Rechercher sur Puissance Nintendo
  • Ma note
    Soyez le premier à noter !

  • Vous possédez ce jeu, vous voulez vous en séparer ou vous souhaitez l'acheter ? Indiquez-le simplement.


    Fermer
    Mes jeux 1 ajout, et vous ?
  • Devenir fan ! Soyez le premier !0
Tomodachi Life : Une vie de rêve Disponible sur Switch
News Tomodachi Life : Une vie de rêve (Switch)

Tomodachi Life : Une vie de rêve cartonne partout dans le monde

La simulation de vie de Nintendo s'impose en tête des charts physiques en France, au Royaume-Uni et au Japon dès sa première semaine.

News
Résumé de cette actualité en 4 points :
  • Tomodachi Life : Une vie de rêve est le meilleur lancement physique de 2026 en France, devant Resident Evil Requiem
  • Au Royaume-Uni, le jeu démarre 36% au-dessus de Pokémon Pokopia en ventes physiques
  • Au Japon, 565 405 exemplaires vendus en première semaine, N°1 toutes plateformes confondues
  • Le jeu reçoit également sa première mise à jour (version 1.0.1) avec des correctifs non détaillés

On ne l'attendait peut-être pas aussi fort. Et pourtant, une semaine après sa sortie, Tomodachi Life : Une vie de rêve s'impose en tête des charts sur au moins trois territoires simultanément pourtant situés sur des continents différents. En effet, la simulation de vie décalée de Nintendo réussit là où beaucoup de titres estampillés "niche" peinent : convaincre massivement et dans toutes les directions.

La France en tête de gondole

C'est le journaliste Oscar Lemaire qui a levé le voile sur les performances françaises du jeu : Tomodachi Life : Une vie de rêve est devenu le meilleur lancement physique de l'année en France, dépassant Resident Evil Requiem qui pointait jusqu'alors en tête avec plus de 70 000 exemplaires vendus à sa sortie. Les chiffres exacts restent confidentiels pour l'instant, mais le dépassement est là.
Tomodachi Life Switch réalise le meilleur démarrage physique de l'année en France, surpassant celui de Resident Evil Requiem -
Oscar Lemaire sur Bluesky
Ça fait plaisir de voir notre marché aussi réactif à ce type d'expérience Nintendo. On était curieux de voir comment un jeu aussi atypique allait se comporter chez nous, et visiblement, les Mii ont trouvé leur public.

Un bon tiers de mieux que Pokémon Pokopia au Royaume-Uni

Outre-Manche, les données GfK/NielsenIQ pour la semaine du 18 avril 2026 sont sans appel : Tomodachi Life : Une vie de rêve s'impose directement à la première place du classement physique toutes plateformes, devant Pragmata.
Ses ventes au lancement dépassent de 36% celles de Pokémon Pokopia, selon les chiffres de Christopher Dring du site The Game Business. La comparaison est toutefois à prendre avec un peu de recul : Pokopia avait souffert d'une pénurie de stocks à sa sortie au Royaume-Uni, et il s'agit d'un jeu Switch 2 face à un jeu Switch, dont le parc installé est bien plus large. Cela ne retire rien à la performance de Tomodachi Life, mais ça aide à en comprendre l'ampleur.

565 405 exemplaires au Japon dès la première semaine

C'est peut-être le chiffre le plus impressionnant du lot. D'après les charts hebdomadaires Famitsu, Tomodachi Life : Une vie de rêve a commencé avec rien moins que 565 405 ventes physiques au Japon lors de sa première semaine de commercialisation, décrochant sans surprise la première place. Pour comparaison, Pragmata, deuxième du classement, en était à 36 470 ventes sur PlayStation 5.
On rappelle que le précédent épisode de la série avait surtout cartonné au Japon avant de trouver son public à l'international. Voir que ce nouvel opus réussit sur les deux tableaux donne le sourire. Comme quoi ça valait certainement le coup d'attendre pour les sociologues en herbe que nous sommes !

À lire aussi : notre test complet de Tomodachi Life : Une vie de rêve

Et vous, que pensez-vous de ce nouveau jeu OVNI signé Nintendo ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord ! Vous pouvez aussi donner une note au jeu sur PN.

Sources : Nintendo Everything, My Nintendo News
Commentaires sur l'article

Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.

Aucun commentaire. Soyez le premier à réagir !
Le tout dernier PNCAST
PNCAST - L'actu de janvier 2026
Mots-clés en relation
Console
Nintendo Switch
Rejoignez-nous sur Discord
Dernières infos Nintendo
MonPN : la communauté Nintendo par PNConnectez-vous ou créez un compte en quelques clics
Vous aussi, partagez votre passion, Rejoignez-nous !
Découvrir MonPN

Connexion

Vous avez déjà un compte sur MonPN (ou sur le forum) ? Identifiez-vous simplement !

Créer un compte

Vous n'avez pas encore de compte ? Créez-en un simplement en vous inscrivant sur notre forum. C'est totalement gratuit !

> Aller sur le forum pour s'inscrire

MonPN, késako ?

MonPN est l'espace membre de Puissance Nintendo. Avoir un compte MonPN donne accès à une multitude de fonctionnalités, totalement gratuitement :

  • Le Forum et ses 700.000 messages
  • Réagir aux articles
  • Devenir Fan des jeux, personnalités, séries de jeux...
  • Noter les jeux
  • Ecrire des tests
  • et bien plus !

MonPN : la communauté Nintendo par PNConnexion réussie

Vous êtes désormais connecté.

Retournez sur la page d'accueil