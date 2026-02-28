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Switch 2 : de nouveaux bundles aux US et en Australie, l'Europe attend

Nintendo lance un bundle avec trois jeux au choix aux États-Unis et un pack Pokopia en Australie, mais l'Europe attend toujours sa nouvelle offre de pack 11 mois après la sortie de la console.

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Résumé de cette actualité en 3 points :
  • Aux États-Unis, un nouveau bundle Switch 2 + un jeu au choix (Mario Kart World, Donkey Kong Bananza ou Pokémon Pokopia) débarque début juin à 499,99 dollars
  • En Australie et Nouvelle-Zélande, Nintendo propose un bundle Switch 2 + Pokémon Pokopia à partir du 5 juin
  • L'Europe reste pour l'instant exclue de ces nouvelles offres

On assiste à une drôle de coïncidence calendaire chez Nintendo. Big N a annoncé coup sur coup deux nouvelles offres de bundle Switch 2 dans deux régions du monde, et aucune des deux ne concerne l'Europe. Mais on n'est pas chauvin, alors on en parle quand même, histoire de saluer le dynamisme de Nintendo dans certaines régions, en attendant que le Vieux Continent ne se réveille à son tour !

Aux États-Unis, trois jeux au choix pour un seul prix

Le Switch 2: Choose Your Game Bundle débarquera début juin chez les revendeurs partenaires nord-américains à 499,99 dollars (hors taxes).
Bundle Choose your Game Nintendo Switch 2 aux Etats-Unis
Le principe est simple : on achète la console, on récupère un code de téléchargement, puis on choisit un jeu parmi trois (Mario Kart World, Donkey Kong Bananza ou Pokémon Pokopia). L'économie annoncée par Nintendo est de 29,99 dollars par rapport à l'achat séparé, et l'offre est explicitement présentée comme limitée dans le temps.

Le timing n'est pas anodin : la Switch 2 seule passera à 499,99 dollars le 1er septembre 2026 aux États-Unis, dans le cadre des hausses tarifaires mondiales déjà annoncées par Big N. Ce nouveau pack remplacera l'offre précédente Super Mario Galaxy 1+2 lancée plus tôt cette année aux USA.
Bundle Nintendo Switch 2 avec Super Mario Galaxy 1+2 aux USA
La formule "trois jeux au choix" reste assez rare dans l'histoire récente de Nintendo. Sur Switch première du nom, les bundles étaient toujours adossés à un titre précis (Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing, Splatoon 2, Pokémon Let's Go, etc.).

En Australie, c'est Pokopia qui tire son épingle du jeu

En Australie et Nouvelle-Zélande, Nintendo joue une autre carte : un bundle Switch 2 + Pokémon Pokopia (en téléchargement), proposé à 769,95 dollars australiens. Sa sortie est fixée au 5 juin 2026, soit exactement un an après le lancement de la console. L'économie est ici de 39,95 dollars australiens par rapport à un achat séparé, et la production est annoncée comme limitée.
Un bundle Nintendo Switch 2 avec Pokemon Pokopia en Australie-Nouvelle Zélande

Et l'Europe, dans tout ça ?

Sur le Vieux Continent, en revanche, c'est le silence radio. Pour le moment, aucun "Choose Your Game" ni "bundle Pokopia" n'a été annoncé.

A vrai dire, le pack Switch 2 + Mario Kart World, qui aurait dû tirer sa révérence à l'automne dernier une fois passée la fenêtre de lancement de la console, est toujours bel et bien proposé chez les revendeurs européens.

À moins de quatre mois de la hausse tarifaire mondiale prévue le 1er septembre, la fenêtre se rétrécit pour Nintendo of Europe s'il veut offrir aux acheteurs francophones et continentaux un dernier coup de pouce avant le passage à 499,99 euros.

Et vous, faites-vous partie de ceux qui attendent un nouveau bundle pour se décider à acheter une Switch 2 ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !

Sources : Gematsu, NintendoLife
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