News Kalanoro (Switch)
Sortie de Kalanoro, l’aventure musicale en provenance de Madagascar
Musique, plateforme et action se mélangent pour une aventure au goût de tournée musicaleNews
Premier projet de l’équipe de Red Raketa Studio fondé et géré à Madagascar pour rendre hommage au folklore et à l’identité malgache, Kalanoro [prononcé ka-la-nour] montre la culture singulière de ce pays-île de l’océan Indien qui va au-delà des attachants lémuriens. La proposition est celle d’un jeu coloré, d’ores et déjà enjoué et fun, une sorte de mélange farfelu à la croisée de plusieurs genres, empruntant çà et là des gameplays variés pour arriver à un road-trip musical donnant le sourire. Sa sortie est prévue en juillet 2026 mais nous avons déjà pu faire une démo du jeu et vous donner ici quelques impressions.
L’aventure du développement d’un jeu vidéo malgacheFondé en 2021 par la collaboration d’une équipe passionnée composée de Steevie Harifidy Rasoanaivo, Luana Karen Andriamamonjy et Dina Valisoa Ratsisetraina, et bénéficiant du soutien de l’association ONY fondée par le chanteur Orelsan et son épouse Ahélya Randriambolaina, Kalanoro est le premier projet du studio Red Raketa Studio. Jeu ambitieux, le titre sortira à l’été 2026 sur toutes les plateformes actuelles, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC et Nintendo Switch (jouable sur Nintendo Switch 2).
Une ode au folklore et aux traditions malgachesPrétexte au départ d’une grande aventure sur la route, l’histoire de Kalanoro est celle du pays de Lemuria, largement inspiré de Madagascar où vit l’équipe de développement du jeu. Alors que la tyrannique sorcière Raneny impose sa terreur, par l’action de son organisation la Pams Industries en tentant d’industrialiser la luxuriante Lemuria, notre héroïne, Kalakely, est dépêchée par le Grand Sage de l’île pour tenter d’y mettre un terme et pour cela une seule solution : organiser un grand concert et former le meilleur groupe de musique de l’île.
Au-delà de son gameplay, le jeu est avant toute chose un hommage à la culture de Madagascar avec de nombreuses références aux musiques de l’île, à ses créatures ou bien encore à sa cuisine. On retrouve ainsi au sein du taxi-brousse servant de hub central au jeu une cuisine où il est possible de préparer des plats typiquement malgaches. Sont également disséminées ici ou là des pages servant à découvrir des traditions et coutumes de Madagascar qu’il est possible de collectionner et de consulter une fois de retour au bus après chaque mission.
Un melting-pot de gameplayLa caractéristique principale du gameplay du jeu est qu’il mise tout d’abord sur l’action et le dynamisme. Le jeu est en effet fragmenté en niveaux variés qui proposent d’être parcourus de manière linéaire afin de retrouver un objet perdu, de retrouver un compagnon ou encore de venir à bout d’un ennemi. Chaque stage est ainsi composé de plateformes successives à franchir et de zones délimitées où des vagues de monstres attaquent, une approche plutôt classique en soi.
Nous sommes curieux d’en découvrir davantage et en particulier de nous essayer aussi au combat de boss mais l’originalité qu’apportent ces séquences tirant le jeu vers le genre de la gestion lui donnent ce côté coloré plaisant et moins linéaire. Si les niveaux de plateforme sont plus classiques, les relations avec les autres personnages, ainsi que quelques séquences décalées du titre, comme les concerts que l’on donne devant du public dans une sorte de mini-jeu de rythme, diversifient le contenu général.
KALANORO - REVEAL TRAILER
Kalanoro semble être une jolie surprise faite avec beaucoup de cœur par une équipe de passionnés et les premières images ainsi que les premières heures du jeu nous font entrevoir un jeu sympathique, coloré et surtout peu redondant. Ces critères, associés à la possibilité de découvrir mieux la culture de Madagascar constituent un jeu à surveiller d’ici sa sortie afin de lui réserver le meilleur accueil possible.
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