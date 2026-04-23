Tomodachi Life : Une vie de rêve cartonne partout dans le monde
La simulation de vie de Nintendo s'impose en tête des charts physiques en France, au Royaume-Uni et au Japon dès sa première semaine.News
- Tomodachi Life : Une vie de rêve est le meilleur lancement physique de 2026 en France, devant Resident Evil Requiem
- Au Royaume-Uni, le jeu démarre 36% au-dessus de Pokémon Pokopia en ventes physiques
- Au Japon, 565 405 exemplaires vendus en première semaine, N°1 toutes plateformes confondues
- Le jeu reçoit également sa première mise à jour (version 1.0.1) avec des correctifs non détaillés
On ne l'attendait peut-être pas aussi fort. Et pourtant, une semaine après sa sortie, Tomodachi Life : Une vie de rêve s'impose en tête des charts sur au moins trois territoires simultanément pourtant situés sur des continents différents. En effet, la simulation de vie décalée de Nintendo réussit là où beaucoup de titres estampillés "niche" peinent : convaincre massivement et dans toutes les directions.
La France en tête de gondoleC'est le journaliste Oscar Lemaire qui a levé le voile sur les performances françaises du jeu : Tomodachi Life : Une vie de rêve est devenu le meilleur lancement physique de l'année en France, dépassant Resident Evil Requiem qui pointait jusqu'alors en tête avec plus de 70 000 exemplaires vendus à sa sortie. Les chiffres exacts restent confidentiels pour l'instant, mais le dépassement est là.
Tomodachi Life Switch réalise le meilleur démarrage physique de l'année en France, surpassant celui de Resident Evil Requiem -Ça fait plaisir de voir notre marché aussi réactif à ce type d'expérience Nintendo. On était curieux de voir comment un jeu aussi atypique allait se comporter chez nous, et visiblement, les Mii ont trouvé leur public.
Oscar Lemaire sur Bluesky
Un bon tiers de mieux que Pokémon Pokopia au Royaume-UniOutre-Manche, les données GfK/NielsenIQ pour la semaine du 18 avril 2026 sont sans appel : Tomodachi Life : Une vie de rêve s'impose directement à la première place du classement physique toutes plateformes, devant Pragmata.
The Game Business. La comparaison est toutefois à prendre avec un peu de recul : Pokopia avait souffert d'une pénurie de stocks à sa sortie au Royaume-Uni, et il s'agit d'un jeu Switch 2 face à un jeu Switch, dont le parc installé est bien plus large. Cela ne retire rien à la performance de Tomodachi Life, mais ça aide à en comprendre l'ampleur.
The UK launch of Tomodachi Life: Living The Dream was 36% bigger than Pokopia (physical sales only)— Christopher Dring (@Chris_Dring) April 19, 2026
565 405 exemplaires au Japon dès la première semaineC'est peut-être le chiffre le plus impressionnant du lot. D'après les charts hebdomadaires Famitsu, Tomodachi Life : Une vie de rêve a commencé avec rien moins que 565 405 ventes physiques au Japon lors de sa première semaine de commercialisation, décrochant sans surprise la première place. Pour comparaison, Pragmata, deuxième du classement, en était à 36 470 ventes sur PlayStation 5.
À lire aussi : notre test complet de Tomodachi Life : Une vie de rêve
Et vous, que pensez-vous de ce nouveau jeu OVNI signé Nintendo ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord ! Vous pouvez aussi donner une note au jeu sur PN.
Sources : Nintendo Everything, My Nintendo News
Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.