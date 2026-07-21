Splatoon Raiders : ce que les développeurs révèlent sur les coulisses du spin-off

Je comprends mieux le coté fade des décors. J'aurais préféré plus coloré, mais je comprends, je pense que je m'y ferai plus facilement en sachant ça.

tenasr 22 Jul 2026 01h29 Citer

Je me doutais que c'était pour ça que les décors étaient fades et ternes mais ça reste un gros frein pour moi c'est vraiment pas agréable (et parait que c'est comme ça durant tout le jeu...). Ils auraient certainement pu trouver une autre solution 5décors balnéaire mais ennemi laids ou menaçant par exemple ?)