Dossier and Roger (Switch)

And Roger… Sur Switch 2 Après une première sortie sur Switch 1, And Roger revient dans une version Switch 2. L'occasion de découvrir ou de redécouvrir ce jeu percutant, intense et touchant Dossier

Sorti en juillet 2025, and Roger avait déjà fait sensation. L’histoire était certes courte, mais l’expérience de jeu y était riche et impactante. Dans la peau de Sophie, qui ne se souvient pas de grand chose, nous vivions la désorientation, la maladie, la perte de mémoire. Le gameplay, simple en apparence, se révélait riche en processus ingénieux pour nous faire ressentir tantôt sa détresse, tantôt sa perte de repère. Alors que le jeu n’était disponible que sur Switch 1, and Roger se dote d’une update, sortant désormais sur la Switch 2.



Par Atar

Atar Publié le 07/10/2026

à 09h13 Une expérience puissante

Cette nouvelle version du jeu, prévue donc pour la Switch 2, n’arrive pas seule. En effet, le visual novel débarque aussi sur Android. De quoi toucher un public plus large encore et continuer de sensibiliser le public à ses problématiques. Cependant, il ne s’agit pas là d’un nouveau jeu. Il est exactement identique à sa version Switch 1. Il s’agit juste d’une ressortie afin de le rendre à 100% compatible avec la Switch 2. Nous avions déjà écrit un test complet de And Roger sur Switch . Ce jeu est une expérience vidéoludique à la croisée des chemins. Entre le jeu, le visual novel et l’expérience sensorielle, nous plongeant dans l’état d’esprit de Sophie. Cela se matérialisait par des boutons apparaissant à l’écran sans que l’on sache pourquoi, des pertes de repères, des choses dont l’emplacements disparaissaient et une intrigue en apparence décousue mais qui prenait tout son sens au fil de l’expérience.

En somme, si vous aviez déjà la version Switch 1 (et la console qui va avec), vous n’avez rien à gagner à vous le prendre. Cependant, si l’envie vous dit de découvrir un visual novel impactant, court, avec un gameplay immersif et inventif, and Roger est une expérience de jeu complète et puissante. D’autant qu’il reste à tout petit prix (avec même une réduction à sa sortie), à seulement 4,99 €. De quoi vous plonger dans les méandres de la mémoire de Sophie, de sa perte de repère et de la vôtre aussi, manette en main.

