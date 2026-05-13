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Shardpunk Disponible sur Switch depuis le 26/03/2026
Test de Shardpunk (Switch)

Test de Shardpunk : pour la survie de l’humanité

Survivre dans un monde dangereux, voilà votre nouvelle mission. Et elle ne sera pas de tout repos. Dans Shardpunk, un jeu de gestion et de survie au tour par tour tout en pixel art.

Test
Bienvenue ! Dans Shardpunk, votre survie est essentielle. Mais elle ne sera pas de tout repos, bien au contraire. Mélangeant le steampunk et le post-apocalyptique, l’univers de Shardpunk est un savant mélange de difficulté et de planification. Vous devrez vous soucier de vos personnages, mais aussi tuer ou éviter les rats mutants qui peuplent désormais le monde. A vous de gérer tout ce petit monde du mieux que vous pouvez !

Survivre à tout prix

Tout commence par un avertissement : le monde de Shardpunk est difficile, exigeant et vous devez faire particulièrement attention. Vous débutez en choisissant plusieurs personnages qui vont vous accompagner… Si vous les gardez en vie. Car chaque erreur sera votre dernière… Du moins pour un certain temps.
Le principe du jeu est simple : vous allez devoir survivre tout au long d’un niveau pour enfin regagner un bunker afin de panser vos blessures et de respirer un peu. Mais avant d’en arriver là, il faudra affronter la dure réalité du monde. Shardpunk se joue au tour par tour, dans un univers proche du tactical : des cases au sol, des possibilités de vous mettre à couvert assez limitées mais existantes, des phases d’action qui s’enchainent. Vous disposez de deux points d’action par personnage, et devez tous les jouer (ou passer leur tour) avant que ce ne soit à vos adversaires d’agir.

Chacun son tour

Qui dit univers de steampunk, même post-apo, dit armes différentes. Cette fois, pas de munition, mais un système de chauffe de votre canon. Vous n’avez que quelques coups avant que la surchauffe ne vous pousse à faire refroidir votre arme. Une gestion à prendre en compte dans vos actions. Car même si vos ennemis aussi auront des tours de repos, ils sont véloces et plutôt coriaces.
Chacun des personnages dispose de ses propres atouts. Sniper, corps à corps, tank… même s’ils ne portent pas forcément ces noms, ils en ont les compétences. Cela donne un côté rassurant au titre : malgré la difficulté, on sait intuitivement quelles unités sont à éloigner du corps à corps et lesquelles pourront aller au contact. Et ce n’est que le sommet de l’iceberg.

Shardpunk dispose de nombreuses mécaniques et bonus qu’il sera intéressant d’utiliser pour vous permettre à la fois de survivre et de débloquer des nouvelles capacités. Une grenade vous permet par exemple d’obtenir des points bonus pour chaque rat tué lors de l’impact.

Choisir son chemin

Par bien des aspects, Shardpunk est un excellent tactical survivaliste. La difficulté est bien dosée, mais reste assez élevée : la moindre erreur vous coutera probablement la vie ou votre mission. L’arrivée au bunker est un véritable soulagement, d’autant que cela annonce des améliorations et du soin. Cela vous ouvre aussi accès à la suite de votre aventure et à une dimension presque rogue lite. Une carte avec plusieurs destinations possibles et un choix. Vers où irez-vous ?
Cette dimension est un peu moins bien mise en avant. Certes, cela permet de choisir vers quoi s'orienter, mais ce choix reste au final assez illusoire. Vous devrez toujours arriver à la fin du chemin, vers un “boss”, une fin de chapitre aux mécaniques qui bousculent vos certitudes. Mais encore faudra-t-il y arriver !

Le jeu est intégralement en anglais, avec aucune traduction actuelle. C’est aussi à prendre en compte : car si la narration est au second plan, il faudra comprendre la langue de Shakespeare pour saisir les synergies des attaques et améliorations à votre disposition.
16/20
Shardpunk est un tactical exigeant. Tout en pixel art, avec un sound design efficace qui ajoute à la lourdeur de l’ambiance, le jeu nous plonge dans un mélange de steampunk et de post-apocalyptique particulièrement saisissant. Les niveaux s’enchainent et la difficulté augmente de façon homogène. Shardpunk s’adresse aux amateurs de survie, de gestion de crise et de tactical exigeant.
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16 /20

L'avis de Puissance Nintendo

Et vous ? Parviendrez-vous à survivre à cette apocalypse ?

Jouabilité
La jouabilité est particulièrement bonne. Le côté tactical donne un côté très stratégique à l’ensemble. Les menus sont accessibles. Les éléments avec lesquels on peut interagir bien visibles.
Durée de vie
Comptez entre une quinzaine et une cinquantaine d’heures. Oui, le delta est énorme, mais tout dépendra de votre stratégie, de votre persévérance ou même de votre envie de tout découvrir. La rejouabilité du titre est énorme.
Graphismes
Le pixel art est particulièrement léché. Les effets de lumière sont efficaces et permettent de jouer aussi avec votre ligne de mire pour vos actions et vos armes.
Son
Le sound design est d’une grande efficacité. Bruit de coup, d’explosion, sons de pas… Il y a largement de quoi faire dans un contexte de combat post-apo. Tout cela donne une ambiance lourde et nous maintient sur le qui vive.
Intérêt
Pour 16,99 €, Shardpunk est un titre qui ravira les fan de tactical et de jeu de survie. La difficulté est au rendez-vous et il sera plus intéressant d’avoir déjà une petite expérience dans les tacticals avant de vous lancer dans le défi que représente Shardpunk.

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