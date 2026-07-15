Test de To a T : une histoire toute en douceur

Une aventure quotidienne

Une main après l’autre

Dans To a T, vous y incarnez Ado, un adolescent avec Chien, son compagnon canin (les noms peuvent être changés, à vous de décider). Ado est coincé avec les bras en T. Son quotidien est alors compliqué, puisqu’il faut tout adapter à ce handicap.Outre le véritable propos, sur l’accessibilité de la société, le handicap, etc., To a T fait référence à la célèbre T-pose, pose par défaut des personnages de jeux vidéo pendant leur développement. Ce choix fait à la fois un clin d'œil assez méta et donne aussi un côté un peu absurde au titre. On retrouve bien la patte du créateur de Katamari derrière ce choix.Le jeu est découpé en épisodes, avec son générique de début et celui de fin. Entre les deux, vous allez vivre la vie d’Ado. Du brossage de dent à l’exploration de la ville, en passant par l’école et ses contraintes. Les contrôles sont toujours rappelés à l’écran et sont plutôt simples, nous y reviendrons. To a T s’adresse à un jeune public.A la manière de certains programmes pédagogiques, le jeu se pare d’une direction artistique ronde et colorée, les génériques de début et de fin sont ludiques, avec les paroles en anglais et en français, façon karaoké. C’est à la fois rigolo et plaisant.Imaginez-vous être coincé les bras levés parallèles au sol sans pouvoir plier les coudes ou bouger les épaules. Vous ne pouvez bouger que vos poignets. Les gestes du quotidien deviennent alors bien étranges. To a T exploite ça avec beaucoup de malice. Votre Chien vous aide à vous habiller, votre mère a confectionné une grande cuillère pour vos céréales du matin, etc.Mais ce sera à vous de contrôler Ado. Et ses mains. Car vous avez 13 ans maintenant, vous n’êtes plus un bébé ! Lors de certaines phases, vous allez donc pouvoir contrôler le bras droit avec le joystick droit et le bras gauche avec le joystick gauche. Les boutons L et R servent à utiliser les mains gauche et droite. Comme le jeu est axé pour un jeune public, tout est toujours écrit à l’écran et au bon endroit (les informations pour contrôler le bras droit sont à droite de l’écran). To a T est très accessible.To a T est un titre intéressant par son propos. Nous l’avons déjà évoqué, mais les sujets du handicap et du harcèlement sont très bien traités. Pour le reste, le jeu souffre de quelques longueurs malgré le fait qu’il soit relativement court.