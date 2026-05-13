Test de Shardpunk : pour la survie de l’humanité
Survivre dans un monde dangereux, voilà votre nouvelle mission. Et elle ne sera pas de tout repos. Dans Shardpunk, un jeu de gestion et de survie au tour par tour tout en pixel art.
Survivre à tout prixTout commence par un avertissement : le monde de Shardpunk est difficile, exigeant et vous devez faire particulièrement attention. Vous débutez en choisissant plusieurs personnages qui vont vous accompagner… Si vous les gardez en vie. Car chaque erreur sera votre dernière… Du moins pour un certain temps.
Chacun son tourQui dit univers de steampunk, même post-apo, dit armes différentes. Cette fois, pas de munition, mais un système de chauffe de votre canon. Vous n’avez que quelques coups avant que la surchauffe ne vous pousse à faire refroidir votre arme. Une gestion à prendre en compte dans vos actions. Car même si vos ennemis aussi auront des tours de repos, ils sont véloces et plutôt coriaces.
Shardpunk dispose de nombreuses mécaniques et bonus qu’il sera intéressant d’utiliser pour vous permettre à la fois de survivre et de débloquer des nouvelles capacités. Une grenade vous permet par exemple d’obtenir des points bonus pour chaque rat tué lors de l’impact.
Choisir son cheminPar bien des aspects, Shardpunk est un excellent tactical survivaliste. La difficulté est bien dosée, mais reste assez élevée : la moindre erreur vous coutera probablement la vie ou votre mission. L’arrivée au bunker est un véritable soulagement, d’autant que cela annonce des améliorations et du soin. Cela vous ouvre aussi accès à la suite de votre aventure et à une dimension presque rogue lite. Une carte avec plusieurs destinations possibles et un choix. Vers où irez-vous ?
Le jeu est intégralement en anglais, avec aucune traduction actuelle. C’est aussi à prendre en compte : car si la narration est au second plan, il faudra comprendre la langue de Shakespeare pour saisir les synergies des attaques et améliorations à votre disposition.
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