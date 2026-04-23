Yoshi and the Mysterious Book : grand saut vers sa bande annonce de présentation
Nintendo dévoile en vidéo toutes les mécaniques du jeu, à moins d'un mois d'une sortie sur Switch 2 attendue de pied ferme, celle de Yoshi and the Mysterious Book.News
- La bande-annonce de présentation officielle vient de sortir pour Yoshi and the Mysterious Book, attendu le 21 mai sur Nintendo Switch 2
- Le trailer détaille le système de recherche sur les créatures du livre Mysterius, véritable cœur du gameplay
- Une nouvelle capacité fait son apparition : le Coup de queue, qui permet de faire monter des créatures sur le dos de Yoshi
- Bowser Jr. et Kamek s'invitent à la fin de la vidéo, en quête eux aussi de secrets cachés dans le livre
Il reste moins d'un mois avant que Yoshi ne plonge dans les pages de Mysterius, et Nintendo vient de nous offrir le tour complet du propriétaire avec un trailer overview, ou plutôt une bande-annonce de présentation, publié ce 23 avril. Tout ce qu'on entrevoyait jusqu'ici dans les bandes-annonces précédentes trouve ici sa mise en contexte :
Un gameplay qui invite à l'explorationLe principe est simple à saisir, mais riche à explorer. Mysterius, l'étrange grimoire tombé du ciel sur l'île des Yoshi, a perdu la mémoire de toutes les créatures qui peuplent ses pages. Notre mission : les retrouver, les étudier, et les cataloguer. Pour ce faire, on va explorer différents chapitres, ce qui nous permettra de remplir les pages du livre au fil de nos découvertes.
Ce Coup de queue est d'ailleurs la vraie nouveauté de ce volet, qui s'appuie par ailleurs sur les classiques de la série : langue, œufs, planer dans les airs et attaque rodéo.
Des créatures à foison, Bowser Jr. en embuscadeLe trailer donne un aperçu de la variété promise : certaines créatures chantent, d'autres sont duveteuses et se multiplient, d'autres encore se déplacent en essaim. Les environnements traversés vont des sommets enneigés aux bords de mer en passant par les vallées fleuries, avec des chapitres qui s'ouvrent progressivement au fil de la progression.
Et puis il y a cette séquence finale qui nous a bien fait sourire : Bowser Jr. et Kamek rodent eux aussi dans les pages du livre, à la recherche de quelque chose. On sent donc qu'il y a un petit twist scénaristique qui promet quelques surprises en cours d'aventure.
Ce qu'on sait déjà chez PNOn n'a pas attendu ce trailer pour se faire un avis : Kirbyspower et TonioPN ont eu la chance de poser leurs mains sur le jeu et ont livré leurs impressions en détail.
Leur verdict est clair : sous ses allures accessibles, Yoshi and the Mysterious Book cache bien un challenge de curiosité et d'observation, avec une direction artistique qui évoque autant Ghibli que les grandes heures de Yoshi's Story sur Nintendo 64.
A lire aussi : Yoshi and the Mysterious Book annoncé sur Switch 2.
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Source : Communiqué de presse
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