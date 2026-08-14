Preview de Fire Emblem: Fortune’s Weave : un nouveau riche épisode tactical, d’abord RPG mais surtout très narratif

Le destin est-il écrit ou peut-il être changé ?

Une capitale et une carte du monde à explorer dans le temps imparti

Tactical RPG et RPG traditionnel, le jeu oscille entre les deux styles à tout moment

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Faisant rarement dans la demi-mesure, les scénarios des jeux Fire Emblem prennent toujours le postulat d’une menace terrible, d’une destruction en marche ou à venir et ce Fortune’s Weave ne fait pas exception à la règle. C’est ce qui arrive au début du jeu quand notre personnage est contraint de combattre quatre personnages malheureusement possédés et ainsi de libérer leur âme.C’était sans compter sur la déesse du destin qui entend agir et tenter t’interférer avec cette issue fatale, en remontant pour cela le temps et en apportant une aide à chacun des quatre par notre intermédiaire sous forme d’un petit oiseau. Concrètement le joueur a le choix de revivre le destin de ces quatre personnages qui partent d’un point différent de la carte du monde mais qui tous convergent vers la cité principale de Dagsion pour suivre leur propre histoire dans laquelle un grand tournoi semble être la clef de voute.Au cours de cette preview nous avons notamment pu suivre la route de Cai, un jeune fils originaire d’un petit village. Casse-cou, courageux, bagarreur et entrainé par son père l’ayant élevé seul, Cai part à la recherche de réponses sur ce bijou incrusté dans la paume de sa main qui lui confère des pouvoirs inattendus. Il rejoint la capitale en compagnie de ses deux meilleurs amis et voit son destin à jamais bouleversé.L’aspect narratif est un axe très fort du jeu et que l’on reconnaisse certains personnages ou pas, leur écriture est soignée, portée par des cinématiques parfois spectaculaires, ainsi que des musiques réussies (notamment celle des batailles en tournoi).Le joueur se voit ainsi proposer de jouer directement un des quatre héros au cours de son aventure individuelle et d’influencer sur leur destinée grâce à toute une panoplie de pouvoirs et bien sûr d’alliés. Le premier d’entre eux est celui de la déesse du destin Fortuna qui nous confère le don de remonter le temps dans les batailles tactiques. Si jamais un mouvement ne se passe pas comme prévu ou bien qu’un membre indispensable de l’équipe se fait abattre, il est possible de revenir quelques tours en arrière et de changer de stratégie.L’oiseau incarné par notre protagoniste de début de jeu est également de la partie au sein de la ville de Dagsion. Il offre la possibilité au joueur de changer à tout moment de volet en suivant un autre des quatre personnages mais également d’activer un pouvoir de prescience qui permet de visualiser la topographie de la future bataille à affronter, pratique pour les plus mordus de stratégie et d’anticipation.Construit sur le rythme du temps qui s’écoule sous la forme d’un calendrier, le joueur est contraint de prendre en compte ces heures et ces jours défilant pour préparer les échéances du scénario à venir, en l’occurrence sa participation à un grand tournoi voyant s’affronter les meilleurs guerriers du monde. Formant une équipe avec nos compagnons de base, le jeu nous encourage à gagner en niveaux, à amasser un meilleur équipement et surtout à gagner la confiance de nouveaux personnages pour en faire de futurs membres de son équipe. S’appuyant sur un système de préférences individuelles, chaque relation avec les autres personnages évolue au rythme des cadeaux offerts qu’il est possible d’acheter dans les marchés de chaque ville ou bien de trouver lors des explorations.Si le jeu a pour hub central la ville de Dagsion, grande métropole faite de plusieurs quartiers, ville haute lumineuse, ville basse avec ses ruelles, port bruyant ou terrasses dédiées aux temples, le monde est grand et les sorties sont nombreuses. Concrètement en ville on récupère les quêtes disponibles, on part à la rencontre des nouveaux arrivants susceptibles de devenir des compagnons et on améliore les relations entre ses personnages. Dans le cas de cette preview le nombre de personnages susceptibles d’être recrutés est assez limité du fait du niveau d’expérience requis assez élevé pour chacun. Le jeu est toutefois loin d’être avare en personnalités variées et en continuant à faire monter notre niveau de réputation grâce aux quêtes disponibles ici ou là, il y a fort à parier que chaque joueur pourra se constituer son équipe de rêve pour les combats et l’exploration.Fire Emblem: Fortune’s Weave est en effet non seulement un tactical RPG mais également un jeu d’exploration et d’aventure. Le monde est principalement matérialisé via une grande carte du monde sur laquelle on déplace le pion de notre équipe allant de point en point, chacun pouvant être une ville, une grotte, un espace de banquet, une zone de pêche ou bien sûr une bataille. Chaque déplacement coûte un certain temps qui se voit ensuite décompté du total restant avant l’échéance de la prochaine étape du tournoi et donc du scénario, obligeant ainsi le joueur à faire des choix quant aux destinations à explorer. Au début assez limité dans les endroits où il peut se rendre, après quelques heures on comprend qu’il est possible d’ouvrir beaucoup de nouveaux chemins qui mènent eux-mêmes vers de nouvelles intersections. Les tâches à faire sont certes un peu redondantes et mécaniques mais leur variété et la fluidité font que ces phases d’exploration sont bien rythmées, en particulier grâce aux phases de combat qui apportent une dose de challenge bienvenue.Si Fire Emblem: Fortune’s Weave est un jeu largement centré sur son histoire, sur les relations entre ses personnages et un fort accent mis sur la narration ou les cinématiques, il n'en demeure pas moins un jeu d’affrontements qui peuvent prendre deux formes : des combats en tactical RPG sur une grille ou bien des combats RPG plus traditionnels au tour par tour.La première formule est l’essence même de la licence. Notre équipe et celle de l’adversaire voient leurs personnages répartis sur un plateau en damier et il convient de déplacer chaque personnage une fois par tour pour tenter d’éliminer ses adversaires. A la fois très simple à appréhender, le tutoriel du jeu étant progressif et bien amené, le jeu dévoile également sa profondeur au fur et à mesure des affrontements, apportant de nouvelles spécificités propres à des adversaires de plus en plus forts.Fort heureusement le jeu mise sur la coopération, le travail d’équipe et l’anticipation intelligente des déplacements pour parvenir à se frayer un chemin sur des plateaux assez grands et ponctués d’obstacles et d’attaquants parfois puissants. On a apprécié le fait que chaque personnage ait un rôle de prédilection qu’il est possible de changer facilement en lui changeant d’équipement, permettant ainsi à un attaquant à distance de pouvoir aussi répondre au corps à corps par exemple. L’utilisation de la magie est également un immanquable des batailles, les sorts étant particulièrement puissants, tout comme les attaques support pour regagner des PV. Par contre leur utilisation est limitée à un nombre de fois propre à chaque attaque, alors mieux vaut faire attention à ce que les combats ne s’éternisent pas trop.Spécificité de ce titre, chacun des héros principaux dispose de capacités spéciales qui font appel à des pouvoirs obscures permettant de lancer des attaques fatales très puissantes mais coûtant des points de vie à l’utilisation. Bien pratique dans le cas de Cai par exemple qui devient capable d’attaquer à distance une zone donnée.Le niveau de difficulté du jeu nous a semblé bien équilibré, il est d’ailleurs possible de le régler à tout moment pour personnaliser son expérience. Pour les joueurs ayant plus de difficultés, l’utilisation des Bénédictions est en cela une bonne idée. Ces attaques propres chacune à un pouvoir divin offrent des avantages significatifs. La première bénédiction disponible permettant de manipuler le temps et ainsi de revenir plusieurs coups en arrière en cas d’accident permet même de se sauver même en cas de game over. Son utilisation reste bien sûre optionnelle et vous pouvez avancer et remporter les batailles sans y faire appel.Décernons une mention spéciale aux batailles du tournoi qui offrent des moments d’affrontement plutôt longs, comptez facilement plus d’un quart d’heure pour parvenir au bout, et de gérer une équipe élargie réunissant plus de personnages que d’ordinaire, probablement les meilleurs moments du jeu permettant aux personnages de mettre à profit leurs affinités développées avant les affrontements.Autre manière de combattre et de jouer dans Fortune’s Weave : les explorations de zones fermées et les combats au tour par tour. Plusieurs fois dans le jeu nous sommes invités à explorer des zones en particulier en déplaçant son personnage en 3D. Celles-ci peuvent être à la campagne, dans une grotte, des égouts, etc. Chaque zone possède un nombre de coffres à trouver mais aussi pullule d’ennemis avec qui le combat se déclenche dès qu’il y a contact.Ces combats se déroulent alors en tour par tour, sauf qu’il n’est pas possible de donner des ordres à chaque personnage de son équipe mais seulement d’effectuer une seule action visant un adversaire de l’équipe ennemie qui s’avance. Ces combats sont assez rudimentaires, pas forcément ce qu’il y a de plus intéressant, même s’ils sont très dynamiques visuellement et offrent un nouveau point de vue sur notre équipe.La meilleure partie de ces combats tient beaucoup aux attaques enchaînées qui sont la combinaison de deux attaques de membres de l’équipe. Bien plus puissantes, ces attaques sont toutefois limitées par une jauge dédiée. Elles permettent de s’en sortir face à des équipes adverses parfois assez fortes, surtout que ces affrontements sont assez rapides, l’ensemble des membres de chaque équipe voyant ses points de vie réunis en une seule barre qui peut donc vite diminuer. Attention ainsi à être prévoyant quant à son niveau de santé ou de magie entre les combats car le jeu offre certes des lieux de pause et de repos à certains moments mais pas tout le temps. Fortune’s Weave saura nous apprendre la prudence !