News The Duskbloods (Switch 2)

The Duskbloods : le test réseau se tiendra du 21 au 24 août, inscriptions dès le 22 juillet

FromSoftware dévoile le calendrier du test réseau fermé de son exclusivité Switch 2. Cinq sessions sont prévues, avec des inscriptions ouvertes dès la semaine prochaine et un tirage au sort le 7 août.