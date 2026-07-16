News Mario Tennis Fever (Switch 2)

Mario Tennis Fever 1.1.0 : un court Super Mario Galaxy, une raquette trou noir et le GameShare dans une mise à jour bien complète

La première grosse mise à jour gratuite du jeu de Camelot débarque avec du contenu inspiré de Super Mario Galaxy, la possibilité de jouer avec des amis ne possédant pas le jeu, et une nouvelle salve d'équilibrage.