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Decollate Decoration Disponible sur Switch 2 depuis le 16/07/2026
Test de Decollate Decoration (Switch 2)

Test de Decollate Decoration : hanter pour mieux t’aimer

Vous venez de mourir. Incapable de partir seule, vous décidez de hanter votre voisin pour essayer de le faire venir avec vous dans l’au-delà.

Test
Sorti le 16 avril sur Switch 1, puis le 16 juillet en version Switch 2 (notez que la version Switch 1 fonctionne aussi très bien sur la Switch 2), Decollate Decoration est un point and click un peu macabre dans lequel vous allez tenter de tuer votre voisin que vous aimez beaucoup pour ne pas vivre une éternité seule. Très court, avec un pitch discutable, Decollate Decoration ne dispose actuellement pas d’une traduction en français. Est-ce dommage ? On vous explique.

Te tuer pour mieux t’aimer

Vous êtes donc une jeune femme et venez de décéder. Comment ? Cela n’a aucune importance. Tout ce que vous devez savoir c’est que vous aimez beaucoup votre voisin, mais que vous ne l’avez jamais abordé de votre vivant. Il ignore qui vous êtes. En plus d’être invisible parce que vous êtes un fantôme. Vous disposez de 49 jours pour le hanter, essayer de lui parler, interagir avec l’environnement pour qu’il vous aime, pour le tuer, pour l'entraîner avec vous dans l’au-delà.
Le pitch est assez particulier. Vous hantez une personne à qui vous n’avez jamais parlé, mais que vous aimez, avec comme ambition de le tuer pour ne pas être seule dans l’au-delà. Rien que cela interroge à bien des niveaux. Le jeu ne questionne pas une seule seconde le harcèlement de votre personnage, sa solitude et ses raisons, ou encore vos pulsions meurtrières. Il semble même encourager le stalking et le harcèlement post-mortem, ce qui est un problème.
Mais ce n’est pas la seule chose qui pêche dans ce titre. D’un point de vue purement pragmatique, vous disposez de 49 JOURS, mais ne pouvez effectuer qu’une seule action par SEMAINE. Pourquoi ne pas avoir compté en semaine dès le début ? Sachant que vous n’avez qu’une action tous les sept jours, cela vous demande des calculs d’apothicaire inutiles pour savoir combien de temps il vous reste. D’autant que le calendrier affiché à l’écran compte lui aussi en semaine, comme le menu de “hint” qui n’est pas un indice mais un récapitulatif de ce que vous avez fait jusqu’à présent.

C’est très opaque tout ça



Vous pouvez faire quatre actions différentes : Parler, infiltrer les rêves de votre cible, le hanter, ou le maudir. En haut à droite trois petites icônes se modifient au fil de vos décisions. A quoi font-elles référence ? Le jeu ne l’explique pas. On comprend une fois la première fin obtenue qu’il y a plusieurs fins au jeu et que ces conclusions dépendent de ces trois icônes. Elles peuvent apparemment être neutres, positives (les flèches vers le haut) ou négatives (vers le bas).
Ici nul suspense : dès la première fin, vous savez quelles sont les conditions pour obtenir les mauvaises fin, la neutre, la meilleure. Mais les conditions d’obtention restent floues puisque vous ignorez encore à quoi les icônes font référence et vous ne le saurez jamais. Ce ne sont que des déductions, à force de tester. Heureusement, le jeu est court : il faut compter une quinzaine de minutes pour avoir une première conclusion. Mais vu que vous allez devoir tester un peu tout et n’importe quoi pour tenter de comprendre comment fonctionne le jeu, vous allez en avoir pour un peu plus longtemps.
L’opacité du jeu le dessert clairement : on clique un peu partout, on essaie de trouver une logique là où il n’y en a pas, de trouver des informations dans l’environnement alors que le jeu est très avare en informations. Votre curseur se change en petite flamme quand vous pouvez interagir. Pour le reste, c’est une succession de textes sur des images fixes, des animations minimalistes voire inexistantes qui font perdre ce qu’il restait d’âme au jeu.
6/20
Decollate Decoration aurait pu être un point and click rigolo, avec un parti-pris un peu macabre. Au lieu de ça, on se retrouve face à un jeu qui manque de logique, où on peine à comprendre le fonctionnement faute d’information, le tout avec un pixel art grossier et des animations minimalistes dans le mauvais sens du terme. Heureusement le jeu est court, mais l’absence de traduction lui fait encore un peu perdre de son intérêt. De même que le pitch de base, de plus en plus douteux à mesure qu’on avance dans le post-it qui sert d’histoire.
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06 /20

L'avis de Puissance Nintendo

Petit fantôme, va donc hanter quelqu’un d’autre, s’il te plait.

Jouabilité
On est sur le niveau le plus simple de jouabilité : un point and click facile, avec un curseur un poil rigide et des choix discutables. Comme par exemple, pourquoi on navigue partout avec le joystick sauf dans le menu où il faut utiliser les flèches pour être sûr de sélectionner les bonnes choses ?
Durée de vie
En réalité, c’est plutôt une bonne chose que le jeu soit court : on subit moins longtemps. Mais ce n’est pas une bonne raison pour juger la durée de vie de ce titre.
Graphismes
Le pixel art est grossier, les éléments de progression sont cryptiques et peu clairs. On ne comprend pas à quoi correspondent les différentes icônes qui ne sont donc pas assez claires pour se suffir à elles-mêmes. Les animations minimalistes sont aussi discutables, elles sont mal faites par moment ou simplement font très inachevées.
Son
Là encore, on a une impression d’inachevée, de discordance qui vient nous crisper et nous pousse à jouer sans le son assez rapidement. Dommage.
Intérêt
Pour 8,99 €, Decollate Decoration ne vaut pas le coup. Sauf si vous aimez chercher ce que veut vous dire le jeu. Le principe aurait pu être rigolo, façon jeu d’horreur dont on contrôle le fantôme pour une fois, mais ce n’est pas le cas. L’absence de traduction est aussi dommageable, pour les rares qui auraient voulu tenter l’expérience.

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