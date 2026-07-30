Test de Splatoon Raiders : la meilleure aventure solo depuis le lancement de la franchise !

Un ton, un univers et une tonalité rafraîchissante s’abattent sur la série

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Des niveaux au gameplay très rythmé et varié

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Hors ligne ou en ligne, personnalisez votre expérience de jeu en trouvant votre propre style grâce à une customisation jamais atteinte dans la franchise

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L’histoire de Splatoon Raiders est comme son gameplay : partant d’un postulat très basique, elle ne cesse de s’étoffer au fur et à mesure de l’aventure. Echoués sur l’archipel mystérieux Spirhalite, l’équipe des Tridenfer, accompagnée du personnage de Mécano que l’on incarne, tentent au départ de survivre au sein de cet environnement hostile peuplé d’une multitude de Salmonoïdes tous plus furieux les uns que les autres.Pourtant l’intrigue nous entraîne rapidement sur le chemin d’une quête assoiffée d’or et de trésors au cours de laquelle amasser les plus gros magots lors de missions toujours plus dangereuses devient l’objectif principal, tout en effeuillant tranquillement les pages des documents sur une ancienne civilisation entourée de légendes et de trésors que renferme l’archipel.Le jeu se structure à partir de la carte de l’archipel embrumée au départ et qui se libère progressivement, donnant accès à de nouveaux territoires à explorer et toujours plus de trésors à amasser. Entre côtes paradisiaques mais hostiles, terres arides et volcaniques désolées ou contrées glacées aux montagnes inhospitalières, les paysages foulés par le joueur sentent bon le jeu d’aventure.Splatoon Raiders n’est en réalité qu’un semi jeu d’aventure, à peu près la moitié de son contenu consistant en des niveaux propres à la licence et en particulier proches du mode Salmon Run existant depuis Splatoon 2. En revanche, là où ce mode nous avait semblé la principale inspiration pour Splatoon Raiders qui n’aurait été qu’un Salmon Run géant, parcourir l’ensemble du titre nous a fait changer d’avis.Certes le mode Salmon Run sert de modèle pour les niveaux souterrains à traverser afin d’atteindre un boss ou un trésor enfoui. Dans ce format, le joueur est automatiquement propulsé d’étage en étage, piégé au milieu d’eaux dangereuses où l’attendent des hordes d’affreux Salmonoïdes et Salmonoboss. Les monstres se déversent littéralement sur le terrain par le biais de tuyaux qui rejettent des flots de peinture ennemie. Dans les grandes lignes, les tâches à accomplir ne risquent pas de perdre les habitués de Splatoon qui retrouveront rapidement leurs réflexes : recouvrir d’encre le terrain autour d’eux et surtout éliminer le plus vite possible les ennemis pour collecter leurs œufs de poisson.Petite différence avec Splatoon 3 qui avait introduit comme spécificité de devoir collecter et porter dans un panier les œufs ramassés, Splatoon Raiders revient à l’essence de base du mode : on élimine simplement les ennemis qui lâchent des œuf, plus question de les transporter de part et d’autre du terrain. Les évènements spéciaux qui pouvaient survenir dans Splatoon 3 sont par ailleurs également absents et en cela ces niveaux souterrains de Splatoon Raiders pourraient apparaître un peu linéaires.Fort heureusement, une des forces du jeu réside aussi dans la diversité du bestiaire proposé au joueur : toute une ribambelle de Salmonoïdes incluant de nouvelles créatures mais aussi des classiques revisités. Chaque monstre a son propre pattern et l’aspect stratégique du jeu consiste à assimiler leurs points faibles pour éviter l’erreur fatale. Que les plus inquiets à l’idée de se lancer à l’assaut d’un challenge trop grand se rassurent, Splatoon Raiders inclut trois modes de difficulté qu’il est possible de paramétrer à tout moment. Sans offrir de récompense supplémentaire, le niveau difficile accroit la force et la résistance des Salmonoïdes et Salmonoboss, de quoi contenter les joueurs les plus aguerris de la licence.Bien sûr le joueur peut compter sur un équipement de pointe pour l’aider dans sa tâche. Avant de le détailler précisons que celui-ci s’organise, se développe et se construit au sein de notre hub central qui n’est plus la ville grouillante de Cité-Clabousse mais désormais une Base Offshore. Il s’agit d’une sorte de station flottante faite de tôles, d’éléments de récupération et de beaucoup d’inventivité de la part des développeurs qui se sont attelés à proposer un univers cohérent et surtout attachant et riche en détails. Elle intègre une zone d’entraînement, une borne avec quelques jeux d’arcade rétro et bien sûr différentes stations de travail sur notre équipement. Mention spéciale à toutes ces armes étonnantes vraiment composées à partir d’objets improbables que seuls des Robinson abandonnés auraient pu trouver (ou quand des ketchups moutardes deviennent un Double encreur ou des branchages de palmier un Para-encre). Le design général de toutes les idées du jeu contribue largement à l’expérience globale proposée qui est de très bonne qualité et fait souvent sourire.C’est également le cas des noms des missions qui ne sont que des jeux de mots plus farfelus, déclinaisons de noms de plats ou de choses anodines. Ce qui est fort d’ailleurs c’est qu’avec leur orthographe loufoque, on ne se rend compte des blagues qu’au moment de les prononcer en jouant en multi en ligne par exemple, en proposant de faire tel niveau avec ses compagnons de route. L’humour est évidemment de la partie aussi grâce à la personnalité bien trempée des trois membres des Tridenfer qui nous accompagnent, avec Pasquale la leadeuse charismatique, Angie qui ne tient pas en place et Raimi la raie qui temporise (et ne s’exprime qu’entre parenthèses).Sans vous spoiler, on vous recommande très vivement d’aller jusqu’au bout de l’histoire principale et de découvrir les formidables mises en scène proposées par le jeu qui nous ont particulièrement plu. Couplées à la musique qui s’emballe, le jeu propose parmi ce que la licence a pu sortir de meilleur depuis ses débuts en termes d’immersion et de spectaculaire. D’ailleurs il faut ajouter que techniquement ce jeu n’aurait en rien pu tourner sur Switch 1 tant les informations affichées à l’écran, les mille et un points de vie qui s’envolent, les coups qui pleuvent et les effets d’explosion et autres sont légion. Tout tourne sans aucun accroc, en ligne y compris, et c’est un régale pour les yeux.Le qualité du gameplay et des affrontements est une des forces maîtresses de ce jeu. Là où d’habitude les jeux Splatoon proposent surtout un bon équilibre entre d’un côté la tenue que l’on porte qui embarque un nombre important de capacités passives et de l’autre un arsenal offensif assez réduit avec une arme principale, une secondaire et une spéciale, Splatoon Raiders rebat les cartes en retirant à la tenue toute importante tactique et en misant tout sur l’arsenal offensif. Celui-ci s’étoffe et prend ainsi beaucoup plus d’importance. N’oublions pas que l’histoire du jeu prend place dans l’environnement hostile d’un archipel sauvage et inconnu, ceci pourrait expliquer cela, les ennemis que l’on croise sont nettement plus puissants que la plupart de ceux que l’on rencontrait dans les précédents opus.Concrètement notre attirail offensif est désormais organisé en deux, avec la combinaison d’une arme principale et d’un réservoir. Exit le réservoir commun à tous les joueurs, désormais il est possible d’opter pour un réservoir violet tactique, un rouge puissant ou bien un bleu rapide. La différence est non seulement visuelle mais surtout elle implique toute une gamme de nouveaux outils que sont les gadgets qui sonnent le glas des anciennes armes secondaires chères à la licence.Force est de constater que le deuil s’est fait rapidement tant la polyvalence et surtout le plaisir à utiliser ces nouvelles armes ont amené des changements rafraîchissants dans la manière de jouer. Là où les armes secondaires étaient des options à utiliser avec précaution car couteuses en encre, les gadgets sont désormais des appuis qui ne consomment plus l’encre du réservoir mais fonctionnent avec un système de recharge indépendant et offrent des moyens d’attaque redoutables et plus seulement accessoires. Certes on y perd un peu en skill autrefois nécessaire et parfois difficile à maîtriser à la perfection pour manier comme il faut un rouleau au sol ou bien anticiper la détente du badigeonneur qu’il fallait charger avant de libérer son pouvoir.Maintenant les combats se passent avec l’appui des tirs de notre arme principale mais aussi et surtout en pensant au meilleur placement pour utiliser aussi souvent que possible les gadgets et ainsi maximiser les dégâts que l’on inflige potentiellement colossaux. Sans tous les détailler, mentionnons quelques unes des bonnes idées de gadgets proposés. Plutôt stratégique avec un besoin d’affaiblir sa cible en réduisant petit à petit ses points de vie ? Les tourelles à tête chercheuse du réservoir tactique feront des ravages. Si l’approche frontale est préférée, alors le coup de hache du réservoir puissant peut s'avérer redoutable. Enfin si tout est pour vous une question d’attaquer au bon moment, avant même que l’ennemi n’ait le temps de porter un seul coup, alors la charge bondissante du réservoir rapide sera la meilleure option. Deux gadgets peuvent être choisis par réservoir, tout en sachant qu’arrivé à un certain niveau du jeu, il est également possible de combiner un troisième gadget d’un autre réservoir. On vous laisse imaginer les combinaisons redoutables envisageables lors des combats.Dans les phases de combat il faut également mentionner les nouvelles attaques spéciales qui correspondent ici à des capacités ou plutôt l’intervention de nos alliés directement sur le champ de bataille pour nous prêter main forte. Ces attaques dévastatrices comme un requin géant qui traverse le niveau ou alors des anguilles qui tombent tout d’un coup du ciel, régissent très souvent la structure des niveaux les plus durs à franchir, le joueur devant accumuler le plus possible et le plus rapidement des œufs pour alimenter la jauge du Solo fracassant et ainsi éliminer tous les ennemis qui se seraient accumulés sur le terrain. Très puissantes et différentes à jouer, ces attaques sont comme le reste des outils à disposition du joueur : des atouts qui font de Splatoon Raiders un jeu d’action explosif très efficace et satisfaisant à jouer.Une autre nouveauté majeure qui modifie la manière de jouer en combat est notre Robot qui nous suit de bout en bout tout au long de l’aventure. Véritable machine à tuer, invincible, monté sur quatre pattes et conduit par un des trois Tridenfer de votre choix, le Robot est le meilleur allié d’exploration et de combat. En effet en plus d’apporter un flot régulier de tirs sur les ennemis, il a également la bonne idée de très souvent attirer leur attention et prendre l’agro, de quoi vous laisser astucieusement vous positionner pour faire le plus de dégâts. Autre atout non négligeable et qui change le gameplay général des combats, il permet d’effectuer un saut aérien.Ce bond dans les airs, plus qu’une simple petite fonctionnalité permettant d’apporter de la verticalité aux niveaux que l’on explore et ainsi d’atteindre des caisses en hauteur ou un îlot un peu éloigné, offre aussi un avantage non négligeable en combat. Il est en effet possible de commander à tout moment au Robot de venir à soi puis de s’envoler alors très haut, s’échappant ainsi d’une mauvaise passe quand les Salmonoïdes commencent à être trop nombreux. Tactiquement le changement est significatif puisque depuis les airs il est possible de tirer avec son arme principale mais aussi de préparer une attaque de gadget ultra précise et dévastatrice. La mobilité ainsi permise rend le gameplay nerveux et ouvre la voie à un nouveau champ de possibilités. Notons aussi qu’un double saut a également été ajouté à Splatoon Raiders offrant de manière globale une plus grande liberté dans l’exploration des environnements parfois escarpés que l’on rencontre.Ces environnements constituent tout un pan du jeu que le joueur est amené à traverser, avec des phases de recherche de sillons de cristaux à extraire ou encore des niveaux très plateforme qui entrainent le joueur dans des cheminements aériens. Toutes ces phases évoquent d’anciens niveaux des précédents jeux Splatoon avec un côté un peu plus étendu. En revanche les niveaux conservent globalement une structure assez linéaire et n’offrent pas un terrain de jeu sans limite. La mobilité y est facilitée par les nouvelles capacités de notre allié Robot ou du double saut et des gadgets mais le jeu ne récompense pas énormément l’exploration. Contrairement à ce que les premières images du jeu pouvaient laisser penser, ce n’est pas sur cet aspect que le titre développe ses plus grandes qualités. Considérez en effet tous ces niveaux extérieurs comme des moments plus classiques du titre, très rarement difficiles et là pour tester et apprendre à maîtriser son arsenal à fond, alors que c’est au sein des niveaux souterrains que les vrais défis attendent en très grande majorité face aux Salmonoboss à la chaîne.Le double saut comme d’autres aptitudes passives ou actives sont des capacités indépendantes des gadgets qui s’appellent en jeu des reliques. Ces emblèmes se récupèrent petit à petit dans les trésors de fin de niveau et octroient des pouvoirs puissants, faisant un peu office à ce que les vêtements pouvaient offrir dans les anciens opus de Splatoon. À noter qu’il n’est possible d’emporter qu’un nombre très limité de reliques avec soi, nombre qui augmente en avançant dans le jeu, et qu’il s’agit d’une des nombreuses personnalisations proposées par le titre.La personnalisation poussée de son personnage et de sa manière de combattre est le propre de ce Splatoon Raiders qui introduit tout en progressivité une multitude d’outils à disposition permettant au joueur d’avoir une maîtrise sur à peu près toutes les facettes de son arsenal. Amélioration de la puissance de son arme, incrustation de composants sur les gadgets pour en développer les effets à la manière d’attaques dans un RPG plus classique, bonus d’attaque ou de PV et encore recyclage d’armes et customisation de celles-ci pour y intégrer des pouvoirs comme le gel ou la brulure entre autres, la manière de jouer de chacun peut changer du tout au tout.Parmi les qualités à souligner derrière cette personnalisation accrue est que chaque catégorie peut être montée tout au long du jeu. Cela signifie que l’ultra spécialisation est certes possible mais que le jeu invite à explorer les autres possibilités en offrant des gains de niveaux et d’aptitudes plutôt facilités, permettant ainsi au joueur de disposer de profils d’attaques bien différenciés mais tous aptes à être utilisés. Les récompenses après chaque mission sont en effet nombreuses, armes, composants, matériaux consommables, tous permettant de monter en parallèle les différentes armes et gadgets.En permettant cela, le jeu incite le joueur à réfléchir au style de combat à appliquer en fonction des pattern des ennemis qu’il a à affronter ou bien à construire des équipes avec des amis en ligne qui soient complémentaires.À ce propos, le jeu en ligne disponible dans Splatoon Raiders doit être vu comme un complément utile et une fonctionnalité plaisante mais pas comme le cœur du jeu. Fondamentalement il est possible de venir à bout du titre en jouant exclusivement seul, sans solliciter qui que ce soit. Le jeu, comme sur beaucoup d’autres aspects, offre notamment la possibilité de venir en aide ou de demander de l’aide pour franchir des niveaux trop durs. Rejoindre une équipe se fait alors très facilement et sans d’ailleurs que l’on note de bug ou de difficulté majeure. Affronter à plusieurs des niveaux à explorer ou des souterrains peuplés de Salmonoïdes permet de diviser la charge de la réussite d’un niveau et potentiellement de franchir des obstacles complexes.Toutefois le plaisir individuel de jeu est toujours pris en compte par le titre qui a la bonne idée d’adapter l’expérience de chacun. Ainsi lorsqu’un joueur au niveau beaucoup plus élevé et un autre au niveau plus bas jouent ensemble, le jeu adapte la force des ennemis à chacun en l’indiquant par un niveau modifié avant de commencer le stage, renforçant si besoin la résistance des Salmonoïdes de manière à ce que chaque joueur apporte sa contribution sans avoir de leader à la puissance démesurée.En revanche choisir un mode de difficulté différent en jouant en multijoueur n’est pas compensé, ainsi dans une même manche en multi, le joueur ayant opté pour le mode difficile aura plus de mal à vaincre les Salmonoïdes là où les joueurs en mode standard ou facile auront moins de difficulté mais tous auront au final les mêmes récompenses.Globalement l’expérience de Splatoon Raiders n’offre pas quelque chose de plus difficile que les contenus solos des anciens opus. Avec son système de niveaux à gagner et d’arsenal surpuissant accumulé, les combats s’avèrent de plus en plus épiques et les ennemis s’éliminent encore plus rapidement. La difficulté du titre tient plus à l’accumulation d’ennemis envoyés par le jeu dans chaque niveau et à la quantité toujours plus grande d’œufs à collecter pour remporter la manche. Il est en effet rapidement possible de se laisser envahir mais en respectant un écart minime avec le niveau recommandé pour chaque niveau, globalement les défaites sont assez rares. Chronométrés et terminés rapidement en quelques minutes seulement, les niveaux invitent à être fréquemment relancés pour accumuler l’expérience et tous les consommables (objets rares ou cristaux qui sont la monnaie du jeu). Encore mieux, il est possible d’offrir son aide à d’autres joueurs à partir de la carte du monde, le jeu matchant alors les joueurs ensemble à la manière du Salmon Run.En revanche il faut noter le côté plus individualiste de l’expérience multijoueur. Que ce soit dans la rencontre des joueurs qui se fait en format one shot ou bien avec des amis avec qui il est possible de créer une session, réussir les niveaux ne repose que peu sur la coopération. Cela est notamment dû à l’architecture des niveaux souterrains, les plus difficiles du jeu, qui n’offrent pas de challenge en termes de topographie ou de stratégie pour bien se positionner, exceptée l’utilisation du Robot, mais requièrent plutôt une bonne préparation de son équipement et de maîtriser avec beaucoup de réactivité l’enchaînement de ses tirs et de ses gadgets.