéditions. Chaque objectif permet d’obtenir une pousse dorée qui se transformera en Pikmin décoratif.

Voici le détail précis de chaque mission :
  • Mission 1 : Faites croître une pousse de la catégorie Cinéma. Déterrez alors la Récompense : 1 pousse dorée qui s’épanouit en Pikmin déco Porte-clés Super Mario jaune
  • Mission 2 : Marchez 2 000 pas. Récompense : 1 pousse dorée qui s’épanouit en Pikmin déco Porte-clés Super Mario violet
  • Mission 3 : Terminez 2 expéditions. Récompense : 1 pousse dorée qui s’épanouit en Pikmin déco Porte-clés Super Mario rouge

Le cinéma au cœur de l’événement

Comme on pouvait s’y attendre avec une collaboration autour d’un film, les salles de cinéma jouent un rôle particulier. Durant l’événement, les joueurs auront plus de chances de trouver des pousses à proximité de ces lieux.

L’utilisation du détecteur avec la catégorie Cinéma garantit même l’obtention d’au moins une pousse correspondante. Une incitation assez claire à aller voir le film… ou au moins à passer devant un cinéma pendant sa promenade.

Une participation conditionnée par votre compte Nintendo

Pour profiter pleinement de l’événement et recevoir la pousse dorée de Pikmin déco Chapeau de Mario bleu, il est nécessaire de lier son compte Nintendo à Pikmin Bloom. Cette étape permet d’accéder aux missions et aux récompenses associées.

Les joueurs ayant déjà effectué cette liaison n’auront aucune démarche supplémentaire à effectuer, tandis que les autres recevront une notification les invitant à connecter leur compte. Histoire de ne pas louper ce Pikmin déco.

Alors, prêt à partir en balade en avril pour compléter cette collection virtuelle de porte-clés Mario x Pikmin ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.

Source : Pikmin Bloom
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