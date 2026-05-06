Depuis la Japan Expo 2026, épisode 2 : à la rencontre du casting de la VF d'Orbitals
Une conférence organisée ce samedi mettait à l'honneur une partie du casting de la VF d'Orbitals. On y était et on vous raconte ce moment entre passionnés et défenseurs de versions françaises pour parler de l’enregistrement de la VF du jeu de la rentrée sur Switch 2News
Un casting 3 étoilesÉtaient présents lors de cette Japan Expo trois des membres du casting VF du jeu Orbitals, à savoir les comédiens doublant les personnages de Maki, Omura et Kinakoko. Cela nous permet de mieux connaître ceux qui ont assuré le doublage du jeu pour le public francophone.
La première est Amandine Barbier, elle est comédienne de théâtre et s’est faite connaître il y a peu pour sa première participation en doublage de jeu vidéo avec les rôles de Cléa, Sabine et Sophie dans Clair Obscur: Expedition 33 (que l’on attend et espère toujours sur Switch 2).
Le deuxième Victor Niverd est comédien de doublage, connu pour son travail sur L'attaque des titans, My Hero Academia ou Fruits Basket. Il est également Youtubeur sur la chaîne Re: Take, connu sous le pseudo Almyr.
La troisième est Brigitte Lecordier et n’est plus à présenter tant elle est reconnue comme la voix mythique de nombre de personnages d’animés et de dessins animés depuis les années 1980, comme Sangoku, Oui-Oui ou Les Kassos pour n’en citer que trois.
Mathias Siedel, technicien du son et directeur de production du studio lyonnais Anatole aux commandes du doublage, complétait cette équipe pour partager son expérience du déroulement des enregistrements des voix, le tout garanti sans spoil.
À la question de savoir si l’équipe était elle-même public des VF les avis se rejoignent. C’est un oui pour Amandine Barbier qui aime s'imprégner des codes qui diffèrent selon les types de films (téléfilms, blockbuster, etc.). Victor Niverd regarde quant à lui autant en VF qu’en VO, que ce soit par curiosité mais également car il indique être fan de doublage et capable d’identifier les comédiens derrière les voix qu’il entend.
Brigitte Lecordier est quant à elle totalement acquise à la team VF, même si pour son travail de directrice de plateau elle précise devoir quand même écouter les VO. Pour Mathias Siedel enfin le choix se porte principalement vers la VF de manière à dénicher les voix de nouveaux comédiens. Tous signalent aussi l’importance de la fidélité des voix pour les personnages et la force de la mémoire comme de la nostalgie du public qui s’attache à certains personnages grâce à leur voix.
On leur a également demandé si Orbitals leur évoquait des références lors de l’enregistrement et les réponses oscillent entre Ghibli, pour le personnage de Kinakoko, mais également les anciens animés comme Albator ou Princesse Saphir. Tous s’accordent toutefois pour trouver une patte très originale au jeu qui emprunte certes des codes mais trace sa propre voie dans le paysage des jeux et des animés.
Une petite question dangereuse pour éviter tout spoil leur a été posée, leur demandant si leur personnage devait rejoindre un autre animé, lequel serait-il ? Maki pourrait apparemment très bien s’acclimater dans Fairy Tail aux côtés de Natsu, Omura serait lui très bien dans l’univers de Dragon Ball, tout comme Kinakoko que l’équipe aurait bien vue épouser Tortue Géniale.
Des surprises offertes aux fans du jeu et de VFAprès avoir pu profiter d'une séquence de la cinématique de la version japonaise, l'équipe des comédiens nous a offert la surprise de doubler en direct un bout de cette même séquence, avec une démonstration de leur jeu d’acteur avec la bande rythmo défilant à l'écran. De quoi montrer au public combien l'exercice de comédie en doublage s'avère délicat et physiquement exigeant, en particulier quand il s'agit de doubler une séquence de course poursuite.
Dernière surprise en fin de conférence, le public a eu la chance d'assister à un montage de séquences off tournées lors des enregistrements, dévoilant quelques instants des coulisses d'un métier de comédien très technique et fait par des passionnés.
Comment se passe et s'organise le doublage VF d'un jeu comme Orbitals ?Lors de cette conférence le directeur de production de la VF Mathias Viedel a révélé comment était organisée toute la phase d'enregistrement, ainsi que les différences et les similarités que partagent le jeu vidéo et le cinéma.
Il semble que cela soit très rare en doublage de jeu vidéo de travailler avec la technique des bande rythmo, c’est-à-dire ces bandeaux de textes écrits à la main qui servent aux comédiens pour lire leur texte mais aussi savoir comment poser, étirer ou retenir leur voix. Ce choix a précisément été fait ici dans le cas d’Orbitals afin de coller au plus près à l’aspect cinématographique très poussé voulu par le jeu. L’équipe souligne ainsi à quel point le ressenti en jouant est proche de celui d’un animé.
Là aussi l’équipe a précisé qu’un important travail d’adaptation avait été nécessaire car depuis la source, en l’occurrence ici la version anglaise à partir de laquelle ils travaillaient, il était nécessaire de respecter la durée de chaque phrase or la diction japonaise, anglaise ou française étant différentes, traduire simplement n’aurait pas été possible. Aussi ils ont fait le choix de faire des propositions d’adaptations, dans la mesure où était respectée la règle des Time constraints. Cette règle propre au doublage signifie que l’équipe a droit à 10% de différence seulement dans la synchronisation labiale entre le visuel du personnage et la voix enregistrée.
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