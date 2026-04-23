Sortie de Kalanoro, l’aventure musicale en provenance de Madagascar

L’aventure du développement d’un jeu vidéo malgache

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Une ode au folklore et aux traditions malgaches

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Un melting-pot de gameplay

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KALANORO - REVEAL TRAILER Retrouvez la vidéo sur YouTube

Fondé en 2021 par la collaboration d’une équipe passionnée composée de Steevie Harifidy Rasoanaivo, Luana Karen Andriamamonjy et Dina Valisoa Ratsisetraina, et bénéficiant du soutien de l’association ONY fondée par le chanteur Orelsan et son épouse Ahélya Randriambolaina, Kalanoro est le premier projet du studio Red Raketa Studio. Jeu ambitieux, le titre sortira à l’été 2026 sur toutes les plateformes actuelles, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC et Nintendo Switch (jouable sur Nintendo Switch 2).Prétexte au départ d’une grande aventure sur la route, l’histoire de Kalanoro est celle du pays de Lemuria, largement inspiré de Madagascar où vit l’équipe de développement du jeu. Alors que la tyrannique sorcière Raneny impose sa terreur, par l’action de son organisation la Pams Industries en tentant d’industrialiser la luxuriante Lemuria, notre héroïne, Kalakely, est dépêchée par le Grand Sage de l’île pour tenter d’y mettre un terme et pour cela une seule solution : organiser un grand concert et former le meilleur groupe de musique de l’île.Le titre du jeu Kalanoro renvoie à un type de créature issu des traditions malgaches, à savoir une sorte de lutin duveteux qui possède des pouvoirs mystiques et est censé porter chance. In-game Kalakely est ainsi capable d’utiliser sa longue chevelure pour attaquer les ennemis à distance mais également frapper des éléments du décor ou bien encore se saisir d’objets qui traînent un peu partout pour en faire des armes.Au-delà de son gameplay, le jeu est avant toute chose un hommage à la culture de Madagascar avec de nombreuses références aux musiques de l’île, à ses créatures ou bien encore à sa cuisine. On retrouve ainsi au sein du taxi-brousse servant de hub central au jeu une cuisine où il est possible de préparer des plats typiquement malgaches. Sont également disséminées ici ou là des pages servant à découvrir des traditions et coutumes de Madagascar qu’il est possible de collectionner et de consulter une fois de retour au bus après chaque mission.La caractéristique principale du gameplay du jeu est qu’il mise tout d’abord sur l’action et le dynamisme. Le jeu est en effet fragmenté en niveaux variés qui proposent d’être parcourus de manière linéaire afin de retrouver un objet perdu, de retrouver un compagnon ou encore de venir à bout d’un ennemi. Chaque stage est ainsi composé de plateformes successives à franchir et de zones délimitées où des vagues de monstres attaquent, une approche plutôt classique en soi.Là où le titre fait un pas de côté c’est en proposant également du contenu plus tranquille de gestion de son taxi-brousse. Dans celui-ci séjournent les membres de notre groupe de musique qui ont chacun un lit et des demandes spécifiques. Il convient ainsi, un peu à la manière d’un jeu de gestion, de les nourrir mais aussi de répondre à leurs caprices.Nous sommes curieux d’en découvrir davantage et en particulier de nous essayer aussi au combat de boss mais l’originalité qu’apportent ces séquences tirant le jeu vers le genre de la gestion lui donnent ce côté coloré plaisant et moins linéaire. Si les niveaux de plateforme sont plus classiques, les relations avec les autres personnages, ainsi que quelques séquences décalées du titre, comme les concerts que l’on donne devant du public dans une sorte de mini-jeu de rythme, diversifient le contenu général.La sortie du jeu est prévue à l'été 2026 sur Nintendo Switch, retrouvez ci-dessous le tout premier trailer du jeu.