Test de Wabisabi SushiDerby : des courses de sushis !

Quel sushi aura votre préférence ?

Derrière son côté en apparence absurde, Wabisabi SushiDerby propose un titre très complet. Vous allez choisir votre garniture, entre thon, saumon, crevette… et plein d’autres qu’il faudra débloquer au fur et à mesure de votre progression. Chaque garniture a des caractéristiques spécifiques. Et les utiliser en course vous donne de l’expérience, faisant augmenter votre ingrédient de niveau et améliorant ses statistiques. Et avec un arbre de déblocage conséquent, le jeu regorge de possibilités.

S’entrainer et courir vite

S'entraîner ne nécessite que de sélectionner parmi cinq cartes les trois que vous voulez pour votre sushi. Vous pouvez l'entraîner à chaque tour, mais attention : votre sushi a une certaine fraîcheur, vous ne pourrez pas le faire courir plus d’un certain nombre de fois. Si vous terminez la course, bien entendu.



Lorsque vous l’entraînez, vous allez aussi pouvoir trouver des pouvoirs. Ceux-ci pourront être utilisés avec les flèches directionnelles en course, quand il s’agit de capacités utilisables. D’autres encore sont passifs et s’affichent pour votre information.

Petits sushis entre amis

Une fois votre course terminée, vous gagnez des pièces et de l’expérience. Les pièces vont vous permettre d’acheter des entrainements ou des améliorations dans la boutique, tandis que l’expérience améliore les performances de vos garnitures. Arriver à un certain niveau vous permet aussi de débloquer de nouvelles garnitures, etc.



Tout le jeu est basé sur cette optimisation et déblocage : vous choisissez un sushi, vous l’entrainez et vous partez faire votre course. Une fois la course terminée, certaines de vos caractéristiques vont baisser, du fait de l’usure de votre sushi qui s’approche de la péremption.

Et c’est un cycle qui recommence. Le jeu est adorable. Le pixel art est bien fait, les animations des sushis sont absolument adorables et vous allez en débloquer de plus en plus qui vont avoir une vraie personnalité. Les courses changent au fur et à mesure de votre progression. Des obstacles vont apparaître, par exemple. Le calendrier avance lui aussi. Ainsi, certaines garnitures auront des bonus de saison par exemple. Et les courses vont évoluer avec le temps et vos performances.

Une fois votre garniture choisie, vous allez pouvoir faire plusieurs choses : aller directement en courses ou améliorer votre sushi. Pour cela, il suffit de sélectionner l’option dans le menu. Celui-ci est composé de trois icônes, “mold” pour faire votre sushi ; “train” pour l’entrainer ; et “course” pour… aller courir. Et oui, le jeu est intégralement en anglais, sans traduction française. Mais pas de panique, le vocabulaire utilisé est simple et si vous êtes habitué des jeux d’optimisation, c’est largement suffisant.Viens ensuite la course. Celle-ci est automatique. Vous ne pouvez que regarder votre petit sushi courir sur un parcours prédéfinis. Enfin… pas tout à fait. Qui dit sushi dit restaurant. Et qui dit restaurant, dit commande. En haut à gauche, vous avez les commandes des clients. Des baguettes géantes apparaissent alors à l’écran, pour attraper le sushi voulu. Et si c’est votre garniture qui intéresse les mangeurs… Gare aux baguettes ! Si vous ne saisissez pas l’anglais ou si, à force, vous avez oublié quelle garnison exacte vous avez mis sur votre riz, pas de panique. Le texte et tous les indicateurs visuels s’affichent en rouge à l’écran, vous indiquant qu’il est temps de vous méfier. Vous disposez soit de chance, soit du bouton A, qui permet de donner une petite accélération à votre sushi pour s’échapper et peut-être même finir en première place. Tous les pouvoirs, impliquant le dash, ont un temps de recharge à prendre en compte.