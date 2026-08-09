Dossier The Legend of Zelda (saga)

40e anniversaire de The Legend of Zelda : toutes les annonces du Zelda Direct

Nintendo a déroulé un plan sur douze mois en 30 minutes : entre remake, console collector, concerts mondiaux et date de sortie du film... on respire un grand coup est vous récapitule tout dans ce dossier aussi anthologique que la saga qu'il évoque !