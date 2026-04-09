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[PNCAST] Nouvelle saison : Onimusha, Orbitals et les deux Direct
Le PNCAST reprend avec Boris, Shishi, Axfili et Xavier pour parler de deux tests récents attendus, et digérer les deux Nintendo Direct diffusés cette semaine !News
Résumé de cette actualité en quatre points :
Le PNCAST est de retour pour une nouvelle saison, et nous sommes ravis de vous retrouver après la pause estivale. Pour cette reprise, Boris a accueilli Xavier et Shishi autour du micro, avec Axfili à la réalisation, et le programme est copieux : deux tests, deux Direct, et pas mal de choses à dire sur chacun !
- Sur l'application Apple Podcasts
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- Sur radio.fr
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- Besoin du fichier MP3 directement ? Pas de souci : il est là.
Le lecteur vidéo YouTube arrive bientôt, mais le replay est actuellement disponible sur Twitch pour les plus impatients de retrouver nos mines bronzées et enjouées !
Place ensuite à Orbitals et son 19/20, une super note. Sept à huit heures pour 39,99 €, un jeu qui se pratique uniquement à deux, et une nostalgie assumée pour Ulysse 31, Albator ou Ranma ½ : nous confrontons Shishi aux objections que la communauté ne manquera pas de soulever, et elle nous a convaincu de nous laisser tenter.
Le reste du programme mêle exposition temporaire au Nintendo Museum à partir du 5 novembre, restaurant aux couleurs de la série, animations Zelda dans Nintendo Today, et une avalanche de produits dérivés, des deux ocarinas à la nouvelle boîte LEGO Link et Epona. Nous revenons aussi sur la tournée The Legend of Zelda 40th Anniversary Concert de Koji Kondo, avec ses dates américaines, européennes et australiennes, et sur la grande absente pour l'instant, la France.
Eiji Aonuma a enfin détaillé le remake d'Ocarina of Time, calé au 5 novembre 2026 : retour du saut, cycle jour et nuit généralisé, doublage français des cinématiques, fonction micro pour l'ocarina et compatibilité Nintendo Switch App. Nous discutons aussi de la console collector et de ses accessoires du 29 octobre, dont une manette dont le tarif va faire parler, et nous nous posons la question qui fâche : ces 40 ans ont-ils été fêtés à la hauteur ?
Nous passons ensuite en revue les Switch 2 Edition et les mises à jour, entre Xenoblade Chronicles 3, Pikmin 4, les circuits rétro de Mario Kart World et Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau, avant de saluer l'artillerie de Capcom avec Monster Hunter Wilds, les trois remakes Resident Evil et Mega Man Dual Override.
Square Enix et Sega n'étaient pas en reste, avec Final Fantasy VII Revelation et Persona 4 Revival et Persona 6, sans oublier The Witcher 3, le retour en force de LEVEL-5 avec Professeur Layton et le Nouveau Monde à Vapeur enfin daté, et les indés qui ont retenu notre attention, de Meccha Chameleon à Cairn. Nous n'oublions pas non plus les grands absents, Xenoblade Genesis et The Duskbloods en tête.
Quelle annonce de ces deux Direct vous a le plus marqués ? Partagez-vous nos notes sur Onimusha et Orbitals ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
Merci à Shishi, Boris et Axfili pour leur participation.
- Le PNCAST entame une nouvelle saison, aujourd'hui avec Shishi, Xavier, Boris à l'animation et Axfili à la réalisation
- Shishi revient sur ses tests d'Onimusha: Way of the Sword et d'Orbitals sur Switch 2
- Nous faisons le tour du Zelda Direct du 8 septembre, entre film, remake d'Ocarina of Time et concert avec orchestre philharmonique par Koji Kondo
- On enchaîne avec le Nintendo Direct du 9 septembre, de Metroid Ravenous à Kirby and the World Beyond
Le PNCAST est de retour pour une nouvelle saison, et nous sommes ravis de vous retrouver après la pause estivale. Pour cette reprise, Boris a accueilli Xavier et Shishi autour du micro, avec Axfili à la réalisation, et le programme est copieux : deux tests, deux Direct, et pas mal de choses à dire sur chacun !
Comment écouter le PNCAST ?Le podcast de Puissance Nintendo est maintenant disponible sur plusieurs plateformes qui vous permettent au gré de vos applications ou logiciels d'écoute de retrouver ce PNCAST :
- Sur l'application Apple Podcasts
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- Besoin du fichier MP3 directement ? Pas de souci : il est là.
Le lecteur vidéo YouTube arrive bientôt, mais le replay est actuellement disponible sur Twitch pour les plus impatients de retrouver nos mines bronzées et enjouées !
Onimusha et Orbitals, les deux tests de la rentréeNous ouvrons l'émission avec Shishi, qui a signé nos deux derniers tests sur Switch 2. Onimusha: Way of the Sword a décroché un 17/20 malgré une liste de reproches fournie. Nous lui avons donc demandé ce qui, dans ce jeu, a rattrapé tout ça, et si la version française tient la route face au doublage japonais.
Place ensuite à Orbitals et son 19/20, une super note. Sept à huit heures pour 39,99 €, un jeu qui se pratique uniquement à deux, et une nostalgie assumée pour Ulysse 31, Albator ou Ranma ½ : nous confrontons Shishi aux objections que la communauté ne manquera pas de soulever, et elle nous a convaincu de nous laisser tenter.
Le Zelda Direct du 8 septembre, 40 ans et beaucoup d'annoncesNous enchaînons sur le Zelda Direct consacré aux 40 ans de la saga, présenté par quatre figures historiques de la série. Shigeru Miyamoto y a évoqué le film The Legend of Zelda, attendu le 30 avril prochain, sans bande-annonce ni sous-titre, ce qui nous laisse forcément quelques questions.
Le reste du programme mêle exposition temporaire au Nintendo Museum à partir du 5 novembre, restaurant aux couleurs de la série, animations Zelda dans Nintendo Today, et une avalanche de produits dérivés, des deux ocarinas à la nouvelle boîte LEGO Link et Epona. Nous revenons aussi sur la tournée The Legend of Zelda 40th Anniversary Concert de Koji Kondo, avec ses dates américaines, européennes et australiennes, et sur la grande absente pour l'instant, la France.
Eiji Aonuma a enfin détaillé le remake d'Ocarina of Time, calé au 5 novembre 2026 : retour du saut, cycle jour et nuit généralisé, doublage français des cinématiques, fonction micro pour l'ocarina et compatibilité Nintendo Switch App. Nous discutons aussi de la console collector et de ses accessoires du 29 octobre, dont une manette dont le tarif va faire parler, et nous nous posons la question qui fâche : ces 40 ans ont-ils été fêtés à la hauteur ?
Le Nintendo Direct du 9 septembre, très denseNous terminons sur le Nintendo Direct général du lendemain, qui a enchaîné les annonces sans reprendre son souffle. Nous commençons par ce qui nous a le plus marqués : Metroid Ravenous pour le 28 janvier 2027, avec ses deux amiibo et son édition collector, et Kirby and the World Beyond, un Kirby entièrement en 3D pour les 35 ans de la boule rose.
Nous passons ensuite en revue les Switch 2 Edition et les mises à jour, entre Xenoblade Chronicles 3, Pikmin 4, les circuits rétro de Mario Kart World et Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau, avant de saluer l'artillerie de Capcom avec Monster Hunter Wilds, les trois remakes Resident Evil et Mega Man Dual Override.
Square Enix et Sega n'étaient pas en reste, avec Final Fantasy VII Revelation et Persona 4 Revival et Persona 6, sans oublier The Witcher 3, le retour en force de LEVEL-5 avec Professeur Layton et le Nouveau Monde à Vapeur enfin daté, et les indés qui ont retenu notre attention, de Meccha Chameleon à Cairn. Nous n'oublions pas non plus les grands absents, Xenoblade Genesis et The Duskbloods en tête.
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Merci à Shishi, Boris et Axfili pour leur participation.
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