Test de Urban Jungle : Végétaliser le monde

Rendre le monde plus vert

Une véritable jungle urbaine

Une histoire touchante

Dans Urban Jungle, vous incarnez Oksana, une jeune femme qui va évoluer au fil des années. D’appartements en lieux de vie, votre mission est de végétaliser tout ça et de contenter chacune de vos plantes. Mélangeant gestion et rangement d’appartement, Urban Jungle est un titre cosy, bienveillant et très agréable à jouer.Cependant, il faudra prendre en compte une certaine absence d’optimisation dans les contrôles. Impossible, par exemple, d’y jouer en mode portable. Le jeu demande impérativement à ce que les joycons soient détachés de la console pour que le jeu se lance. Dans le même registre, le pointeur manque de précision : on sent qu’il a été conçu pour être joué à la souris (et le jeu ne prend pas en charge le mode souris de la Switch 2). De la même façon, il y a par moment des conflits de touche, selon où vous placez votre curseur. Ainsi, avec le bouton A vous pouvez déplacer des éléments placés dans votre lieu de vie et sélectionner une plante dans votre inventaire. Parfois, les deux entrent en conflit.Le principe du jeu est donc de placer le plus de plantes dans les différents environnements. Chaque lieu dispose d’une liste de tâches, une dizaine, que vous pouvez remplir. Parmi elles, vous devrez vider les cartons de déménagements, un peu à la façon d’un Unpacking. Ou encore caresser le chat qui vous accompagne partout. Cela vous permet d’obtenir des pièces qui vous servent ensuite à acheter des plantes.Le bonheur de chaque plante dépend de quatre critères, dont trois sont affichés d’une petite icône. Vous avez d’abord la présence ou l’absence de lumière (naturelle ou artificielle, ce n’est pas important). Ensuite, celle d’eau à proximité. En troisième, symbolisé par une petite étoile, vous avez ce que votre plante aime : à côté de quelle autre végétal elle se sent bien. Le quatrième critère, visible sur la fiche de chaque plante, est ce qu’elle déteste, à côté de qui elle ne veut absolument pas être placée.A partir de là, vous pouvez aussi choisir vos plantes en fonction de ce que vous voulez faire. En effet, chaque critère respecté vous donne un certain nombre de points. Chaque pallier vous permet de choisir deux plantes supplémentaires. Les communes sont gratuites, les plus rares (et les légendaires) coûtent des pièces. Il faudra placer un grand nombre de végétaux pour parvenir à remplir l’objectif et ainsi passer à la zone suivante.A travers les placements des plantes, les différents événements qui vont avoir lieu dans l’histoire, vous allez assister à un récit touchant sur la famille, les priorités et nos rêves. C’est doux, et touchant, mettant presque la végétalisation de côté par moment pour se concentrer sur l’histoire d’Oksana.Malgré quelques soucis d’optimisation dans les conflits de touches évoqués plus haut, Urban Jungle est un cosy game agréable à jouer qui réserve quelques heures de plaisir. Vous pouvez y jouer de plusieurs façons, soit en suivant l’histoire, soit en optimisant au maximum le placement des plantes et l’esthétique de vos pièces. Ou simplement dans un mélange des deux, en fonction de ce que vous souhaitez. Le titre est accessible à tous.