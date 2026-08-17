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OBAKEIDORO 2: Chase & Seek Disponible sur Switch 2 depuis le 06/08/2026
Test de OBAKEIDORO 2: Chase & Seek (Switch 2)

Test de OBAKEIDORO 2 : Un cache cache démoniaque

L’obakeidoro est un jeu apprécié par les fantômes : chasser les humains qui se cachent aux alentours. Alors prêts pour une grande partie en multijoueur ? Ou en solo ?

Test
La chasse est ouverte dès le 6 août 2026. Avec son graphisme rond et adorable, le nouveau jeu multijoueur édité par Free Style réserve de nombreuses surprises, dont un gameplay asymétrique, où humains et monstres s’affrontent. Alors prenez votre lanterne et choisissez votre camp !

L’obscurité est votre amie

Le principe d’OBAKEIDORO 2 est très simple : c’est un cache cache géant. Sur différentes cartes, vous allez devoir soit vous cacher, soit trouver les humains cachés. Le jeu s’ouvre sur un tutoriel assez exhaustif, qui vous montre les spécificités de chaque camp. Ainsi, vous apprendrez à vous baisser avec X en humain pour étouffer la lueur de votre lanterne et ne pas être vu par les monstres. Vous découvrez aussi qu’avec Y vous pouvez utiliser le pouvoir de votre lanterne pour étourdir les ennemis et vous enfuir.
Mais pourquoi s’enfuir ? Car les monstres doivent vous attraper, pour vous placer dans une cage. Vous ne pouvez alors compter que sur vos alliés pour vous libérer en appuyant sur les deux boutons qui en contrôlent l’ouverture. Attention cependant : des petits fantômes vont venir perturber votre partie, en volant les boutons, en vous repérant et en indiquant votre position aux monstres si vous restez trop longtemps immobile ou accroupis. Tout un tas de choses qu’il va falloir maîtriser si vous voulez gagner la partie. Celle-ci se déroule sur trois minutes, un temps à la fois long et court, selon comment se déroule la partie.
En monstre, les choses seront sensiblement identiques : vous bénéficiez d’une attaque normale et d’une attaque spéciale, qu’il faudra charger pour qu’elle fasse des dégâts autour de vous. Vous devez donc attraper tous les humains pour gagner, en évitant les attaques de lanterne ou en contrecarrant leurs plans pour ouvrir la cage.

En multi ou en solo

Il existe plusieurs modes de jeu dans OBAKEIDORO 2. Le mode solo permet de jouer contre des bots contrôlés par le jeu. Vous allez pouvoir sélectionner les cartes que vous souhaitez, pour explorer les différents environnements à votre disposition. Il faut d’ailleurs jouer plusieurs fois une map pour en débloquer une autre, et ainsi de suite. Le mode solo est un peu particulier : vous gagnez des pièces tout au long de la partie. Si vous êtes humain, le nombre de pièces est calculé selon votre proximité avec le monstre (plus vous en êtes proche, plus vous en gagnez). Si vous êtes monstres, vous en gagnez aussi en attrapant les humains.
Les pièces vont vous permettre d’acheter des lanternes en boutique et d’augmenter votre galerie de monstres. L’un comme l’autre modifie vos statistiques : plus ou moins rapide, des pouvoirs spécifiques en fonction des monstres, etc. Mais l’argent ne sera pas la seule chose nécessaire pour obtenir ces améliorations : il faut monter le rang des humains et/ou des monstres pour les débloquer. Et pour monter les rangs, il faut jouer. Le rang est l’équivalent des niveaux, qui montent avec l’expérience de jeux, gagnée aussi bien en solo qu’en multi.
Et les parties en multi sont de deux types : celles où vous pouvez rejoindre des inconnus et celles que vous allez créer entre amis possédant le jeu. Il est possible de rejoindre une partie en ligne aléatoire en étant en duo, ou encore de jouer avec le GameShare pour jouer en local avec un jeu. Mais quelle que soit votre manière de rejoindre une partie, son déroulement se fait de façon assez similaire. La vraie grosse différence se situe dans la modification des paramètres, faisable en partie entre amis : vous pouvez alors modifier le nombre de monstres et d’humains (et faire des 2v2 par exemple), changer la durée de la partie, ajouter des bonus de vitesse à l’un ou aux deux camps, etc.

Chasser ou être chasser

OBAKEIDORO 2 est un jeu sympathique. Cependant, force est de constater plusieurs petites choses qui viendront perturber votre expérience de jeu. Du fait du jeu en ligne, il existe une petite latence entre le moment où vous attaquez (en humain ou en monstre) et le moment de l’attaque. Celle-ci devient alors imparfaite et vous pourrez vous faire attraper (ou rater un humain) sur pas grand chose, ce qui s’avère frustrant. De la même façon, en monstre, il faudra maintenir le bouton de l’attaque spéciale jusqu’à la fin du chargement (visible à l’écran par un petit rond qui se remplit) sous peine de ne jamais réussir l’attaque. Et il existe une petite latence entre le début de votre appui et l’affichage de la jauge à l’écran.
Ce n’est pas grand chose, mais ces petites latences d’affichage viennent parfois contrecarrer vos actions. Surtout quand vous vous trouvez face à des joueurs particulièrement entraînés. Et trois minutes, ça peut être très court dans une partie qui se passe bien, mais très long quand on est frustré de ne pas réussir ses actions.
Autre fait intéressant : les parties en multi tournent toutes les heures. Toutes les heures, la carte, mais aussi le nombre de joueurs, varient dans les parties en ligne contre des inconnus. Ainsi, vous pouvez passer d’une partie à trois humains et un monstre, à six humains et deux monstres l’heure d’après. C’est une excellente idée : ça permet de jouer sur une carte et de ne pas attendre le lendemain pour tenter d’autres façons de jouer. Les grandes cartes, avec deux monstres, sont aussi une bonne idée : sur certaines maps, c’est clairement plus plaisant de jouer à plusieurs monstres plutôt que seul face aux humains.
Vos actions ont toujours un impact : elles permettent d’obtenir des pièces, mais aussi des tampons sur différentes cartes (humain, monstre, partie solo et… événement d’hiver ? La carte est en effet déjà implémentée, pour un futur événement). Cela vous permet d’obtenir des bonus permanents : une amélioration de votre vitesse ou même vous permet de débloquer des nouveaux humains et monstres à utiliser lors de vos parties. L’équilibre entre le shop et les tampons est intéressant, d’autant qu’on peut avoir un aperçu des nouveaux personnages lors des parties en multi.
15/20
OBAKEIDORO 2 est un jeu sympathique et très facile à prendre en main malgré quelques approximations et léger temps de latence. Les parties sont courtes et permettent d’y passer peu de temps pour un maximum d’amusement. On imagine bien un titre qui permet de faire quelques parties de temps à autre, selon l’envie du moment. La rotation des maps et des spécificités de parties, sur une heure, en mode en ligne est très intéressante et renouvelle l’expérience. Mais de par son gameplay, c’est aussi un titre qui s’avère redondant assez rapidement. Entre amis, en vocal ou en local, on s’amuse bien, mais si on n’est pas assez nombreux, on tourne rapidement en rond, malgré le grand nombre de map. Il faudra d’ailleurs jouer un peu pour débloquer de nouveaux monstres. L’équilibre est précaire entre lassitude et amusement, comme souvent avec ce genre de jeu à la boucle de gameplay simple et qui se répète sur une courte période. Cependant, puisque nous avons déjà l’aperçu d’événements à venir, on peut se dire que cela renouvelle aussi l’expérience et redonnera un coup de boost à la popularité du jeu. Car puisque la moitié du jeu repose sur le jeu en ligne avec des inconnus, il faut bien entretenir l’intérêt pour éviter que les parties mettent trop de temps à se remplir (et se remplissent alors de bots).
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PNCAST - La Switch 2 a un an !
15 /20

L'avis de Puissance Nintendo

OBAKEIDORO 2 tient tout son intérêt de son multi. Et du fait qu’il tiendra ou non dans la durée, ce sera donc une affaire à suivre, surtout si le studio ajoute des événements ponctuels ou ce genre de choses.

Jouabilité
Actuellement, le jeu est fluide, mais la latence d’affichage et d’action, même très faible, sur les attaques spéciales notamment, est un vrai moteur de frustration.
Durée de vie
Tout va dépendre de si vous jouez seul en ligne uniquement, ou avec des amis. Globalement, on est sur un titre qui se savoure par petites touches, lors de parties relativement courtes, en fonction des maps et de l’intérêt pour celles-ci.
Graphismes
Le jeu est très beau : les graphismes sont ronds et adorables, les monstres comme les humains sont particulièrement expressifs. C’est vraiment plaisant d’avancer dans ce jeu, entre ambiance adorablement mignonne et creepy.
Son
Le jeu intègre une dimension sonore, mais pas uniquement. La musique change en effet quand, en monstre, vous vous approchez d’un humain. Mais comme le jeu est accessible, il y a aussi un effet visuel, un changement dans les personnages, qui vous indique l’approche d’un humain ou d’un monstre (selon les cas), ce qui est plaisant pour les parties en vocal par exemple. Pour le reste, la musique est agréable et en lien avec l’univers.
Intérêt
Pour seulement 24,99 € sur l’eShop, OBAKEIDORO 2 est un titre accessible, drôle, avec la possibilité de jouer entre amis ou en multi. Si vous cherchez un titre avec des parties rapides, ce titre est pour vous. Cependant, il faut bien aussi prendre en compte qu’à l’heure actuelle, on en a rapidement fait le tour et que la saveur du titre vient principalement des parties délirantes que vous pourrez y jouer.
Multijoueur
Avec sa rotation des cartes et des spécificités des parties aléatoires sur une heure, le multi en ligne ou en local, OBAKEIDORO 2 tient tout son intérêt du multi et c’est vraiment bien fait !

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