40e anniversaire de The Legend of Zelda : toutes les annonces du Zelda Direct
Nintendo a déroulé un plan sur douze mois en 30 minutes : entre remake, console collector, concerts mondiaux et date de sortie du film... on respire un grand coup est vous récapitule tout dans ce dossier aussi anthologique que la saga qu'il évoque !Dossier
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time sort le 5 novembre sur Nintendo Switch 2, entièrement retravaillé
- Une Nintendo Switch 2 collector et ses accessoires Triforce débarquent le 29 octobre
- Le film s'appellera The Legend of Zelda et arrivera en salles le 30 avril 2027
- Une tournée mondiale de concerts se tiendra en 2027, sans date française annoncée pour l'instant
- amiibo, ocarinas physiques, Zelda Notes, Nintendo Museum et collaborations complètent le programme
Il nous a fallu neuf actualités pour couvrir les annonces du Zelda Direct, et ce n'est pas de trop. Le "The Legend of Zelda 40th Anniversary Direct" diffusé ce mardi 8 septembre a tenu ses 30 minutes sans aucun temps mort, en déployant un programme qui court jusqu'en 2027 et couvre à peu près tous les terrains que Big N maîtrise.
Voici l'ensemble, rassemblé au même endroit dans un article complet, non sans vous rappeler la vidéo toujours disponible sur YouTube :
Ocarina of Time, la star incontestée de la journéeEiji Aonuma est venu en personne présenter les premières images de gameplay et annoncer la date : The Legend of Zelda: Ocarina of Time revient le 5 novembre sur Nintendo Switch 2. Et le mot remake n'est pas usurpé, puisque les graphismes ont été repris jusqu'aux textures de chaque matériau.
La trouvaille qui nous a le plus fait sourire reste le micro. On fredonne ou on joue une mélodie apprise par Link à portée du micro intégré de la Switch 2, et il l'interprète en jeu. Nos attentes étaient déjà très hautes, et Nintendo a réussi le tour de force non seulement de nous combler, mais de faire encore monter l'envie.
Les collectionneurs apprécieront d'apprendre que le premier tirage de la version physique arborera un emballage spécial orné d'une illustration métallisée texturée, disponible jusqu'à épuisement des stocks. Il faudra donc être réactif lorsque les consoles seront disponibles auprès de vos revendeurs habituels.
Une Switch 2 collector et ses accessoires TriforceUne semaine avant le jeu, le 29 octobre, une Nintendo Switch 2 édition 40e anniversaire arrivera en boutique, accompagnée d'une manette Pro Nintendo Switch 2 anniversaire et d'une pochette de transport avec protection d'écran. Le tout s'inspire visuellement de la Triforce, et le résultat est franchement réussi.
Deux vrais ocarinas et de nouveaux amiiboNintendo pousse le concept jusqu'au bout avec deux répliques de l'Ocarina du Temps que commercialiseront des partenaires habituels de la firme du plombier moustachu. La première est un instrument réellement jouable pour les mélomanes, la seconde une version électronique fabriquée par HORI qui interprète les mélodies à la pression des boutons. Dans les deux cas, le jeu y réagit, ce qui referme joliment la boucle avec la fonction micro !
les amiibo Link enfant et Zelda enfant sont attendus en 2027 et débloqueront des masques au style graphique rétro. Les figurines sont particulièrement soignées, avec un Link accompagné de sa fée Navi en résine translucide et une Zelda serrant son ocarina.
Zelda Notes s'invite dans l'aventureLe compagnon logé dans la Nintendo Switch App joue lui aussi le jeu, puisque Zelda Notes devient compatible avec Ocarina of Time. On y retrouvera un résumé quotidien de nos accomplissements avec statistiques à l'appui, les Quêtes aux potins qui consistent à retrouver les lieux correspondant aux images affichées, et un quiz puisant dans plus de 2 000 questions, à raison d'une participation par jour (ou plus en échange de rubis récoltés in-game).
Une tournée mondiale de concerts, mais une absence nous fait malKoji Kondo en personne est venu annoncer le The Legend of Zelda 40th Anniversary Concert, une tournée mondiale prévue tout au long de 2027. Le coup d'envoi sera donné à Tokyo en janvier, avant Chicago en février, Londres le 3 avril pour le volet européen, puis Melbourne le 13 mai.
Le film a enfin un nom, et quel nom !Après des mois de spéculation sur le sous-titre, la réponse tient en trois mots : le film s'intitulera The Legend of Zelda, tout simplement. Il arrivera dans les salles du monde entier le 30 avril 2027, produit par Nintendo, Arad Productions et Sony Pictures Entertainment.
Le Nintendo Museum et Nintendo Today s'en mêlentDirection Kyoto, où le Nintendo Museum se pare aux couleurs de la saga pendant un an. Les billets adoptent une livrée anniversaire dès le 9 septembre, un stand photo inspiré de l'Épée de Légende ouvre le 5 novembre, et un Super Family Restaurant accueillera les visiteurs cet automne pour manger en compagnie de Link. Le Nintendo Museum Official Book Vol. 02, consacré aux quatre décennies de la série, arrive également le 5 novembre.
l'application Nintendo Today passe au thème Zelda et proposera dès demain une carte virtuelle à collectionner chaque jour, sur le modèle de ce qui avait été fait pour le film Super Mario Galaxy. Les premiers visuels laissent entrevoir au moins quatorze cartes. C'est aussi par ce canal que Nintendo distillera progressivement les informations sur le film, donc autant garder l'application sous la main.
Un déluge de collaborations pour nos portefeuillesNintendo n'a pas travaillé seul, et la liste des partenaires donne le vertige. LEGO ouvre le bal avec un set The Legend of Zelda: Ocarina of Time réunissant Link et Épona, un modèle adulte de 1 750 pièces attendu au printemps prochain.
Notre portefeuille prend déjà peur, les appels en absence du banquier sont déjà nombreux !
Ce qu'on retient de cette soiréeAlors qu'on finissait par désespérer de voir Nintendo bouder l'anniversaire d'une des franchises préférées des joueurs du monde entier, on se rend compte ce soir que Nintendo ne se contente pas de souffler quarante bougies : la firme déroule un plan étalé sur douze mois qui couvre le jeu Ocarina of Time (via son remake sur Switch 2), le hardware avec une édition collector absolument splendide, la musique avec une série de concerts à laquelle participe Koji Kondo, le cinéma avec quelques nouvelles sur le film TLOZ, les actions au musée Nintendo de Koyto et les nombreux produits dérivés annoncés. Difficile de trouver un front que Nintendo aurait négligé ou oublié.
Le rendez-vous le plus proche reste le 17 septembre avec l'amiibo Golem de Mineru, avant le gros morceau du 29 octobre puis du 5 novembre. Autant dire qu'on ne va pas s'ennuyer d'ici la fin de l'année avec les seuls 40 ans de The Legend of Zelda.
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Sources : Nintendo, Communiqué de presse Nintendo
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