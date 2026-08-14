Preview de Fire Emblem: Fortune’s Weave : un nouveau riche épisode tactical, d’abord RPG mais surtout très narratif
Peut-on changer un destin fatal déjà écrit ? Ou quand la variété des gameplays se met au service d’une histoire à tiroirs, riche de ses relations inter-personnages.Impressions
Le destin est-il écrit ou peut-il être changé ?Faisant rarement dans la demi-mesure, les scénarios des jeux Fire Emblem prennent toujours le postulat d’une menace terrible, d’une destruction en marche ou à venir et ce Fortune’s Weave ne fait pas exception à la règle. C’est ce qui arrive au début du jeu quand notre personnage est contraint de combattre quatre personnages malheureusement possédés et ainsi de libérer leur âme.
C’était sans compter sur la déesse du destin qui entend agir et tenter t’interférer avec cette issue fatale, en remontant pour cela le temps et en apportant une aide à chacun des quatre par notre intermédiaire sous forme d’un petit oiseau. Concrètement le joueur a le choix de revivre le destin de ces quatre personnages qui partent d’un point différent de la carte du monde mais qui tous convergent vers la cité principale de Dagsion pour suivre leur propre histoire dans laquelle un grand tournoi semble être la clef de voute.
L’aspect narratif est un axe très fort du jeu et que l’on reconnaisse certains personnages ou pas, leur écriture est soignée, portée par des cinématiques parfois spectaculaires, ainsi que des musiques réussies (notamment celle des batailles en tournoi).
L’oiseau incarné par notre protagoniste de début de jeu est également de la partie au sein de la ville de Dagsion. Il offre la possibilité au joueur de changer à tout moment de volet en suivant un autre des quatre personnages mais également d’activer un pouvoir de prescience qui permet de visualiser la topographie de la future bataille à affronter, pratique pour les plus mordus de stratégie et d’anticipation.
Une capitale et une carte du monde à explorer dans le temps impartiConstruit sur le rythme du temps qui s’écoule sous la forme d’un calendrier, le joueur est contraint de prendre en compte ces heures et ces jours défilant pour préparer les échéances du scénario à venir, en l’occurrence sa participation à un grand tournoi voyant s’affronter les meilleurs guerriers du monde. Formant une équipe avec nos compagnons de base, le jeu nous encourage à gagner en niveaux, à amasser un meilleur équipement et surtout à gagner la confiance de nouveaux personnages pour en faire de futurs membres de son équipe. S’appuyant sur un système de préférences individuelles, chaque relation avec les autres personnages évolue au rythme des cadeaux offerts qu’il est possible d’acheter dans les marchés de chaque ville ou bien de trouver lors des explorations.
Tactical RPG et RPG traditionnel, le jeu oscille entre les deux styles à tout momentSi Fire Emblem: Fortune’s Weave est un jeu largement centré sur son histoire, sur les relations entre ses personnages et un fort accent mis sur la narration ou les cinématiques, il n'en demeure pas moins un jeu d’affrontements qui peuvent prendre deux formes : des combats en tactical RPG sur une grille ou bien des combats RPG plus traditionnels au tour par tour.
La première formule est l’essence même de la licence. Notre équipe et celle de l’adversaire voient leurs personnages répartis sur un plateau en damier et il convient de déplacer chaque personnage une fois par tour pour tenter d’éliminer ses adversaires. A la fois très simple à appréhender, le tutoriel du jeu étant progressif et bien amené, le jeu dévoile également sa profondeur au fur et à mesure des affrontements, apportant de nouvelles spécificités propres à des adversaires de plus en plus forts.
Le niveau de difficulté du jeu nous a semblé bien équilibré, il est d’ailleurs possible de le régler à tout moment pour personnaliser son expérience. Pour les joueurs ayant plus de difficultés, l’utilisation des Bénédictions est en cela une bonne idée. Ces attaques propres chacune à un pouvoir divin offrent des avantages significatifs. La première bénédiction disponible permettant de manipuler le temps et ainsi de revenir plusieurs coups en arrière en cas d’accident permet même de se sauver même en cas de game over. Son utilisation reste bien sûre optionnelle et vous pouvez avancer et remporter les batailles sans y faire appel.
Décernons une mention spéciale aux batailles du tournoi qui offrent des moments d’affrontement plutôt longs, comptez facilement plus d’un quart d’heure pour parvenir au bout, et de gérer une équipe élargie réunissant plus de personnages que d’ordinaire, probablement les meilleurs moments du jeu permettant aux personnages de mettre à profit leurs affinités développées avant les affrontements.
Ces combats se déroulent alors en tour par tour, sauf qu’il n’est pas possible de donner des ordres à chaque personnage de son équipe mais seulement d’effectuer une seule action visant un adversaire de l’équipe ennemie qui s’avance. Ces combats sont assez rudimentaires, pas forcément ce qu’il y a de plus intéressant, même s’ils sont très dynamiques visuellement et offrent un nouveau point de vue sur notre équipe.
La meilleure partie de ces combats tient beaucoup aux attaques enchaînées qui sont la combinaison de deux attaques de membres de l’équipe. Bien plus puissantes, ces attaques sont toutefois limitées par une jauge dédiée. Elles permettent de s’en sortir face à des équipes adverses parfois assez fortes, surtout que ces affrontements sont assez rapides, l’ensemble des membres de chaque équipe voyant ses points de vie réunis en une seule barre qui peut donc vite diminuer. Attention ainsi à être prévoyant quant à son niveau de santé ou de magie entre les combats car le jeu offre certes des lieux de pause et de repos à certains moments mais pas tout le temps. Fortune’s Weave saura nous apprendre la prudence !
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