Rechercher sur Puissance Nintendo
  • Ma note
    Soyez le premier à noter !

  • Vous possédez ce jeu, vous voulez vous en séparer ou vous souhaitez l'acheter ? Indiquez-le simplement.


    Fermer
    Mes jeux 0Soyez le premier !
  • Devenir fan ! Soyez le premier !0
Wax Heads Disponible sur Switch depuis le 05/05/2026
Test de Wax Heads (Switch)

Test de Wax Heads : De la musique et des vinyles

Vous voici employé dans une boutique de disques. Ecoutez les envies de vos clients et conseillez les au mieux !

Test
La boutique a ouvert le 5 mai ! Et pas n’importe quelle boutique. Celle de Wax Heads est un peu particulière. Il s’agit d’un disquaire, vendant des vinyles de tous horizons. Mélange de puzzle game et de visual novel, vous allez découvrir les histoires de chacun pour ensuite les conseiller au mieux. Pour leur premier jeu, le studio Patattie Games propose un cosy game efficace et touchant.

Un vinyle s’il vous plaît ?

C’est votre premier jour à Repeater Records, le disquaire de la ville. La boutique est tenue par Morgan MacIntyre, ancienne star de Becoming Violet qui a quitté la musique des années auparavant. Pourquoi ? Comment ? Vous allez le découvrir au fur et à mesure de votre progression. Car Wax Heads est avant tout un titre narratif où vous allez découvrir les vies et les récits des différents clients mais pas que.
Mais avant de commencer, le jeu vous propose deux difficultés, ou plutôt deux façons de jouer. Dans la première, vous n’avez qu’une possibilité pour proposer une solution aux demandes de vos clients. Dans la seconde, vous pouvez recommencer jusqu’à obtenir le meilleur résultat possible. Dans les deux cas, vous devrez bien lire les demandes et les histoires de chacun pour y répondre au mieux.

Bienvenue à Repeater Records !

Wax Heads propose donc un visual novel mâtiné de puzzle game assez intéressant. Lors des phases de puzzle, quand vous devez répondre aux demandes de vos clients, l’écran se split en deux. A gauche vous avez la demande, à droite, vous pouvez naviguer dans la boutique grâce aux différentes flèches présentes dans les environnements. Ainsi, vous allez pouvoir chercher la perle rare qui ravira votre client !
La réalisation sent bon l’amour de la musique. Les jaquettes des vinyles sont magnifiques et pleines d’inventivité, la musique d’ambiance cadre bien avec le côté rock et punk de la boutique. Vous pouvez même faire votre propre jaquette ou flyer, selon les demandes de vos clients et l’avancement du scénario.

Puzzle en musique

Le côté puzzle est assez simple : vos clients entrent, viennent vous raconter leur demande, et vous devez naviguer dans la boutique, en écran splité, pour trouver leur bonheur. L’avantage d’avoir l’écran scindé en deux est simple : la possibilité d’avoir toujours sous les yeux la demande exacte de votre client.
Le véritable souci de Wax Heads réside dans les demandes des clients. Certaines d’entre elles manquent de clarté, d’autres sont pas totalement vraies. Et d’autres encore souffrent de problèmes de traduction. Ce n’est pas la majorité, mais cela va probablement vous causer quelques soucis pour comprendre pourquoi cet album n’est pas la solution, ou encore pourquoi l’album que vous pensez être parfait n’est pas présent.
Concernant les soucis de traduction, le jeu est bien en français, mais certains dialogues et tutoriels sont toujours en anglais. Rien d’insurmontable, le gameplay est plutôt très facile à prendre en main, d’autant qu’il est possible d’y jouer en tactile.
16/20
Wax Heads est un jeu sympathique, qui sent bon tout l’amour de la musique que les développeurs y ont mis. Malgré quelques petits soucis ou approximations, le jeu est plaisant et très agréable à jouer. Le graphisme est de toute beauté, les animations fluides et les personnages hauts en couleurs (littéralement). Wax Heads s’adresse principalement aux fans de jeux narratifs et de visual novel.
Commentaires sur l'article

Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.

Aucun commentaire. Soyez le premier à réagir !
Le tout dernier PNCAST
PNCAST - L'actu de janvier 2026
16 /20

L'avis de Puissance Nintendo

Et vous, quel est votre groupe préféré ? Et votre histoire ? Entrez dans cette boutique et découvrez-le !

Jouabilité
Sympathique à prendre en main, le jeu manque cependant parfois de fluidité dans ses contrôles, notamment dans la navigation dans le magasin. Heureusement, le titre est tactile, ce qui est clairement un plus pour son ergonomie.
Durée de vie
Il faudra compter environ 6/7h pour arriver au bout de cette aventure narrative. Une expérience plaisante et complète.
Graphismes
La direction artistique est clairement un gros plus de ce titre. Tout est dessiné à la main, les couleurs sont saturées, tout est dans l’esprit punk de l’époque. A cela s’ajoute la possibilité de custom vos propres jaquettes de vinyles, par exemple. Vraiment, la direction artistique est l’une des choses que l’on retiendra de ce jeu.
Son
Wax Heads est basé sur sa bande son. Univers punk et rock, musique qui va avec… On sent la volonté de faire passer cette playlist pour un florilège de groupes différents. Cependant, il n’y a qu’un seul compositeur derrière et cela se sent. Ce n’est pas forcément un mal, cela donne de l’unité sonore au jeu.
Intérêt
Pour 14,99 €, Wax Heads est une plongée dans l’univers des vinyles et de la musique, le tout sous-tendu par une histoire touchante où s’entrecroisent différents personnages. Même s’il y a des phases de puzzle, le titre reste avant tout un jeu narratif.

Votre avis sur Wax Heads

Vous souhaitez donner votre avis sur le jeu Wax Heads (Switch) ? Attribuez-lui une note. Vous pouvez également écrire un commentaire, et devenir fan du jeu.

POSTER MON TEST
Il n'y a encore aucun avis de visiteurs pour ce jeu.
Galerie images

Mots-clés en relation
Console
Nintendo Switch
Rejoignez-nous sur Discord
Dernières infos Nintendo
MonPN : la communauté Nintendo par PNConnectez-vous ou créez un compte en quelques clics
Vous aussi, partagez votre passion, Rejoignez-nous !
Découvrir MonPN

Connexion

Vous avez déjà un compte sur MonPN (ou sur le forum) ? Identifiez-vous simplement !

Créer un compte

Vous n'avez pas encore de compte ? Créez-en un simplement en vous inscrivant sur notre forum. C'est totalement gratuit !

> Aller sur le forum pour s'inscrire

MonPN, késako ?

MonPN est l'espace membre de Puissance Nintendo. Avoir un compte MonPN donne accès à une multitude de fonctionnalités, totalement gratuitement :

  • Le Forum et ses 700.000 messages
  • Réagir aux articles
  • Devenir Fan des jeux, personnalités, séries de jeux...
  • Noter les jeux
  • Ecrire des tests
  • et bien plus !

MonPN : la communauté Nintendo par PNConnexion réussie

Vous êtes désormais connecté.

Retournez sur la page d'accueil