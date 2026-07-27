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Looking for Fael Disponible sur Switch depuis le 16/07/2026
Test de Looking for Fael (Switch)

Test de Looking for Fael : perdu dans son propre appartement

“Salut, c’est Fael… Tu ne vas pas me croire, je crois que je me suis perdu dans l’appartement…” Ainsi commence votre grande aventure, dans ce jeu d’énigmes, d’escape game, français, qui vous réserve de nombreuses surprises.

Test
Des années que l’équipe d’Arte, des studios Swing Swing Submarine et La Poule Noire, nous teasent l’arrivée de Looking for Fael. Jeu d’énigmes, vous devrez y retrouver Fael, perdu dans son propre appartement. Armé de votre GameLeaf, il vous faudra vous munir d’un carnet, d’un crayon et de toute votre matière grise pour parvenir à retrouver Fael. Et peut-être même à sortir de cet appartement.

Plus grand à l’intérieur…


Le terme de “knowledgevania” fait toujours débat, quant à son utilisation. Cependant, d’une certaine façon, Looking for Fael s’inscrit dans la lignée de ces jeux qui vous larguent au milieu d’un appartement et vous laissent vous y débrouiller. Ici pas d’indice, uniquement votre force de déduction et votre observation. Rappelant les mécaniques d’escape game, Looking for Fael n’est pas sans évoquer le magnifique Blue Prince, même s’il est définitivement plus linéaire que le Prince Bleu.
Le pitch de début est assez simple : vous recevez un appel. Votre coloc, Fael, s’est perdu dans l’appartement. Comment est-ce seulement possible ? Après avoir déverrouillé la boîte aux lettres (première énigme qui vous familiarise avec les contrôles), vous trouvez la “GameLeaf”, une console qui ressemble très fort à une Game Boy SP, avec son clapet à l’ancienne. Dans l’appartement, d’énormes câbles au sol, un boitier étrange près de la porte… Les choses commencent à se mettre en place.
Rapidement, vous allez vous rendre compte qu’en effet, votre appartement est plus grand à l’intérieur. De ce boitier et de ce que vous allez taper dessus, vont s’ouvrir d’autres portes vers d’autres versions de votre appartement. Combien y en a-t-il ? A vous de tenter de le découvrir. Essayez, fouillez, et n’oubliez jamais de prendre des notes, toutes les informations sont essentielles dans cette aventure.

Tout un monde dans une Game Boy

Avant de parler des contrôles globaux, de la maniabilité du titre et de ses énigmes, il faut revenir sur un truc : la GameLeaf. Cette petite console sera votre sésame pour l’aventure. Sans elle, vous n’êtes rien. Et c’est parfois un peu dommage. Tout au long de votre progression, vous allez trouver des docks où installer votre petite console portable. S’ouvre alors une interface, celle de ladite console, avec un mini-jeu en apparence simple. Vous devez placer des pièces de Tétris aux bons endroits pour déverrouiller ce qui doit l’être.
L’esthétique reprend celle de la Game Boy, tout en jaune et noir, avec la petite musique 8-bits qui va bien. Musique qui, avouons-le, reste particulièrement dans la tête. Ces casses-têtes sont intéressants, complexes par moment, et sont le fil rouge dans toute cette aventure. Quelles que soient les énigmes auxquelles vous allez faire face, il faudra résoudre un niveau de la GameLeaf à un moment donné. Ou plusieurs.
Si on met de côté la possible redondance de ces énigmes, dont on perçoit rapidement les évolutions à venir, on constate aussi quelques manques d’homogénéité musicale. L’ambiance du jeu est atmosphérique, avec des sons qui viennent comme pour ponctuer votre aventure, des musiques qui changent en fonction des pièces ou des appartements que vous visitez.

La petite musique de la GameLeaf vient alors casser ce côté presque onirique de certaines phases, parfois brutalement. Cette rupture de rythme est intéressante, même si elle peut s’avérer crispante par moment.
Globalement, la GameLeaf est une idée excellente. On trouve d’ailleurs quelques twists dans son utilisation, jouant sur les possibilités de la console et venant bousculer vos certitudes. Cela vous pousse à remettre en question ce que vous pensiez savoir, vous poussant parfois à retourner sur vos pas, à explorer encore une fois les nombreuses pièces et versions des pièces.

Fael ? T’es où, Fael ?

Le reste du gameplay est assez classique : on se déplace avec le joystick droit, on peut bouger la caméra avec le gauche. Le bouton d’action permet de manipuler les objets, d’ouvrir les portes, de placer la GameLeaf.

Dans les options, vous allez pouvoir régler la sensibilité des curseurs, que ce soit de la caméra ou du curseur pour sélectionner les pièces que vous allez jouer sur la GameLeaf. D’autres options, notamment d’aides, existent. Aucune ne vous donnera la solution si vous êtes perdu. Vous pourrez afficher des traces de pas pour retrouver la porte de l’appartement par exemple.
Pour le reste, vous n’aurez que la force de vos déductions. Les énigmes se suivent, ne se ressemblent pas et sont toutes très finement conçues. Elles font appel à la logique, à l’observation, à votre sens des déductions, à la façon dont vous vous repérez dans l’espace…

Bref, chaque pièce, chaque appartement, regorge de détails dont certains ne seront utiles que plus tard. Et plus vous avancez, plus vous allez aussi rencontrer des éléments du contenu endgame. Car Looking for Fael dispose de puzzles dit “optionnels” qui vous guident vers ce qu’il y a au-delà de la fin du jeu. Ils sont plus complexes, certes, mais poursuivent la logique du titre.
18/20
Looking for Fael est un escape game vidéoludique captivant. Même s’il sera difficile de ne pas faire des parallèles avec Blue Prince, pour le motif de l’appartement tentaculaire et les énigmes, Looking for Fael est plus linéaire. Son histoire, certes cryptique par moment, est touchante. Les quelques easter eggs, notamment dans les documents que vous allez trouver, font des clins d’oeils assez drôles à la France et à son administration. Les énigmes sont bien pensées, donnent parfois du fil à retordre pour certaines. Et la GameLeaf est une excellente idée, que ce soit dans l’exécution des puzzles ou dans sa présence, qui éveille notre petit côté nostalgique. On ne regrette, en réalité, que certaines ruptures musicales, ou encore la redondance, dans certaines phases, des puzzles de la console rétro. Mais derrière cela se trouve aussi la logique même du titre, fait de pièces de Tétris, d’assemblement d’appartements, de sens (littéral ou non) à travers le temps et l’espace. Alors, à votre tour de trouver Fael.
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18 /20

L'avis de Puissance Nintendo

Salut Fael, c’est coloc. On est là pour te trouver. On a récupéré quelques infos et… peut-être que nous aussi, on est perdu dans l’appartement finalement. Mais on arrive !

Jouabilité
Outre une certaine rigidité dans les curseurs, notamment lorsque l’on contrôle la GameLeaf, Looking for Fael est un titre fluide, au gameplay simple et efficace. Tout est centré sur son level design, sur des énigmes, sur sa progression logique. Et ça fonctionne parfaitement bien.
Durée de vie
Le jeu est relativement “court”. Bien entendu, seule votre sagacité en déterminera la durée. Mais globalement, vous pouvez compter une dizaine d’heures pour avoir accès à la première fin. Une quinzaine au total avec le endgame.
Graphismes
Looking for Fael est magnifique. Les différents appartements sont superbes, chacun avec leur propre ambiance. Tout est fait pour vous plonger dans l’ambiance étrange de cette quête tentaculaire.
Son
Outre quelques ruptures, induites par l’utilisation de la GameLeaf et de sa musique 8-bits un poil forte, le sound design de Looking for Fael est excellent. Vous explorez dans un silence rompu uniquement par le bruit de vos pas, parfois avec une musique spécifique à l’appartement que vous visitez. La musique est discrète, présente et absente à la fois, donnant ce côté mystérieux à l’aventure. C’est particulièrement bien fait.
Intérêt
Pour seulement 19,99 €, Looking for Fael est définitivement un must have dans le jeu d’énigmes et d’escape game. En plus, c’est un jeu français ! Alors que demander de mieux ? Vraiment, Looking for Fael est un titre excellent, une aventure captivante avec des moments de grâces et de découvertes comme on les adore.

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