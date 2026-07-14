Test de Gecko Gods : éveiller les dieux lézards

Petit lézard et grand destin

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Le jeu souffre de quelques soucis graphiques. En effet, la caméra peine à suivre dans les endroits étroits. Graphiquement, le jeu est très beau : l’esthétique colorée donne une atmosphère presque onirique au jeu. Cependant, les textures et les ombres peinent à suivre. Certains éléments saccadent au lieu de bouger de façon fluide, les effets de lumières, sur lesquels reposent une grande partie de l’esthétique, sont parfois trop éblouissants, ne parvenant pas à masquer quelques soucis d’affichage. Pour autant, le jeu est vraiment excellent : l’impression de liberté est intense, la navigation est très plaisante, rappelant certains anciens titres et classiques du genre. Les possibilités sont multiples et la courbe de progression intéressante.

Vous êtes un petit gecko adorable. Alors que vous ouvrez les yeux dans un temple immense, vous découvrez l’héritage des Dieux Gecko. Résolvez les énigmes, découvrez les secrets cachés, et surtout, montez sur tout ce que vous pouvez ! Car vous êtes un lézard ! Et les lézards peuvent grimper aux murs et au plafond.The Gecko Gods vous offre une très grande liberté, de par la nature même du personnage que vous jouez. La première île fait office de tutoriel géant : vous allez y comprendre les enjeux, connaître les premiers puzzles environnementaux et en saisir les subtilités. Rapidement, vous allez débloquer le bateau. Et là, le monde va s’ouvrir à vous !The Gecko Gods récompense votre curiosité. Une île au loin ? Vous pouvez l’atteindre et il y a probablement quelque chose à y découvrir. Une structure immense ? Vous pouvez aller en son sommet. Le jeu récompense vos actions et vous pousse aussi à penser différemment.The Gecko Gods va donc vous demander de résoudre des énigmes environnementales pour réussir à faire sonner des gongs et réveiller les dieux geckos. Les puzzles se complexifient avec le temps, mais nombreux sont ceux qui pourront être complètement détournés. Des plateformes qui s’effondrent si vous restez trop longtemps dessus ? Pas de panique, vous pouvez les contourner en passant par les murs ou le plafond de la pièce. Très souvent, vous avez plusieurs solutions aux différents puzzles.Les mouvements de votre gecko sont simples : se déplacer, sauter, et attraper des leviers avec sa gueule. Vous pouvez ainsi casser les pots et récupérer une forme de monnaie ou même interagir avec des oiseaux qui ont des conseils à vous donner. Le jeu est fluide, cependant, les mouvements atypiques (pour le jeu vidéo) du gecko, comme de marcher au plafond, auront tendance à rendre certains contrôles confus. D’autant que la caméra ne suit pas nécessairement vos mouvements et reste quasiment toujours la “tête à l’endroit” par rapport au sol.