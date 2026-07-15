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The Duskbloods Disponible sur Switch 2
News The Duskbloods (Switch 2)

The Duskbloods : le test réseau se tiendra du 21 au 24 août, inscriptions dès le 22 juillet

FromSoftware dévoile le calendrier du test réseau fermé de son exclusivité Switch 2. Cinq sessions sont prévues, avec des inscriptions ouvertes dès la semaine prochaine et un tirage au sort le 7 août.

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Résumé de cette actualité en 5 points :
  • Le test réseau fermé de The Duskbloods se déroulera du 21 au 24 août, en cinq sessions de quatre heures.
  • Les inscriptions ouvriront le 22 juillet à 16h et se clôtureront le 28 juillet, avec un tirage au sort annoncé le 7 août.
  • Un abonnement Nintendo Switch Online sera nécessaire pour participer.
  • Le test permettra de jouer des matchs jusqu'à huit joueurs, afin d'éprouver les serveurs, le multijoueur et l'équilibrage.
  • The Duskbloods reste attendu pour 2026 en exclusivité sur Switch 2.

Voilà une nouvelle qu'on attendait depuis le Nintendo Direct du 9 juin. À l'époque, comme on vous le rapportait lors de la réapparition du jeu, FromSoftware promettait un test réseau restreint pour l'été. C'est désormais officiel : The Duskbloods ouvrira ses portes, du moins à quelques privilégiés, du 21 au 24 août.

Comment s'inscrire

Première étape, et pas des moindres : postuler. Les inscriptions ouvriront le mercredi 22 juillet à 16h00, heure française, et resteront ouvertes jusqu'au mardi 28 juillet en fin d'après-midi. Tout se passe sur le site officiel dédié au test réseau.

Attention toutefois, il s'agit d'un test fermé : postuler ne garantit rien. Les heureux élus seront prévenus par un tirage au sort, dont les résultats tomberont le vendredi 7 août à 15h00. Un abonnement Nintendo Switch Online sera par ailleurs indispensable pour prendre part à l'aventure. Comme le résumaient joliment nos confrères australiens chez Vooks, le vrai test, ce sera surtout d'y entrer.

Cinq sessions, dont quelques-unes pour les couche-tard

Si vous êtes sélectionné, il faudra ensuite composer avec le calendrier, taillé pour une audience mondiale. Voici les cinq créneaux, convertis en heure française :
  • Vendredi 21 août, de 12h00 à 16h00
  • Samedi 22 août, de 04h00 à 08h00
  • Samedi 22 août, de 20h00 à minuit
  • Dimanche 23 août, de 12h00 à 16h00
  • Lundi 24 août, de 04h00 à 08h00

Les deux sessions de 4h du matin risquent de piquer un peu, mais la passion est parfois à ce prix ! Reste que le samedi soir et les créneaux de la mi-journée offrent de belles occasions de s'y coller sans sacrifier ses nuits. A condition bien sûr d'être bien retenu, ce qui est loin d'être garanti.

Au menu du test

FromSoftware a détaillé ses objectifs, et ils sont on ne peut plus techniques. Le studio veut connecter un maximum de joueurs simultanément pour mettre ses serveurs sous pression, vérifier le comportement du multijoueur dans des environnements réseau variés, et récolter des données sur l'équilibrage du jeu en conditions réelles. Concrètement, on pourra participer à des matchs réunissant jusqu'à huit joueurs. Le studio prévient d'ailleurs que le jeu est toujours en développement et que des bugs pourront survenir.
Pour rappel, The Duskbloods est un titre PvPvE en ligne dans lequel on incarne un Bloodsworn, un être aux capacités surhumaines conférées par un sang particulier, dans un monde où l'humanité vit ses dernières heures. Comme Hidetaka Miyazaki l'expliquait dans son interview pour la série Creator's Voice, le projet a été pensé dès le départ comme une expérience différente de ce que le studio avait l'habitude de produire, en misant sur le multijoueur, la personnalisation et un imaginaire gothique.

Le jeu reste attendu pour 2026 en exclusivité sur Switch 2, sans date plus précise à ce jour. Ce test réseau constituera donc la toute première occasion de poser les mains sur l'exclusivité FromSoftware de la machine. Autant dire qu'on croise les doigts pour le tirage au sort.

Et vous, comptez-vous tenter votre chance pour ce test réseau ? Prêts à vous lever à 4h du matin pour découvrir The Duskbloods ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !

Sources : Nintendo Everything, Vooks
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