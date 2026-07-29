Fonds Bulleux, le 1er DLC Pokémon Pokopia, arrive le 5 août

Sorti en début d'année, Pokémon Pokopia s'est imposé comme l'un des jeux phares de cette année 2026, au point d'avoir trouvé sa place aux côtés de la console dans un pack disponible depuis le début de l'été.Il y a quelques semaines, Nintendo présentait le pack d'extension du jeu. Découpé en 3 parties, il permettra d'ajouter au moins 2 nouvelles villes au monde de Pokémon Pokopia. Vendu au prix de 34,99 euros, le pass est d'ores et déjà disponible sur l'eShop.La première partie de ce DLC arrivera le 5 août. Intitulée "Fonds Bulleux", elle permettra de découvrir une nouvelle ville marine et surtout de nouveaux Pokémon ! Cette première partie arrivera le mercredi 5 août !Mais ce n'est pas tout ! Le 5 août verra aussi arriver la mise à jour gratuite qui portera le jeu en version 2.0 ! Au programme de cette mise à jour notamment une nouvelle compétence : Plongée ! Ce qui s'avèrera bien pratique pour l'exploration du DLC Fonds Bulleux (mais aussi plus globalement des zones marines du jeu de base).Pokémon Pokopia est disponible exclusivement sur Nintendo Switch 2.