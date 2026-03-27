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[Rumeur] Le retour de Star Fox et d'Ocarina of Time sur Switch 2 en 2026, mais un nouveau Mario 3D plus lointain qu'on ne l'aurait voulu
NateTheHate avance des indiscrétions croustillantes dans son podcast : un remake de Zelda Ocarina of Time et une version Switch 2 de Pikmin 4 seraient prévues pour 2026, tandis que le nouveau Mario 3D ne sortirait qu'en 2027.News
L'insider NateTheHate, qu'on adore détester, a diffusé cette semaine plusieurs informations concernant la stratégie logicielle de Nintendo sur Switch 2 pour l'année à venir. Selon ces rumeurs, Big N privilégierait deux sorties majeures cette année tout en reportant son prochain Mario 3D à 2027. Evidemment tout cela est à prendre avec des pincettes, mais a fait couler beaucoup d'encre ces dernières heures. Il faut dire que dès que l'on parte de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Star Fox et Super Mario, les coeurs palpitent.
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Comme toujours avec les rumeurs, ces informations attendent confirmation officielle. Nintendo ne commente généralement pas les fuites avant ses annonces, et la situation pourrait encore évoluer compte tenu de l'évolution du marché.
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Sources : NintendoLife, Eurogamer, Kotaku, Nintendo Everything, Nintendo Insider
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Une stratégie pensée pour alimenter la Switch 2On comprend mieux la logique de cette approche quand on examine le calendrier de sortie de la Switch 2. Lancée en juin 2025, la console nécessite maintenant un flux régulier de sorties pour maintenir la dynamique des ventes, sans épuiser prématurément les franchises phares de Nintendo. Cette stratégie de portages permettrait d'enrichir rapidement le catalogue tout en préservant les nouveautés majeures pour des fenêtres ultérieures.
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Ocarina of Time en remake pour marquer les 40 ansLe premier projet évoqué concerne The Legend of Zelda: Ocarina of Time, qui bénéficierait d'un remake complet pensé pour la Switch 2. Il ne s'agirait pas d'un simple remaster mais d'une refonte technique exploitant les capacités du nouveau hardware. Une sortie en fin d'année est mentionnée, ce qui coïnciderait avec le 40e anniversaire de la franchise Zelda. On n'est pas à quelques mois près si cela peut permettre de marquer l'événement.
Pikmin 4 de retour dans une version adaptéeLe second titre cité est Pikmin 4, qui pourrait selon NateTheHate recevoir une version Switch 2. Les détails sont aussi flous qu'ils peuvent l'être ce 27 mars, mais l'hypothèse d'une édition enrichie ou techniquement améliorée de ce titre sorti en 2023 sur Switch classique apparaît cohérente.
Le prochain Mario 3D en 2027 : pourquoiiiiiiiiii ?Par contre, l'absence supposée d'un nouveau Mario 3D en 2026 constitue la principale surprise de ces rumeurs. Le successeur de Super Mario Odyssey ne verrait le jour qu'en 2027, soit près de dix ans après l'épisode précédent sorti lui en octobre 2017. C'est un délai inhabituel pour une franchise aussi stratégique et cela suggère soit des ambitions particulièrement élevées pour ce projet, soit une volonté d'étaler les sorties majeures sur plusieurs années pour soutenir les ventes de la console sur la durée.
Un retour de Star Fox et d'autres projets en préparationAu-delà de ces portages, les rumeurs mentionnent également un nouveau Star Fox décrit comme un retour aux fondamentaux de la série avec des graphismes modernisés et du multijoueur en ligne. D'autres projets seraient en préparation, incluant un autre jeu Yoshi et des titres issus de franchises comme Fire Emblem ou Splatoon, sans oublier Splatoon Raiders déjà évoqué récemment. Nintendo adopterait une communication progressive avec des annonces étalées dans le temps, avant un potentiel Nintendo Direct prévu autour de juin.
Comme toujours avec les rumeurs, ces informations attendent confirmation officielle. Nintendo ne commente généralement pas les fuites avant ses annonces, et la situation pourrait encore évoluer compte tenu de l'évolution du marché.
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Sources : NintendoLife, Eurogamer, Kotaku, Nintendo Everything, Nintendo Insider
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