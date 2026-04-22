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Yoshi and the Mysterious Book A paraître sur Switch 2 le 21/05/2026
Impressions de Yoshi and the Mysterious Book (Switch 2)

Preview de Yoshi and the Mysterious Book : Yoshi nous pond un nouvel épisode prometteur !

Le jeu qui nous fera crier tous en chœur : Yoshiii ! Parce qu'un nouveau jeu Yoshi c'est quand même un petit événement, c'est une preview à 4 mains qu'on vous propose avec cet article ! Allez... encore une fois : Yoshiiiiiii !!

Impressions
Fraîchement mis à l'honneur dans Super Mario Galaxy le film, Yoshi revient comme une fleur dans Yoshi and the Mysterious Book, le 21 mai prochain sur Nintendo Switch 2. Nous avons eu la chance de former une équipe de choc pour élucider quelques-uns des mystères de ce jeu énigmatique et vous dévoiler notre ressenti à chaud. C'est parti, suivez-nous !

Avis de Kirbyspower : un jeu rayonnant qui marche dans les pas de ses aînés...

D'emblée une chose frappe en découvrant le petit dinosaure en action dans ce jeu de plateforme et d'énigmes au sein de paysages bucoliques. Il y gambade, rebondit et s'élance au milieu de fleurs trop grandes, d'arbres immenses et d'herbes verdoyantes démesurées.

L'univers tout en crayonné du jeu est en effet fragmenté en niveaux qui entraînent Yoshi dans une sorte de monde miniature à la rencontre de créatures toutes plus étranges les unes que les autres. Certaines sont bien familières, comme les Maskass qui peuplent souvent les aventures des jeux Yoshi, alors que d'autres sont inédites et composent un bestiaire féérique fleurant bon un regard prononcé vers les créations du studio d'animation Ghibli.
Autres références évidentes, Yoshi and the Mysterious Book est le digne héritier de Yoshi's Story sorti en 1997 sur Nintendo 64. Même vue en 2D, même structuration en courts niveaux remplis de secrets et d'énigmes sans véritable début ni fin, et bien sûr même atmosphère enfantine, colorée et en même temps pleine de caractère, la filiation sur le papier est manifeste.

Autre analogie, ce jeu Yoshi nous a fait beaucoup penser à Kirby au fil de l'aventure, sorti en 2010-2011 sur Wii. Dans cette aventure toute douce de Kirby, le protagoniste cheminait dans des niveaux chatoyants où jamais le danger ne couvait, Kirby était en effet immunisé à toute mort entraînée par les ennemis, exactement comme ici. Yoshi ne subit en effet aucun dégât, le jeu est donc parfaitement adapté aux jeunes joueurs qui peuvent se lancer sans crainte dans l'aventure. Mais zéro dégât signifie-t-il pour autant zéro challenge ?
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... tout en proposant une variété de gameplays uniques

Associer, retenir, expérimenter, voilà les mots d'ordre du gameplay qui conduit les Yoshis dans chacun des niveaux qui composent le jeu. Répartis en sous-sections au milieu de chapitres thématisés par environnement, la Forêt, le Bord de mer, la Vallée paisible, etc., ils composent une histoire orchestrée par Mysterius, étrange grimoire moustachu que rencontrent les Yoshis pour l'aider à compléter ses pages.

En sautant dans le livre à la manière d'un conte de fées, Yoshi se voit confier une sorte de mission d'explorateur. A la fois biologiste et anthropologue, Mysterius répertorie les créatures étranges qui peuplent ses pages et il charge Yoshi de comprendre comment celles-ci vivent.
L'originalité du gameplay qui nous a le plus surpris et convaincus tient à l'écriture différente de chaque niveau. Au lieu de n'être que des traversées linéaires vers un point d'arrivée, les niveaux du jeu invitent à interagir avec la créature étudiée afin de débloquer tous les secrets de Mysterius. Au sein de chaque niveau, une mission principale est par ailleurs à compléter afin de valider le niveau et au premier essai, bien malin qui trouvera tout de suite quoi faire.

Les énigmes sont donc nombreuses et requièrent de l'imagination et de la créativité pour mobiliser les spécificités de chaque créature découverte auparavant. Il nous est ainsi arrivé à plusieurs reprises de devoir nous creuser les méninges pour compléter la mission demandée. Un conseil, évitez donc tout spoil et laissez-vous embrouiller, soyez curieux et prenez le jeu pour ce qu'il est, une curiosité touchante qui contentera les rêveurs.
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Avis de TonioPN : Yoshi et sa première lecture mystérieuse

Entrer dans l'univers de Yoshi and the Mysterious Book, c'est pénétrer dans un monde enchanteur et poétique. Dès le départ, le jeu vous invite à parcourir les premières pages du fameux livre mystérieux. Ce livre rapidement nommé Mysterius regorge de détails et de subtilités qui viendront l'enrichir au fil de l'aventure.

L'univers est campé dès les premières pages et s’affranchit de la direction artistique des derniers épisodes tout de laine et de carton-pâte vêtus respectivement sortis sur Wii U/3ds et Switch.

Yoshi and the Mysterious Book plante un décor coloré aux tons pastel empruntés aux univers de Ghibli et son mignonissime Totoro. Ici, nous prenons donc l'apparence d'un Yoshi vert pétant se baladant dans un monde à l'échelle d'un Pikmin, magnifié par l'aspect crayonné. Intitulé sobrement le niveau de la Forêt, ce premier parcours rappellera à certains des inspirations puisées également dans l'univers de Rayman.
On retrouve donc un arrière-plan crayonné du plus bel effet, auquel se juxtapose un décor vivant et animé fourmillant d’étoiles, de fleurs et de lettres imaginaires. Ces items changeront même d’apparence en fonction de votre interaction avec eux. Récupérez une fleur et sautez dans la boue avec vous incitera à plonger dans une eau propre pour vous nettoyer. La nature a repris le dessus sur les décors et Yoshi doit se mouvoir dans une forêt de premier abord bienveillante.

Sur le plan musical, Yoshi and the Mysterious Book pourra surprendre car il adopte un parti pris inattendu. Ouvrir le livre mystérieux vous propulse musicalement sur des sonorités dignes d'un concerto à Versailles. On ne s’attendait pas à commencer l'aventure aux sons d'un clavecin, mais ce sera bel et bien votre premier rendez-vous sonore avec le jeu !

Les musiques in-game sont plus conventionnelles et relèvent de la mignonnerie habituelle propre à l'univers de Yoshi. Les bruitages restent traditionnels mais ont le mérite de conserver cet effet satisfaisant pour les complétionnistes. Mysterius adopte une langue imaginaire aux intonations japonisantes. On retrouvera de temps à autre quelques "Yoshi" interprétés avec entrain, comme dans le film Super Mario Galaxy.
La plupart des niveaux que nous avons pu essayer reposent sur une trame axée sur la verticalité, découpant ainsi les sous-objectifs à remplir. Chaque strate est également orchestrée par différentes mélodies permettant d’orienter les joueurs et de recontextualiser la prochaine étape à réussir.

La musique est également mise à l'honneur lors d'un niveau dont le but est de sauter sur plusieurs fleurs d'affilée. Chaque fleur retranscrit une note et en finissant le parcours, vous pourrez ainsi reproduire une mélodie. Un passage qui ne sera pas révolutionnaire mais aura le mérite de nous attendrir et apporter sa bonne dose de plaisir devant cette partition rondement jouée.
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Yoshi et sa seconde lecture mystérieuse

Mais Yoshi and the Mysterious Book est surtout un jeu qui porte bien son nom car son gameplay ne ressemble pas aux autres épisodes mettant en scène notre mignon dinosaure. Si l’épais livre revêtu de son apparat de cuir est mystérieux, le gameplay cachait lui aussi son lot de secrets.

Les joueurs seront très probablement déroutés à la première prise en main de Yoshi and the Mysterious Book. Sous ses allures enfantines et son apparente facilité, Yoshi a plus d'un tour de son sac et nous propose un challenge plutôt relevé.
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La prise en main se révèle plutôt inhabituelle avec le bouton A pour sauter à la place de l'habituel bouton B mais à l'heure où nous écrivons nos impressions, nous ne pouvons pas vous dire si ces contrôles seront paramétrables. Notre petit dinosaure vert répond toutefois instantanément à nos moindres ordres, vous pourrez même vous amuser à faire des demi-tours intempestifs qui déclencheront des bruitages de crissements de pneus !

Dès le départ, on remarque également qu'il n'y a pas de jauge de vie, le jeu ne se présente donc pas comme un simple jeu de plateforme mais mise plutôt sur une autre orientation, celle de l'exploration ! Les développeurs du jeu utilisent les décors naturels comme des moyens de dissimulation d'objets ou de chemins. Il faudra bien fouiner les moindres recoins pour assouvir votre collectionnite aigüe, ce parti pris nous promet donc de longues heures de jeu en perspective. Jouer à Yoshi and the Mysterious Book mettra à rude épreuve votre capacité d'observation et votre sens de l’orientation.
Mais le jeu trouve sa force dans la pluralité de ses quêtes, chaque niveau proposant des challenges différents. On retrouve donc des épreuves de capture, de rapidité mais également de compréhension de l’environnement pour progresser. Vous ne devrez rien négliger car il se peut que la prolifération des pollens vous permette d’avancer dans le jeu … ou que les pastèques ne soient pas qu’un élément quelconque apportant de la diversité aux décors….

Yoshi and the Mysterious Book nous emporte dans une aventure poétique et lyrique répondant aux différents profils de joueur qu'ils soient adeptes de balades enchanteresses ou de défis exigeants ! Grace à la richesse et à la diversité de ce nouvel opus, vous ne serez pas prêt à tourner la page !
Retrouvez-ci ci-dessous la dernière bande-annonce sortie du jeu que l'on attend de pied ferme le 21 mai prochain sur Nintendo Switch 2.
Yoshi and the Mysterious Book - Sortie le 21 mai (Nintendo Switch 2)
Retrouvez la vidéo sur YouTube
Yoshi nous a semblé à son summum dans cette aventure aussi colorée qu'originale, bien plus que ne pouvaient le laisser penser les trailers de présentation du jeu. Les idées sont légion pour proposer des phases de gameplay sortant de l'ordinaire. Jamais punitif, très accessible et truffé de petites surprises, compléter les missions mobilise l'esprit de curiosité et de réflexion du joueur, tout en offrant aux plus jeunes une aventure paisible, comme une première encyclopédie ludique. Comptons à présent les jours qui nous séparent de ce Mysterious Book à qui on attribuera, on l'espère, notre prix des lecteurs du jeu Yoshi le plus original jamais sorti.
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