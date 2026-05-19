Test de Wax Heads : De la musique et des vinyles

Un vinyle s’il vous plaît ?

Bienvenue à Repeater Records !

Puzzle en musique

Concernant les soucis de traduction, le jeu est bien en français, mais certains dialogues et tutoriels sont toujours en anglais. Rien d’insurmontable, le gameplay est plutôt très facile à prendre en main, d’autant qu’il est possible d’y jouer en tactile.

C’est votre premier jour à Repeater Records, le disquaire de la ville. La boutique est tenue par Morgan MacIntyre, ancienne star de Becoming Violet qui a quitté la musique des années auparavant. Pourquoi ? Comment ? Vous allez le découvrir au fur et à mesure de votre progression. Car Wax Heads est avant tout un titre narratif où vous allez découvrir les vies et les récits des différents clients mais pas que.Mais avant de commencer, le jeu vous propose deux difficultés, ou plutôt deux façons de jouer. Dans la première, vous n’avez qu’une possibilité pour proposer une solution aux demandes de vos clients. Dans la seconde, vous pouvez recommencer jusqu’à obtenir le meilleur résultat possible. Dans les deux cas, vous devrez bien lire les demandes et les histoires de chacun pour y répondre au mieux.Wax Heads propose donc un visual novel mâtiné de puzzle game assez intéressant. Lors des phases de puzzle, quand vous devez répondre aux demandes de vos clients, l’écran se split en deux. A gauche vous avez la demande, à droite, vous pouvez naviguer dans la boutique grâce aux différentes flèches présentes dans les environnements. Ainsi, vous allez pouvoir chercher la perle rare qui ravira votre client !La réalisation sent bon l’amour de la musique. Les jaquettes des vinyles sont magnifiques et pleines d’inventivité, la musique d’ambiance cadre bien avec le côté rock et punk de la boutique. Vous pouvez même faire votre propre jaquette ou flyer, selon les demandes de vos clients et l’avancement du scénario.Le côté puzzle est assez simple : vos clients entrent, viennent vous raconter leur demande, et vous devez naviguer dans la boutique, en écran splité, pour trouver leur bonheur. L’avantage d’avoir l’écran scindé en deux est simple : la possibilité d’avoir toujours sous les yeux la demande exacte de votre client.Le véritable souci de Wax Heads réside dans les demandes des clients. Certaines d’entre elles manquent de clarté, d’autres sont pas totalement vraies. Et d’autres encore souffrent de problèmes de traduction. Ce n’est pas la majorité, mais cela va probablement vous causer quelques soucis pour comprendre pourquoi cet album n’est pas la solution, ou encore pourquoi l’album que vous pensez être parfait n’est pas présent.