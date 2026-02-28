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Switch 2 : de nouveaux bundles aux US et en Australie, l'Europe attend
Nintendo lance un bundle avec trois jeux au choix aux États-Unis et un pack Pokopia en Australie, mais l'Europe attend toujours sa nouvelle offre de pack 11 mois après la sortie de la console.News
Résumé de cette actualité en 3 points :
On assiste à une drôle de coïncidence calendaire chez Nintendo. Big N a annoncé coup sur coup deux nouvelles offres de bundle Switch 2 dans deux régions du monde, et aucune des deux ne concerne l'Europe. Mais on n'est pas chauvin, alors on en parle quand même, histoire de saluer le dynamisme de Nintendo dans certaines régions, en attendant que le Vieux Continent ne se réveille à son tour !
Le timing n'est pas anodin : la Switch 2 seule passera à 499,99 dollars le 1er septembre 2026 aux États-Unis, dans le cadre des hausses tarifaires mondiales déjà annoncées par Big N. Ce nouveau pack remplacera l'offre précédente Super Mario Galaxy 1+2 lancée plus tôt cette année aux USA.
A vrai dire, le pack Switch 2 + Mario Kart World, qui aurait dû tirer sa révérence à l'automne dernier une fois passée la fenêtre de lancement de la console, est toujours bel et bien proposé chez les revendeurs européens.
À moins de quatre mois de la hausse tarifaire mondiale prévue le 1er septembre, la fenêtre se rétrécit pour Nintendo of Europe s'il veut offrir aux acheteurs francophones et continentaux un dernier coup de pouce avant le passage à 499,99 euros.
Et vous, faites-vous partie de ceux qui attendent un nouveau bundle pour se décider à acheter une Switch 2 ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
Sources : Gematsu, NintendoLife
- Aux États-Unis, un nouveau bundle Switch 2 + un jeu au choix (Mario Kart World, Donkey Kong Bananza ou Pokémon Pokopia) débarque début juin à 499,99 dollars
- En Australie et Nouvelle-Zélande, Nintendo propose un bundle Switch 2 + Pokémon Pokopia à partir du 5 juin
- L'Europe reste pour l'instant exclue de ces nouvelles offres
On assiste à une drôle de coïncidence calendaire chez Nintendo. Big N a annoncé coup sur coup deux nouvelles offres de bundle Switch 2 dans deux régions du monde, et aucune des deux ne concerne l'Europe. Mais on n'est pas chauvin, alors on en parle quand même, histoire de saluer le dynamisme de Nintendo dans certaines régions, en attendant que le Vieux Continent ne se réveille à son tour !
Aux États-Unis, trois jeux au choix pour un seul prixLe Switch 2: Choose Your Game Bundle débarquera début juin chez les revendeurs partenaires nord-américains à 499,99 dollars (hors taxes).
Le timing n'est pas anodin : la Switch 2 seule passera à 499,99 dollars le 1er septembre 2026 aux États-Unis, dans le cadre des hausses tarifaires mondiales déjà annoncées par Big N. Ce nouveau pack remplacera l'offre précédente Super Mario Galaxy 1+2 lancée plus tôt cette année aux USA.
En Australie, c'est Pokopia qui tire son épingle du jeuEn Australie et Nouvelle-Zélande, Nintendo joue une autre carte : un bundle Switch 2 + Pokémon Pokopia (en téléchargement), proposé à 769,95 dollars australiens. Sa sortie est fixée au 5 juin 2026, soit exactement un an après le lancement de la console. L'économie est ici de 39,95 dollars australiens par rapport à un achat séparé, et la production est annoncée comme limitée.
Et l'Europe, dans tout ça ?Sur le Vieux Continent, en revanche, c'est le silence radio. Pour le moment, aucun "Choose Your Game" ni "bundle Pokopia" n'a été annoncé.
A vrai dire, le pack Switch 2 + Mario Kart World, qui aurait dû tirer sa révérence à l'automne dernier une fois passée la fenêtre de lancement de la console, est toujours bel et bien proposé chez les revendeurs européens.
À moins de quatre mois de la hausse tarifaire mondiale prévue le 1er septembre, la fenêtre se rétrécit pour Nintendo of Europe s'il veut offrir aux acheteurs francophones et continentaux un dernier coup de pouce avant le passage à 499,99 euros.
Et vous, faites-vous partie de ceux qui attendent un nouveau bundle pour se décider à acheter une Switch 2 ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
Sources : Gematsu, NintendoLife
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