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Kena : Bridge of Spirits Disponible sur Switch 2 depuis le 26/03/2026
Test de Kena : Bridge of Spirits (Switch 2)

Test de Kena, Bridge Of Spirits : le portage presque parfait d’une pépite

Connaissez-vous la sublime histoire de la jeune guerrière Kena qui guide les esprits vers l’au-delà ? Non ? Alors, il est grand temps d’y remédier avec ce portage sur Switch 2.

Test
Initialement sorti en septembre 2021 sur PC et Playstation 5, Kena Bridge of Spirits a marqué les esprits. Il est le tout premier jeu du studio indépendant Ember Lab qui en est le développeur et l’éditeur. Cette épopée pleine de magie tout en 3D et traduite en français, a su séduire la communauté des joueurs.
Nous y incarnons Kena, une jeune guerrière dotée d’un bâton aux pouvoirs hors du commun, dont la mission est de guider les esprits afin que ces derniers puissent rejoindre l’autre monde. Et dans cette aventure, c’est tout un village hanté qu’elle doit aider.
Le titre était cependant bien trop puissant pour la Switch première du nom à l’époque. L’arrivée de la Switch 2 quatre ans plus tard a changé la donne et c’est ainsi sur cette dernière que sort Kena Bridge of Spirits le 26 mars 2026.
Nous avons testé pour vous ce portage.

Une exploration magique et pleine de couleur

L’histoire démarre très rapidement sans grandes cinématiques ni longs discours. Kena, notre personnage principal, fait une rencontre éclair lors de son périple avec un inconnu masqué. Ce dernier tente de lui faire faire demi-tour et un combat s’enclenche nous permettant de découvrir le système de combat. Après cela, l’homme étrange disparaît et nous découvrons un peu plus tard un village entièrement corrompu.

Le voyage de Kena est censé l'amener jusqu’à la montagne sacrée mais avant cela, elle va devoir libérer les esprits prisonniers de cette corruption et les guider vers l’autre monde car telle est sa mission.
Durant cette aventure, mis à part les ennemis corrompus et les quelques âmes à apaiser (pas si nombreuses que ça au final), nous ne rencontrons pas beaucoup de personnes avec qui parler. C’est voulu par le scénario bien sûr puisque nous explorons une immense zone hantée où les vivants ne sont plus là. L’histoire est particulièrement bien réalisée; durant notre mission, nous ressentons fréquemment une sensation de solitude et de mélancolie après la libération de chaque esprit. Mais également du soulagement d’avoir pu apaiser leur âme.

Heureusement que nous avons les Rots pour nous tenir compagnie. Ces petites créatures féériques toutes mignonnes nous sont d’une grande aide tout au long de cette épopée. En effet, c’est grâce à leur capacité que nous pouvons combattre la corruption qui règne. Mais également nous soigner avec leur assistance et même asséner des coups puissants à nos adversaires, et bien plus encore.

Afin d'égayer un peu plus nos petits compagnons de route, nous avons la possibilité d’acheter divers chapeaux tous plus loufoques les uns que les autres. Ça n'apporte rien en termes de gameplay, ça donne juste aux Rots un visuel plus rigolo et mignon.
L’exploration entière est centrée uniquement sur ce fameux village qui est plus grand que ce qu’on imagine. Les paysages sont magnifiquement colorés. Les moments de méditation, dont nous parlerons plus bas, nous montrent de nombreux panorama majestueux. La bande son variée, entre musique et différents bruits environnementaux, offre une immersion totale dans cette épopée à la fois sombre, émouvante et magique.

En terme de qualité graphique sur la Switch 2, nous sommes évidemment plus proche d’une PS4 que d’une PS5. Mais cela suffit amplement à faire de Kena Bridge Of Spirits un jeu d’une beauté époustouflante. La 4K en mode docker embellit le tout mais la version nomade est également très belle et on prend énormément de plaisir à pouvoir faire l’aventure partout où on va. La Switch 2 tient parfaitement bien la route graphiquement et nous pouvons nous en réjouir.
En termes de jouabilité, quelques bugs ont quand même été constatés. Il y en a un particulièrement handicapant avec la caméra que nous avons découvert à la fin du jeu et dont nous allons parler en détail plus bas. Cependant les autres, très peu nombreux, n’ont pas été un frein à notre expérience. Mais on les a vu, ce qui est dommage.

Un gameplay dynamique mais exigeant

Afin de libérer le village de la corruption ainsi que toutes les âmes, Kena a à sa disposition son bâton aux pouvoirs fabuleux. En effet, en plus d’être utilisé comme arme contondante, il a également la capacité de devenir un arc, de créer des bombes d’énergie ou de permettre à Kena de traverser les portails vers l’au-delà. Des styles différents de combat pour venir à bout de nos ennemis grâce à un seul objet. Le jeu nous fait d’ailleurs vite comprendre qu’il est souvent nécessaire d’utiliser les quatre méthodes simultanément pour venir à bout de certains esprits corrompus.

Il convient de toutes les maîtriser avec beaucoup de dextérité car elles sont indispensables à certains passages de l’aventure pour franchir des obstacles et résoudre des énigmes nous permettant d’avancer dans l’histoire. Il n’est pas toujours aisé d’activer les bonnes compétences aux bons moments surtout quand il faut être rapide.
Et autant le dire tout de suite, les ennemis sont particulièrement agaçants et très forts pour certains, notamment les boss. Et si on n’arrive pas à enchaîner les différents combos comme il convient, on se retrouve vite dépassé avant de trépasser. Pire encore s’ils sont plusieurs dizaines contre nous.

Il y a différents niveaux de difficulté que l’on peut choisir en début de partie et que nous pouvons même moduler à notre guise tout au long de l’aventure. Par exemple, nous qui avions commencé notre périple en mode normal, nous avons fini en mode histoire à cause de la difficulté de certains ennemis.

Heureusement les Rots sont là pour nous aider. Outre le fait qu’ils sont essentiels pour vaincre la corruption, ils peuvent également nous aider dans nos attaques ou nous soigner en combat (car aucune potion de soin n’est disponible dans ce jeu). Cependant, ils ne montrent pas ces capacités de manière systématique. Les esquives et les parades sont donc deux éléments à maîtriser parfaitement.
Tout au long de l’aventure, Kena a la possibilité de gagner des points de compétence qu’elle peut dépenser pour augmenter ses capacités de combat à l’arc, au bâton ou avec les bombes. Ainsi, notre héroïne peut devenir plus puissante pour vaincre ses ennemis. Cependant, pour pouvoir tout débloquer, il faut également augmenter le niveau des Rots qui nous suivent. Et pour cela, il faut retrouver un maximum de ces petites créatures, cachées et disséminées dans tout le village. D’où l’importance de l’exploration.

Le jeu tente de nous aider pour aller jusqu’au bout de notre aventure, que ce soit dans le niveau de difficulté que l’on peut modifier à notre guise à tout moment ou même certaines assistances que l’on peut activer ou désactiver dans les options. Par exemple, l’aide à la visée pour le tire à l’arc ou la possibilité de tourner automatiquement la caméra vers nos ennemis.
Cependant, on ne saurait dire d’où venait le problème, mais un bug particulièrement handicapant nous est arrivé à la toute fin du jeu pour le boss final. Les aides en question étaient toutes activées. Malgré cela, dès que l’on prenait un coup, la caméra se déglinguait toute seule et il n’était plus possible de la tourner dans le sens que l’on voulait.

On a cru au début à un problème de joystick mais après avoir testé avec plusieurs manettes et d’autres jeux, force est de constater que le problème venait bien de Kena Bridge of Spirits. Après plusieurs morts et avoir cru qu’on n’arriverait jamais à finir la partie, on a désactivé toutes les assistances dans les options, on a redémarré à nouveau le jeu et cette fois-ci, il n’y a plus eu aucun problème jusqu’à la fin. Ouf.
16/20
Une pépite est enfin portée sur une console de Nintendo. Graphiquement, la Switch 2 a montré qu’elle était capable de faire tourner sans problème un jeu de cette puissance. Malgré les quelques bugs constatés, cela ne nous a pas empêché d’aller jusqu’au bout de l'histoire et de l'apprécier à sa juste valeur. Un portage presque parfait d’un jeu indé extraordinaire. Embel Lab a mis la barre très haut pour son tout premier jeu.
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16 /20

L'avis de Puissance Nintendo

On a pris un immense plaisir à redécouvrir cette histoire que nous connaissions déjà, et on ne s’en lasse vraiment pas.

Jouabilité
Le jeu est difficile, le gameplay n’est pas forcément accessible (sauf en mode histoire) car il y a beaucoup de combos à retenir et à maîtriser, une grande dextérité à avoir et ce n’est pas évident de tout mettre en œuvre correctement. Les quelques bugs également constatés réduisent malheureusement la note.
Durée de vie
Une quinzaine d’heure pour finir l’histoire principale, ce qui est une durée courte mais raisonnable. D’autant qu’une fois le scénario terminé, nous pouvons recommencer la partie avec la possibilité de découvrir des secrets supplémentaires dans le village corrompu.
Graphismes
Même s’ils ne sont pas de qualité PC ou PS5, les graphismes sont magnifiques sur Switch 2 et se rapprochent sans problème d’une PS4. On n’en demande pas plus pour être émerveillés par de tels panoramas variés et colorés.
Son
La bande son et les différentes musiques sont très bien intégrées dans l’histoire. Un mélange d’épique et de nostalgie, elles améliorent grandement notre immersion.
Intérêt
Pour 39,99€, le prix reste correct. Cependant le jeu aura vraiment de l’intérêt pour ceux qui ne l’ont pas sur d’autres consoles ou pour ceux qui veulent revivre l’aventure en l’emmenant partout avec eux en mode portable.

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