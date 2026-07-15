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to a T A paraître sur Switch 2 depuis le 11/06/2026
Test de to a T (Switch 2)

Test de To a T : une histoire toute en douceur

C’est votre treizième anniversaire ! Mais vous êtes un ado un peu particulier, les bras coincés en T. Apprenez à vivre avec et vivez de grandes aventures quotidiennes.

Test
Sorti en 2025 sur Steam et certaines consoles, c’est désormais sur Switch que To a T débarque. Et son développeur n’est pas vraiment un inconnu : on le doit en effet à Keita Takahashi, créateur des célèbres jeux Katamari. Avec To a T, on conserve le côté un peu absurde du titre tout en y ajoutant une touche de douceur, des thèmes allant de vivre avec un handicap au harcèlement scolaire.

Une aventure quotidienne

Dans To a T, vous y incarnez Ado, un adolescent avec Chien, son compagnon canin (les noms peuvent être changés, à vous de décider). Ado est coincé avec les bras en T. Son quotidien est alors compliqué, puisqu’il faut tout adapter à ce handicap.

Outre le véritable propos, sur l’accessibilité de la société, le handicap, etc., To a T fait référence à la célèbre T-pose, pose par défaut des personnages de jeux vidéo pendant leur développement. Ce choix fait à la fois un clin d'œil assez méta et donne aussi un côté un peu absurde au titre. On retrouve bien la patte du créateur de Katamari derrière ce choix.
Le jeu est découpé en épisodes, avec son générique de début et celui de fin. Entre les deux, vous allez vivre la vie d’Ado. Du brossage de dent à l’exploration de la ville, en passant par l’école et ses contraintes. Les contrôles sont toujours rappelés à l’écran et sont plutôt simples, nous y reviendrons. To a T s’adresse à un jeune public.

A la manière de certains programmes pédagogiques, le jeu se pare d’une direction artistique ronde et colorée, les génériques de début et de fin sont ludiques, avec les paroles en anglais et en français, façon karaoké. C’est à la fois rigolo et plaisant.

Une main après l’autre

Imaginez-vous être coincé les bras levés parallèles au sol sans pouvoir plier les coudes ou bouger les épaules. Vous ne pouvez bouger que vos poignets. Les gestes du quotidien deviennent alors bien étranges. To a T exploite ça avec beaucoup de malice. Votre Chien vous aide à vous habiller, votre mère a confectionné une grande cuillère pour vos céréales du matin, etc.
Mais ce sera à vous de contrôler Ado. Et ses mains. Car vous avez 13 ans maintenant, vous n’êtes plus un bébé ! Lors de certaines phases, vous allez donc pouvoir contrôler le bras droit avec le joystick droit et le bras gauche avec le joystick gauche. Les boutons L et R servent à utiliser les mains gauche et droite. Comme le jeu est axé pour un jeune public, tout est toujours écrit à l’écran et au bon endroit (les informations pour contrôler le bras droit sont à droite de l’écran). To a T est très accessible.
To a T est un titre intéressant par son propos. Nous l’avons déjà évoqué, mais les sujets du handicap et du harcèlement sont très bien traités. Pour le reste, le jeu souffre de quelques longueurs malgré le fait qu’il soit relativement court.
16/20
To a T est un titre sympathique à jouer. Axé sur sa narration plus que sur son gameplay, on y sent la patte absurde du créateur de Katamari qui en profite ici pour explorer des sujets plus profonds. Si d’apparence To a T ne paye pas de mine, il apporte un vent de fraicheur, que ce soit avec sa direction artistique colorée ou ses chansons qui restent longtemps dans la tête…
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16 /20

L'avis de Puissance Nintendo

Un titre déroutant par moment, simple et accessible pour les plus jeunes.

Jouabilité
To a T est fluide, accessible et agréable à jouer. On regrettera juste l’impossibilité de contrôler la caméra, ce qui, dans certaines phases, nuit à la lisibilité de l’action et engendre parfois une perte de repère (notamment dans l’exploration de la ville).
Durée de vie
To a T dure environ 7h. Découpé en épisodes, le jeu laisse quelques moments d’exploration libre.
Graphismes
To a T est un titre rond et coloré, avec une esthétique enfantine touchante et pleine de douceur. On apprécie d’ailleurs le style simple, qui par moment rappelle les formes de Katamari pour s’en éloigner ensuite.
Son
Les musiques sont drôles, les génériques de fin et de début d’épisodes sont absurdes et restent dans la tête. C’est sympathique et rythmé.
Intérêt
Pour 18,99 €, To a T est un très bon jeu que nous ne pouvons que vous recommander. Que ce soit pour son propos ou son expérience vidéoludique, c’est un plaisir à découvrir.

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