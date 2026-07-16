Mario Tennis Fever 1.1.0 : un court Super Mario Galaxy, une raquette trou noir et le GameShare dans une mise à jour bien complète
La première grosse mise à jour gratuite du jeu de Camelot débarque avec du contenu inspiré de Super Mario Galaxy, la possibilité de jouer avec des amis ne possédant pas le jeu, et une nouvelle salve d'équilibrage.News
- La mise à jour 1.1.0 de Mario Tennis Fever est disponible gratuitement depuis ce 16 juillet sur Switch 2.
- Elle ajoute le terrain de la galaxie, un court inspiré de Super Mario Galaxy où les balles rebondissent haut.
- Une nouvelle raquette frénétique, la raquette trou noir, aspire littéralement les joueurs qui s'en approchent de trop près.
- Le nouveau match spécial Tennis de la galaxie se joue sur un court sphérique, perturbé par des astéroïdes et des comètes farceuses.
- Le jeu prend enfin en charge le GameShare et l'option Jouer via GameChat, pour inviter des amis qui ne possèdent pas le jeu.
Cinq mois après sa sortie, Mario Tennis Fever reçoit enfin sa première vraie mise à jour de contenu. La version 1.1.0, gratuite, est disponible depuis ce 16 juillet sur Switch 2, et elle a la bonne idée de puiser dans l'un des univers les plus aimés de la maison : Super Mario Galaxy. Après la salve d'ajustements de la mise à jour 1.0.2, Camelot passe cette fois à l'offensive côté contenu. On fait le tour.
Une mise à jour galactique gratuite est arrivée dans #MarioTennisFever !— Nintendo France (@NintendoFrance) July 16, 2026
Découvrez de nouvelles façons de jouer inspirées de Super Mario Galaxy et profitez de GameShare via GameChat. pic.twitter.com/6iQh8hgCaV
Direction l'espace avec le terrain de la galaxieLa grosse nouveauté visuelle, c'est le terrain de la galaxie, un court bâti sur une planète lointaine et directement inspiré de Super Mario Galaxy. Sa particularité tient à son comportement : les balles y sont moins rapides qu'ailleurs, mais elles rebondissent nettement plus haut. De quoi rebattre les cartes sur ses appuis et son placement.
Détail malin, la forme du terrain change selon que l'on joue en Jeu libre, en Match classé ou en Match spécial. Le court a d'ailleurs rejoint la rotation des matchs classés. Et pour parfaire le tableau, quelques têtes connues de Super Mario Galaxy suivent le match depuis les gradins cosmiques.
La raquette trou noir ne fait pas dans la dentelleCôté équipement, une trente-et-unième raquette frénétique fait son entrée, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle a du caractère. La raquette trou noir fait apparaître un trou noir à l'endroit où retombe une balle envoyée d'une frappe frénétique. Une fois que le phénomène a suffisamment grossi, il aspire les joueurs qui passent à proximité.
La mystérieuse raquette bloc peut elle aussi désormais générer des trous noirs parmi ses effets aléatoires. Si vous voulez compléter votre panoplie, notre guide des raquettes frénétiques reste d'actualité.
Tennis de la galaxie, le match spécial le plus fou du jeuNouveau venu chez les Jeux spéciaux, le Tennis de la galaxie se dispute sur un court sphérique perché sur une planète lointaine. Au centre du terrain flottent des astéroïdes : en leur envoyant la balle, on déclenche des effets bien gênants qu'on refile au camp adverse, entre gerbes de flammes et trous noirs.
Enfin le GameShare et le jeu via GameChatC'est peut-être la nouveauté la plus utile au quotidien. Mario Tennis Fever prend désormais en charge le GameShare ainsi que l'option Jouer via GameChat. Concrètement, on peut inviter des amis à distance qui ne possèdent pas le jeu, et disputer avec eux des matchs, aux commandes dynamiques comme aux boutons, ainsi que des parties en Jeux spéciaux. Un abonnement Nintendo Switch Online reste nécessaire pour utiliser GameChat.
Un équilibrage costaud, et une Harmonie qui trinqueLe reste du patch est nettement plus technique, mais tout aussi consistant. Pas moins de seize personnages voient leurs caractéristiques retouchées. Diddy Kong, Skelerex, Pauline ou encore Bowser Jr. gagnent en efficacité, tandis que Donkey Kong et Harmonie mettent désormais un peu plus de temps à se lancer dans leur course. Amusant hasard du calendrier : c'est justement Harmonie, égérie de Super Mario Galaxy, qui écope du plus gros tour de vis dans la mise à jour thématique de sa propre saga.
C'est là tout le paradoxe de cette mise à jour. Dans notre test, on pointait justement le chaos des frappes frénétiques, qui gâchait une partie du plaisir. Camelot poursuit son travail de lisibilité en rabotant les raquettes les plus envahissantes, mais ajoute dans le même temps un trou noir qui gobe les joueurs et un mode à base de comètes et d'astéroïdes. Le studio assume manifestement son cap arcade, quitte à cultiver le grand n'importe quoi.
Et vous, cette mise à jour vous redonne-t-elle envie de retourner sur le court ? La raquette trou noir vous tente ou vous fait fuir ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
Source : Nintendo
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