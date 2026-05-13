Test de Shardpunk : pour la survie de l’humanité

Survivre à tout prix

Chacun son tour

Choisir son chemin

Cette dimension est un peu moins bien mise en avant. Certes, cela permet de choisir vers quoi s'orienter, mais ce choix reste au final assez illusoire. Vous devrez toujours arriver à la fin du chemin, vers un “boss”, une fin de chapitre aux mécaniques qui bousculent vos certitudes. Mais encore faudra-t-il y arriver !



Le jeu est intégralement en anglais, avec aucune traduction actuelle. C’est aussi à prendre en compte : car si la narration est au second plan, il faudra comprendre la langue de Shakespeare pour saisir les synergies des attaques et améliorations à votre disposition.

Tout commence par un avertissement : le monde de Shardpunk est difficile, exigeant et vous devez faire particulièrement attention. Vous débutez en choisissant plusieurs personnages qui vont vous accompagner… Si vous les gardez en vie. Car chaque erreur sera votre dernière… Du moins pour un certain temps.Le principe du jeu est simple : vous allez devoir survivre tout au long d’un niveau pour enfin regagner un bunker afin de panser vos blessures et de respirer un peu. Mais avant d’en arriver là, il faudra affronter la dure réalité du monde. Shardpunk se joue au tour par tour, dans un univers proche du tactical : des cases au sol, des possibilités de vous mettre à couvert assez limitées mais existantes, des phases d’action qui s’enchainent. Vous disposez de deux points d’action par personnage, et devez tous les jouer (ou passer leur tour) avant que ce ne soit à vos adversaires d’agir.Qui dit univers de steampunk, même post-apo, dit armes différentes. Cette fois, pas de munition, mais un système de chauffe de votre canon. Vous n’avez que quelques coups avant que la surchauffe ne vous pousse à faire refroidir votre arme. Une gestion à prendre en compte dans vos actions. Car même si vos ennemis aussi auront des tours de repos, ils sont véloces et plutôt coriaces.Chacun des personnages dispose de ses propres atouts. Sniper, corps à corps, tank… même s’ils ne portent pas forcément ces noms, ils en ont les compétences. Cela donne un côté rassurant au titre : malgré la difficulté, on sait intuitivement quelles unités sont à éloigner du corps à corps et lesquelles pourront aller au contact. Et ce n’est que le sommet de l’iceberg.Shardpunk dispose de nombreuses mécaniques et bonus qu’il sera intéressant d’utiliser pour vous permettre à la fois de survivre et de débloquer des nouvelles capacités. Une grenade vous permet par exemple d’obtenir des points bonus pour chaque rat tué lors de l’impact.Par bien des aspects, Shardpunk est un excellent tactical survivaliste. La difficulté est bien dosée, mais reste assez élevée : la moindre erreur vous coutera probablement la vie ou votre mission. L’arrivée au bunker est un véritable soulagement, d’autant que cela annonce des améliorations et du soin. Cela vous ouvre aussi accès à la suite de votre aventure et à une dimension presque rogue lite. Une carte avec plusieurs destinations possibles et un choix. Vers où irez-vous ?