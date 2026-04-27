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Moomintroll : La chaleur de l'hiver Disponible sur Switch le 27/04/2026
Test de Moomintroll : La chaleur de l'hiver (Switch)

Test de Moomintroll : La chaleur de l'hiver, avant de partir, il faudra bien se couvrir

Vous aviez bien aimé Snufkin: Melody of Moominvalley ? Alors après le printemps, découvrez les rigueurs de l’hiver avec Moomin !

Test
Hyper Games sort ce 27 avril Moomin : La chaleur de l’hiver ! Alors que la température remonte un peu partout en France, replongez vous dans la neige en incarnant cette fois-ci Moomin ! Ce nouvel opus des Moomin est disponible sur Switch 1 et PC dès aujourd’hui. En revanche, les possesseurs de la Switch 2 devront attendre encore un peu. L’éditeur a en effet annoncé un retard de parution, sans nouvelle date cependant. La mise à jour depuis la version Switch 1 sera gratuite. Alors, allons-nous gambader dans la neige joyeusement ou être franchement refroidi ? Nous on a bien aimé !

Joyeux anniversaire Moomin !

L’année 2025 célébrait les 80 ans de Moomin et ses amis ! Il en a fait du chemin depuis sa création en 1945, par Tove Jansson, une écrivaine finlandaise. Les albums de Moomin sont des classiques dans le Nord de l’Europe, et ont connu leur succès à l’internationale après la traduction anglaise, et l’extension de leur support ! Il y a eu des bandes dessinées, des séries animées, des films d’animation et depuis 2024, des jeux vidéo !

Eh oui, rappelez-vous, en 2024 était sorti Snufkin: Melody of Moominvalley, qui avait reçu d’élogieuses critiques ! Vous pouvez d’ailleurs retrouver notre propre test à ce sujet ici.
Pour vous rafraîchir la mémoire, les Moomin sont une famille de petits trolls, ayant la forme de petits hippopotames blancs, qui hibernent pendant l’hiver. Et si Snufkin se passait au printemps, après cette période de grand sommeil, Moomin : La chaleur de l’hiver se passe donc en plein dedans ! Le scénario du jeu est inspiré de Moominland Midwinter, un des albums de la série sortie en 1957.

Ici nous n’incarnons plus Mumrik le lutin musicien, mais Moomin lui-même. Mais alors que va-t-on bien pouvoir faire avec un petit troll tout endormi ?!

Une maison hantée ?

Quand le jeu commence, notre petit hippopotroll tout rond tout blanc est bordé par sa maman et veut savoir pourquoi les Moomin hibernent, ce qu’il va se passer pendant tout ce temps et s’il aura toujours ses amis en se réveillant. Elle le rassure donc, petit Moomin s’endort, mais il va se réveiller bien plus vite que prévu…
Un bruit se fait entendre dans le couloir, et ce n’est ni maman moomin, ni papa moomin, car personne ne répond dans le noir. On décide donc d’aller voir, équipé d’une boîte d’allumettes illimitées. On interagit avec l’environnement avec B, et pour utiliser nos allumettes, c’est Y. Attention, car elles s'éteignent évidemment après peu de temps, ou à cause du vent froid ! Heureusement la boite est sans fond, et des lampes sur le mur peuvent être allumées et le restent.
Dans le couloir, on constate qu’il y a des fenêtres ouvertes et on va arpenter toute la maison pour les fermer. L’échelle du grenier tombe toute seule, et alors que nous aurions tous fait une attaque cardiaque et crié au fantôme ou au cambrioleur, petit Moomin monte courageusement, et fait peur à un écureuil, qu’on va essayer de suivre au dehors.
Petit hippopotroll se retrouve donc dans le froid, seul. Il va essayer de lutter contre la Dame du Grand froid et de mettre fin à l’hiver pour réveiller ses parents et retrouver ses amis.

Pour petits et grands

Comme dans le premier opus, Moomin : La chaleur de l’hiver s’adresse à tous. C’est une aventure contemplative, où on interagit avec son environnement pour résoudre quêtes et énigmes. On explore des plaines et des forêts enneigées autour de la vallée des Moomin, en trouvant anciens et nouveaux amis !
Les boutons à activer sont indiqués à l’écran, une petite main nous indique la direction à suivre et une carte (qu’on ouvre avec X) nous montre la prochaine étape. En plus de nos quêtes, il nous faut aussi récupérer les 25 fragments du vase de Maman Moomin, cassé par les courants d’air dans la maison (et ce n’est même pas nous, on le promet). Pour nous aider tout un panel d’outils a remplacé les mélodies de Mumrik, et on affronte la neige avec pelle et mitaines. Les stalactites n’ont qu’à bien se tenir !
Tout le jeu est traduit en français, en ce qui concerne les textes, car le jeu n’est pas doublé.
On retrouve avec joie l’univers graphique qui est toujours parfaitement retranscrit dans le jeu, un dessin tout rond et réconfortant, malgré les thèmes du jeu qui sont parfois assez durs (la mort, la culpabilité, la solitude, la colère) et amènent une ambiance différente. La musique accompagne bien le tout, avec des thèmes très poétiques, et l’équilibrage avec le bruitage des tempêtes de neige est très bon.
Les deux opus sont dans le même univers mais peuvent être joués dans n’importe quel ordre !
19/20
Encore une franche réussite pour cette nouvelle adaptation d’Hyper Games ! Accessible à tous et enchanteur, on passe un excellent moment à arpenter les chemins enneigés avec Moomin, et à découvrir coins et recoins sans se presser ! On espère que vous irez découvrir ce jeu, le précédent et tout l’univers des Moomin si le coeur vous en dit !
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19 /20

L'avis de Puissance Nintendo

Une ambiance poétique pour parler de choses importantes, un petit personnage tout rond, des personnages hauts en couleurs, c’est une superbe expérience !

Jouabilité
Tout est fluide, bien expliqué et très simple à prendre en main.
Durée de vie
Vous en avez pour un peu plus d’une dizaine d’heures, le studio ayant annoncé un jeu un peu plus long que son prédécesseur ! Mais il se pourrait bien que le jeu vous garde plus longtemps si vous flânez sur les chemins enneigés.
Graphismes
Ce sont toujours des dessins magnifiques, une animation léchée. On prend plaisir à arpenter les décors et découvrir toute la galerie de personnages.
Son
Musique envoutante, bruitages adéquats, pas de doublages mais des petites exclamations qui donnent vie aux personnages, un sans faute !
Intérêt
Pour 19,50€ (réduit pour la sortie du jeu), que vous ayez déjà fait le premier ou pas, on vous conseille d’y aller de bon cœur et de vous laisser emporter par l’ambiance hivernale !

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