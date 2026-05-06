Depuis la Japan Expo 2026, épisode 2 : à la rencontre du casting de la VF d'Orbitals

Un casting 3 étoiles

Des surprises offertes aux fans du jeu et de VF

Comment se passe et s'organise le doublage VF d'un jeu comme Orbitals ?

Clip du doublage d'Orbitals (Conférence Japan Expo) Retrouvez la vidéo sur YouTube

Séquence doublage en live d'Orbitals Retrouvez la vidéo sur YouTube

Étaient présents lors de cette Japan Expo trois des membres du casting VF du jeu Orbitals, à savoir les comédiens doublant les personnages de Maki, Omura et Kinakoko. Cela nous permet de mieux connaître ceux qui ont assuré le doublage du jeu pour le public francophone.La première est Amandine Barbier, elle est comédienne de théâtre et s’est faite connaître il y a peu pour sa première participation en doublage de jeu vidéo avec les rôles de Cléa, Sabine et Sophie dans Clair Obscur: Expedition 33 (que l’on attend et espère toujours sur Switch 2).Le deuxième Victor Niverd est comédien de doublage, connu pour son travail sur L'attaque des titans, My Hero Academia ou Fruits Basket. Il est également Youtubeur sur la chaîne Re: Take, connu sous le pseudo Almyr.La troisième est Brigitte Lecordier et n’est plus à présenter tant elle est reconnue comme la voix mythique de nombre de personnages d’animés et de dessins animés depuis les années 1980, comme Sangoku, Oui-Oui ou Les Kassos pour n’en citer que trois.Mathias Siedel, technicien du son et directeur de production du studio lyonnais Anatole aux commandes du doublage, complétait cette équipe pour partager son expérience du déroulement des enregistrements des voix, le tout garanti sans spoil.Envie de mieux connaître le casting du jeu ? Les différents membres ont accepté le jeu des questions sur leurs goûts en matière de jeux, d’animés et bien sûr de VF. Chacun chacune avait sa propre histoire dans laquelle il est possible de se reconnaître. On vous donne ici une petite salve de réponses qui permettent de mieux comprendre le rapport qu’entretiennent ces comédiens avec le médium du jeu vidéo et plus généralement des productions en provenance du Japon.À la question de savoir si l’équipe était elle-même public des VF les avis se rejoignent. C’est un oui pour Amandine Barbier qui aime s'imprégner des codes qui diffèrent selon les types de films (téléfilms, blockbuster, etc.). Victor Niverd regarde quant à lui autant en VF qu’en VO, que ce soit par curiosité mais également car il indique être fan de doublage et capable d’identifier les comédiens derrière les voix qu’il entend.Brigitte Lecordier est quant à elle totalement acquise à la team VF, même si pour son travail de directrice de plateau elle précise devoir quand même écouter les VO. Pour Mathias Siedel enfin le choix se porte principalement vers la VF de manière à dénicher les voix de nouveaux comédiens. Tous signalent aussi l’importance de la fidélité des voix pour les personnages et la force de la mémoire comme de la nostalgie du public qui s’attache à certains personnages grâce à leur voix.Orbitals empruntant très largement les codes d’un animé japonais, la question a été posée de savoir si l’équipe appréciait ce genre et en regardait et là aussi il s’avère que l’équipe aux commandes de la VF d’Orbitals est une team de passionnés. Pour l’interprète de Maki, son animé fétiche est et restera Fairy Tail. Pour le comédien interprétant Omura, Naruto aura toujours une place dans son cœur même si aujourd’hui il indique être plongé dans l’animé Monster. Pour Brigitte Lecordier c’est évidemment à Dragon Ball qui l’a rendue célèbre que va sa préférence même si elle recommande aussi chaudement le dessin animé français de 1980 Le Roi et l’Oiseau. Enfin le directeur de production de la VF du jeu rejoint l’interprète de Kinakoko et place Dragon Ball en haut de son classement des animés favoris.On leur a également demandé si Orbitals leur évoquait des références lors de l’enregistrement et les réponses oscillent entre Ghibli, pour le personnage de Kinakoko, mais également les anciens animés comme Albator ou Princesse Saphir. Tous s’accordent toutefois pour trouver une patte très originale au jeu qui emprunte certes des codes mais trace sa propre voie dans le paysage des jeux et des animés.Une petite question dangereuse pour éviter tout spoil leur a été posée, leur demandant si leur personnage devait rejoindre un autre animé, lequel serait-il ? Maki pourrait apparemment très bien s’acclimater dans Fairy Tail aux côtés de Natsu, Omura serait lui très bien dans l’univers de Dragon Ball, tout comme Kinakoko que l’équipe aurait bien vue épouser Tortue Géniale.Après avoir pu profiter d'une séquence de la cinématique de la version japonaise, l'équipe des comédiens nous a offert la surprise de doubler en direct un bout de cette même séquence, avec une démonstration de leur jeu d’acteur avec la bande rythmo défilant à l'écran. De quoi montrer au public combien l'exercice de comédie en doublage s'avère délicat et physiquement exigeant, en particulier quand il s'agit de doubler une séquence de course poursuite.On les remercie pour ce cadeau qui témoigne du haut degré de précision et de leur capacité pour s'adapter au rythme frénétique de scènes au rendu très proche d'un animé. Omura tendre introverti, Maki espiègle et énergique, Kinakoko en sage mais râleuse matriarche, tout ce petit monde a une personnalité bien marquée et le casting convié qui n'en est pas à son coup d'essai a tenu à le souligner et combien le doublage fut un plaisir pour eux.Dernière surprise en fin de conférence, le public a eu la chance d'assister à un montage de séquences off tournées lors des enregistrements, dévoilant quelques instants des coulisses d'un métier de comédien très technique et fait par des passionnés.Lors de cette conférence le directeur de production de la VF Mathias Viedel a révélé comment était organisée toute la phase d'enregistrement, ainsi que les différences et les similarités que partagent le jeu vidéo et le cinéma.Brigitte Lecordier, avec son immense carrière et en tant que grande prêtresse des doublages francophones d'animés, à qui l'on doit entres autres la voix de Sangoku, est notamment revenue sur l'évolution du doublage dans les jeux vidéo. Depuis ses premières expériences sur des jeux comme Adibou ou encore Fables 3 où elle ne recevait que des indications très parcellaires pour enregistrer ses phrases, le travail sur un jeu vidéo a aujourd’hui beaucoup changé et c’était d’autant plus le cas sur un projet comme Orbitals.L'équipe a souligné à quel point le confort avait été de la partie puisque le montage était quasi définitif pour les cinématiques au moment de l'enregistrement, permettant à chacun de déployer tout un arsenal de comédie au moment de doubler.Il semble que cela soit très rare en doublage de jeu vidéo de travailler avec la technique des bande rythmo, c’est-à-dire ces bandeaux de textes écrits à la main qui servent aux comédiens pour lire leur texte mais aussi savoir comment poser, étirer ou retenir leur voix. Ce choix a précisément été fait ici dans le cas d’Orbitals afin de coller au plus près à l’aspect cinématographique très poussé voulu par le jeu. L’équipe souligne ainsi à quel point le ressenti en jouant est proche de celui d’un animé.Serge Bourrier, directeur artistique du plateau de doublage qui a officié sur Orbitals souhaitait proposer une vraie adaptation mettant en avant le savoir-faire français et assumer une proposition artistique. Cela passe bien sûr par le choix du casting de comédiens rompus au travail sur les animés japonais comme Victor Niverd ou Brigitte Lecordier. Le choix de cette dernière s’est également fait sur la proximité de caractère entre le personnage et la comédienne qui a indiqué d’être beaucoup retrouvée en Kinakoko au moment d’enregistrer la VF.Concrètement cet enregistrement avec les comédiens a pris une semaine au total, chacun ayant enregistré séparément des autres, règle commune et fréquente dans le métier. Il s’agissait d’enregistrer à la fois les multiples cinématiques qui composent le jeu mais également tous les fichiers appelés Ingames et qui correspondent à tous les dialogues que l’on entend lorsque l’on joue au jeu. Contrairement aux cinématiques où les comédiens pouvaient travailler de manière analogue au doublage d’un animé avec les images quasi finies, pour les Ingames les lignes sont simplement indiquées sur d’immenses fichiers Excel de plusieurs dizaines de milliers de mots qu’il faut enregistrer à la chaîne.Là aussi l’équipe a précisé qu’un important travail d’adaptation avait été nécessaire car depuis la source, en l’occurrence ici la version anglaise à partir de laquelle ils travaillaient, il était nécessaire de respecter la durée de chaque phrase or la diction japonaise, anglaise ou française étant différentes, traduire simplement n’aurait pas été possible. Aussi ils ont fait le choix de faire des propositions d’adaptations, dans la mesure où était respectée la règle des Time constraints. Cette règle propre au doublage signifie que l’équipe a droit à 10% de différence seulement dans la synchronisation labiale entre le visuel du personnage et la voix enregistrée.Après cette semaine d’enregistrement, qui peut d’ailleurs parfois être bien plus longue dans le cas par exemple des jeux RPG qui réclament des heures et des heures d’enregistrements de multiples propositions de dialogues, une autre semaine a été nécessaire pour effectuer tout le travail de post production pour ajuster ces questions de synchronisation labiale.