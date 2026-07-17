Test de Beholder Conductor : Un train pour l’enfer

Un dernier train à contrôler

La dystopie, ce train en marche

Accepter ou refuser ?

Fureter et fouiller

Vous venez de prendre votre fonction. Peter, votre prédecesseur, vous a promis de vous expliquer toutes les ficelles du métier. Vous voilà donc à apprendre à contrôler les billets (façon Paper Please), à en scruter les moindres détails pour détecter les anomalies. Les signaler donne lieu à une amende qui vient directement remplir votre porte monnaie et votre jauge de points de confiance.Beholder Conductor repose sur une boucle de gameplay relativement simple : vous observez (de multiples façons, allant de regarder à travers le trou de la serrure à fouiller les affaires de vos passagers pendant qu’ils sont aux toilettes), vous notez tous leurs faits et gestes et vous allez ensuite les reporter au pouvoir suprême pour toucher votre prime.L’argent vous permet ensuite d’acheter différents objets, parfois nécessaires pour contenter vos passagers. Tandis que les points de confiance représente la confiance que ce charmant (non) gouvernement totalitaire à en vous. Et si vous tombez en négatif… c’est la mort. Littéralement pour votre personnage.La série Beholder est largement inspirée des dystopies classiques : 1984 de George Orwell, La ferme des animaux d’Aldous Huxley ou encore de Farenheight 451 de Ray Bradury. Il s’agit d’un univers sombre. Et cette noirceur est visible dans le graphisme. Les personnages ne sont que des silhouettes entièrement noires, avec quelques éléments blancs pour les caractériser. Cette esthétique devient rapidement emblématique de la série. Le jeu se pare de teintes marron, noir, gris, parfois réhaussé de rouge et de jaune pour symboliser le pouvoir, le sang ou l’or nécessaire à se faire une place dans cette société.Beholder joue beaucoup sur cette symbolique pour construire son univers. Il n’y a pas besoin de grands discours pour nous expliquer l’univers dystopique ou l’état totalitaire dans lequel on se trouve. Rien que l’écran de chargement, qui nous montre le trajet de notre train, une ligne de front rouge évoquant la guerre et une terre apparemment noircis de l’autre côté, en dit déjà beaucoup. C’est là toute la force du jeu : vous faire comprendre toute la situation rien qu’en vous y plongeant et en vous mettant face à des choix cornéliens dès le début. Ou à des choix en apparence anodin qui vont avoir un impact sur toute votre aventure.Dans Beholder Conductor, vous avez le choix. Ou plutôt, vous ne l’avez pas mais vous ne le savez pas encore. Chaque décision a ses conséquences. Perte d’argent, de capital confiance, pire encore, ce sera à vous de le découvrir. Dites vous bien que vous n’êtes pas obligé de faire certaines choses… et que pour d’autres, mourir vous aidera à découvrir quelle est la séquence qui vous permettra de rester en vie. Car chaque passager à sa routine, ses intérêts, ce qu’il aime faire ou ne pas faire. Et vous allez vous en servir pour arriver à vos fins. Ainsi, aider Peter ou lui refuser votre aide pourrait être l’un des choix les plus dramatiques de votre aventure. Ou pas.Le gameplay est assez simple, même si certaines choses méritent qu’on s’y arrête. Il faudra, par exemple, un peu jouer pour s’habituer aux déplacements aux joysticks. Avec le gauche vous déplacez votre personnage tandis qu’avec le droit vous déplacez la caméra. Cela va s’avérer essentiel car la caméra ne bouge pas seule. Il sera alors fréquent de se retrouver hors écran par exemple. Cela permet aussi d’aller explorer ce qui se passe autour de vous. Et dans un jeu où il faudra être rapide pour vous faufiler dans les cabines pour fouiller les bagages, ça va être essentiel.La délation, dans Beholder, ça a du bon, mais il faudra faire attention. Par exemple, replacer exactement les objets dans l’ordre inverse auquel vous les avez extrait (le dernier en premier, etc) pour tout remettre en place comme c’était et ne pas vous faire prendre. Vous pouvez voler certains objets de valeur, afin de vous remplir les poches. Mais cela vous fera perdre de la confiance. Et certains objets peuvent même vous faire définitivement perdre.L’utilisation des différents items, objets et machines est plutôt intuitive. Les rappels à l’écran sont les bienvenus pour que vous puissiez savoir quoi faire et comment le faire. D’autant que remplir les formulaires de délations demande d’aller récupérer des informations dans un peu tous les menus (fiches voyageurs, directives et interdictions, etc).L’avantage c’est que vous n’êtes pas obligé d’attendre de tout avoir. Vous pouvez signaler une même personne autant de fois que nécessaire. Il ne sera en effet pas rare de découvrir de nouveaux vices en cours de volage. Voir même que certains comportements deviennent interdits en cours de route.