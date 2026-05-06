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Urban Jungle A paraître sur Switch depuis le 11/06/2026
Test de Urban Jungle (Switch)

Test de Urban Jungle : Végétaliser le monde

Vous adorez les plantes. Au point de vouloir en mettre partout, et peut-être même d’en faire votre métier, malgré les opinions de votre mère. Dans Urban Jungle, rendez chaque plante heureuse et végétalisez tout ce qui peut l’être !

Test
Sorti le 11 juin, développé par Kylyk et édité par Assemble Entertainment, Urban Jungle est un jeu de placement de plantes. Mais pas que. Le petit studio, de seulement trois personnes, nous livre un cosy game verdoyant, avec une histoire tournant autour de la famille et des aspirations de chacun.

Rendre le monde plus vert

Dans Urban Jungle, vous incarnez Oksana, une jeune femme qui va évoluer au fil des années. D’appartements en lieux de vie, votre mission est de végétaliser tout ça et de contenter chacune de vos plantes. Mélangeant gestion et rangement d’appartement, Urban Jungle est un titre cosy, bienveillant et très agréable à jouer.
Cependant, il faudra prendre en compte une certaine absence d’optimisation dans les contrôles. Impossible, par exemple, d’y jouer en mode portable. Le jeu demande impérativement à ce que les joycons soient détachés de la console pour que le jeu se lance. Dans le même registre, le pointeur manque de précision : on sent qu’il a été conçu pour être joué à la souris (et le jeu ne prend pas en charge le mode souris de la Switch 2). De la même façon, il y a par moment des conflits de touche, selon où vous placez votre curseur. Ainsi, avec le bouton A vous pouvez déplacer des éléments placés dans votre lieu de vie et sélectionner une plante dans votre inventaire. Parfois, les deux entrent en conflit.

Une véritable jungle urbaine

Le principe du jeu est donc de placer le plus de plantes dans les différents environnements. Chaque lieu dispose d’une liste de tâches, une dizaine, que vous pouvez remplir. Parmi elles, vous devrez vider les cartons de déménagements, un peu à la façon d’un Unpacking. Ou encore caresser le chat qui vous accompagne partout. Cela vous permet d’obtenir des pièces qui vous servent ensuite à acheter des plantes.
Le bonheur de chaque plante dépend de quatre critères, dont trois sont affichés d’une petite icône. Vous avez d’abord la présence ou l’absence de lumière (naturelle ou artificielle, ce n’est pas important). Ensuite, celle d’eau à proximité. En troisième, symbolisé par une petite étoile, vous avez ce que votre plante aime : à côté de quelle autre végétal elle se sent bien. Le quatrième critère, visible sur la fiche de chaque plante, est ce qu’elle déteste, à côté de qui elle ne veut absolument pas être placée.
A partir de là, vous pouvez aussi choisir vos plantes en fonction de ce que vous voulez faire. En effet, chaque critère respecté vous donne un certain nombre de points. Chaque pallier vous permet de choisir deux plantes supplémentaires. Les communes sont gratuites, les plus rares (et les légendaires) coûtent des pièces. Il faudra placer un grand nombre de végétaux pour parvenir à remplir l’objectif et ainsi passer à la zone suivante.

Une histoire touchante

A travers les placements des plantes, les différents événements qui vont avoir lieu dans l’histoire, vous allez assister à un récit touchant sur la famille, les priorités et nos rêves. C’est doux, et touchant, mettant presque la végétalisation de côté par moment pour se concentrer sur l’histoire d’Oksana.
Malgré quelques soucis d’optimisation dans les conflits de touches évoqués plus haut, Urban Jungle est un cosy game agréable à jouer qui réserve quelques heures de plaisir. Vous pouvez y jouer de plusieurs façons, soit en suivant l’histoire, soit en optimisant au maximum le placement des plantes et l’esthétique de vos pièces. Ou simplement dans un mélange des deux, en fonction de ce que vous souhaitez. Le titre est accessible à tous.
15/20
Urban Jungle fait partie de ces wholesome games qu’on aime explorer de bien des façons. Malgré quelques soucis d’optimisation et l’impossibilité de jouer en mode portable, Urban Jungle est un titre qui ravira les fans de végétation, ceux qui aiment les cosy game, ceux qui veulent une histoire touchante sur des thèmes parfois pas faciles.
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15 /20

L'avis de Puissance Nintendo

La jungle urbaine n’attend plus que vous ! Appréciable en ces temps de fortes chaleurs !

Jouabilité
On sent qu’Urban Jungle a été calibré pour être joué sur PC avec une souris. Cela s’en ressent par l’impossibilité de jouer en portable, ce qui est dommage pour un cosy game, mais aussi dans certains conflits de touches et approximation de placement. Cependant, outre cela, le jeu est agréable à prendre en main et on s’y fait plutôt facilement.
Durée de vie
Le jeu est plutôt court : comptez entre 4 et 6h selon votre façon de jouer pour terminer l’ensemble des tableaux. Pour le reste, vous avez la possibilité de tenter de faire 100% des différentes tâches ou de prolonger l’expérience de jeu en mode créatif. Il y a de quoi faire.
Graphismes
Le jeu est très beau. Le journal vous donne pleins d’informations sur toutes les plantes que vous avez encore à découvrir. Chacune est animée, répondant aux mouvements de votre curseur quand vous les déplacez. C’est adorable et magnifique.
Son
La bande son est douce. Il n’y a pas grand chose à en dire, si ce n’est qu’elle accompagne votre expérience et ajoute au côté très chill du jeu.
Intérêt
Pour 11,99 € sur l’eShop, Urban Jungle est un jeu agréable et touchant. Les quelques soucis actuels seront probablement aisément modifiables grâce à un patch, que l’on espère pour rendre l’expérience totalement optimale. Pour les fans de cosy game et de jeux touchants et profonds.

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