Test de Lies of P : Complete Edition, le souls-like primé enfin sur Nintendo Switch 2

Bienvenue dans la sinistre ville de Krat

Des combats difficiles, loin d’être accessibles pour tous

L’histoire se déroule à Krat, une cité semblant totalement en ruine. Un papillon bleu s’infiltre à l’intérieur d’une marionnette et la réveille. Créée par le grand inventeur Geppetto, elle est le protagoniste principal de l’histoire, nommée P. En sortant du train où il se trouvait, notre héros découvre un environnement très sombre où d’autres de ses semblables l’attaquent à vue.On comprend très vite que Krat est une ville où les humains se sont quasiment entièrement tournés vers les marionnettes pour effectuer la majorité des tâches quotidiennes que ce soit sous forme de main-d’œuvre ou de spectacle. Mais voilà, pour une raison obscure, ces dernières sont devenues dangeureusement folles et ont décimé une grande partie de la population humaine de Krat. P semble être le seul à ne pas avoir subi ce détraquage. Il va donc devoir percer ce mystère, se battre, survivre et trouver un maximum de survivants pour comprendre ce qu’il s’est passé.Dans son édition complète, le titre comporte également l’extension du jeu Overture qui nous permet de découvrir l’histoire complète des personnages et des tragédies à l’origine du funeste destin de Krat.Le scénario est très bien amené et on a envie de savoir comment cela va se terminer, malgré sa difficulté dont nous allons parler plus bas. L’ambiance est oppressante. On appréhende ce qui pourrait nous tomber dessus à chaque coin de rue.Les graphismes du jeu sur la Switch 2 sont de très bonne qualité. Les traits sont nets, les diverses couleurs sont sombres mais cela sert parfaitement bien l’atmosphère générale. Il est cependant dommage que par moment, certains endroits ne soient pas suffisamment lumineux et que nous soyons obligés d’aller dans les paramètres pour augmenter la luminosité.L’environnement est un savant mélange de steampunk et de post-apocalypse. La musique pas trop présente afin de laisser une plus grande place aux divers sons environnants augmente d’autant plus notre immersion dans l’histoire.Le tout fonctionne très bien sur notre console Nintendo que ce soit en docké ou en mode nomade. Tout au long de notre partie, nous n’avons remarqué aucun ralentissement ni bug quel qu’il soit. La Switch 2 arrive parfaitement bien à tenir la cadence sur un jeu quand même bien gourmand.Concernant le contenu en lui-même du scénario, le concept est très intéressant car il fonctionne sur le mensonge ou la vérité. En effet, l’une des principales règles des marionnettes est qu’elles ne peuvent pas mentir. Or, P en a tout à fait la possibilité. Tout au long de l’histoire, nous avons certains moments où il faut choisir entre dire la vérité (et se maintenir dans notre condition de marionnette) ou mentir (et devenir de plus en plus humain). Cela peut avoir une incidence sur la suite de l’histoire et nous octroyer des récompenses différentes.Il est dommage que ces moments soient trop peu nombreux au point qu’on a l’impression que cette mécanique est plus secondaire et anecdotique qu’essentielle.Comme nous l’avons dit plus haut, Lies of P est un souls-like, un genre devenu célèbre après le succès de la série des Dark Souls. Mais voilà, qui dit soul, dit combats difficiles et cela implique souffrir et mourir. Plein de fois.Alors certes, les créateurs du jeu ont cherché à rendre ce dernier accessible au plus grand nombre en proposant le mode suivre le papillon qui nous permet de profiter de l’histoire sans nous prendre la tête avec des combats quasi-infaisables. Cependant, ce ne serait plus un souls-like s’il ne conservait pas un minimum de difficulté.Ainsi, même avec le mode le plus facile, on se prend quand même la tête très régulièrement avec les ennemis et surtout les boss. A certains moments, on roule sur les monstres et à d’autres, on va s’arracher les cheveux car on va devoir apprendre par cœur des patterns beaucoup plus complexes pour pouvoir continuer.Notre marionnette peut attaquer avec des coups légers ou lourds, parer et esquiver. Cependant, cela diminue assez rapidement notre barre d’endurance et il faut attendre qu’elle remonte pour continuer. En fonction de notre manière de combattre, cela peut vite devenir handicapant.D’ailleurs, en début de partie, on choisit notre style principal de combat en privilégiant soit la force soit la dextérité soit la rapidité. Ainsi, nos armes de prédilection ne sont pas les mêmes (dagues, épées, épées à deux mains), mais nous pouvons en changer, même en plein milieu d’une bataille, afin d’avoir plusieurs styles de combat différents.On peut améliorer la puissance de nos armes en échange d’une ressource nommée pierre de lune. Il est même possible de les démonter. Par exemple, on peut interchanger la lame et la garde en fonction de nos préférences.Durant les combats, notre arsenal s’émousse et fait donc moins de dégâts. Il convient donc de l’affuter régulièrement à l’aide de notre bras mécanique. Tout au long de l’histoire, on récupère des pierres d’affûtage spéciales, permettant d’infuser temporairement un effet utile à notre arme en fonction de la situation.En fonction de nos positions, on peut faire plus ou moins de dégâts. Par exemple, si on arrive à parer au bon moment, on réalise une contre-attaque qui fait beaucoup plus mal. Ou alors, si on frappe notre ennemi par derrière, on lui assène un coup fatal lui infligeant de très gros dégâts.P possède une arme secondaire qui n’est autre que son bras mécanisé qu’il peut échanger par d’autres tout au long de l’histoire. Nommés Légion, ces membres ont chacun une particularité différente : par exemple brûler un monstre, l’attirer à nous avec un grappin ou encore lui tirer dessus. Ils peuvent également être améliorés mais leur utilisation est limitée. En effet, on peut les recharger grâce à des objets ou au niveau des points de contrôle.Tout au long de notre aventure, nous pouvons rendre notre héros plus puissant en améliorant ses facultés comme se soigner ou faire plus de dégâts ou en récupérant de l’équipement qui augmente les statistiques.Pour acheter divers objets en magasins, il faut utiliser la monnaie du jeu appelée Ergo. Mais cette dernière sert aussi et surtout à monter de niveau afin d’améliorer nos statistiques. Et pour obtenir cet argent, il faut combattre des ennemis ou les récupérer un peu partout dans Krat, notamment dans des coffres. En cas de mort, on perd l’Ergo qu’on avait en stock et il faut alors le récupérer à l’endroit où on a trépassé. Bonne chance, si c’était dans un lieu infesté de monstres car ces derniers reviennent à chaque réapparition ou à chaque activation d’un point de contrôle. Si on meurt une seconde fois, tout est perdu…Alors, certes, on peut obtenir des consommables comme des bombes ou des potions permettant de soigner des altérations de statut par exemple, mais au final cela nous aide bien peu.Certains ennemis sont très vite oubliables et sont plus ennuyeux qu’autre chose. En revanche, d’autres vont nous traumatiser non pas parce qu’ils sont terrifiants mais parce qu’ils sont casse-tête à vaincre.