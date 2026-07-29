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Wabisabi SushiDerby Disponible sur Switch depuis le 15/07/2026
Test de Wabisabi SushiDerby (Switch)

Test de Wabisabi SushiDerby : des courses de sushis !

Préparez votre sushi et faites le concourir dans une grande course de sushis à travers tout le restaurant. Mais attention à ne pas vous faire avoir par les commandes des clients !

Test
La course commence le 15 juillet ! Et avec elle, Itamae Studio nous propose un jeu rigolo, sans prise de tête, où vous allez devoir faire courir des sushis. Oui, dit comme ça, Wabisabi SushiDerby ressemble à un titre un peu absurde. Et c’est le cas. Mais c’est aussi adorable, rigolo, avec des animations bien faites et un côté optimisation qui plaira aux amateurs du genre. Alors, à vos marques. Prêts ? Sushis !

Quel sushi aura votre préférence ?

Derrière son côté en apparence absurde, Wabisabi SushiDerby propose un titre très complet. Vous allez choisir votre garniture, entre thon, saumon, crevette… et plein d’autres qu’il faudra débloquer au fur et à mesure de votre progression. Chaque garniture a des caractéristiques spécifiques. Et les utiliser en course vous donne de l’expérience, faisant augmenter votre ingrédient de niveau et améliorant ses statistiques. Et avec un arbre de déblocage conséquent, le jeu regorge de possibilités.
Une fois votre garniture choisie, vous allez pouvoir faire plusieurs choses : aller directement en courses ou améliorer votre sushi. Pour cela, il suffit de sélectionner l’option dans le menu. Celui-ci est composé de trois icônes, “mold” pour faire votre sushi ; “train” pour l’entrainer ; et “course” pour… aller courir. Et oui, le jeu est intégralement en anglais, sans traduction française. Mais pas de panique, le vocabulaire utilisé est simple et si vous êtes habitué des jeux d’optimisation, c’est largement suffisant.

S’entrainer et courir vite

S'entraîner ne nécessite que de sélectionner parmi cinq cartes les trois que vous voulez pour votre sushi. Vous pouvez l'entraîner à chaque tour, mais attention : votre sushi a une certaine fraîcheur, vous ne pourrez pas le faire courir plus d’un certain nombre de fois. Si vous terminez la course, bien entendu.

Lorsque vous l’entraînez, vous allez aussi pouvoir trouver des pouvoirs. Ceux-ci pourront être utilisés avec les flèches directionnelles en course, quand il s’agit de capacités utilisables. D’autres encore sont passifs et s’affichent pour votre information.
Viens ensuite la course. Celle-ci est automatique. Vous ne pouvez que regarder votre petit sushi courir sur un parcours prédéfinis. Enfin… pas tout à fait. Qui dit sushi dit restaurant. Et qui dit restaurant, dit commande. En haut à gauche, vous avez les commandes des clients. Des baguettes géantes apparaissent alors à l’écran, pour attraper le sushi voulu. Et si c’est votre garniture qui intéresse les mangeurs… Gare aux baguettes ! Si vous ne saisissez pas l’anglais ou si, à force, vous avez oublié quelle garnison exacte vous avez mis sur votre riz, pas de panique. Le texte et tous les indicateurs visuels s’affichent en rouge à l’écran, vous indiquant qu’il est temps de vous méfier. Vous disposez soit de chance, soit du bouton A, qui permet de donner une petite accélération à votre sushi pour s’échapper et peut-être même finir en première place. Tous les pouvoirs, impliquant le dash, ont un temps de recharge à prendre en compte.

Petits sushis entre amis

Une fois votre course terminée, vous gagnez des pièces et de l’expérience. Les pièces vont vous permettre d’acheter des entrainements ou des améliorations dans la boutique, tandis que l’expérience améliore les performances de vos garnitures. Arriver à un certain niveau vous permet aussi de débloquer de nouvelles garnitures, etc.

Tout le jeu est basé sur cette optimisation et déblocage : vous choisissez un sushi, vous l’entrainez et vous partez faire votre course. Une fois la course terminée, certaines de vos caractéristiques vont baisser, du fait de l’usure de votre sushi qui s’approche de la péremption.
Et c’est un cycle qui recommence. Le jeu est adorable. Le pixel art est bien fait, les animations des sushis sont absolument adorables et vous allez en débloquer de plus en plus qui vont avoir une vraie personnalité. Les courses changent au fur et à mesure de votre progression. Des obstacles vont apparaître, par exemple. Le calendrier avance lui aussi. Ainsi, certaines garnitures auront des bonus de saison par exemple. Et les courses vont évoluer avec le temps et vos performances.
14/20
Wabisabi SushiDerby est un titre qui ne paie pas de mine. Adorable, un peu absurde dans son principe, il est pourtant très intéressant avec pas mal de contenu. Le graphisme mignon contribue à l’attrait du titre, de même que son prix, seulement 5,19 €. Le hic, c’est que la boucle de gameplay est répétitive et que rapidement, on se retrouve à faire toujours la même chose presque mécaniquement. Nos petits sushis sont très rapidement si véloces qu’ils devancent tout le monde et que vous ne perdrez quasiment qu’à cause d’erreurs d’inattention. Cependant, pour des sessions courtes, de temps en temps, le titre est plaisant et fonctionne bien.
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14 /20

L'avis de Puissance Nintendo

Une course de sushis qui ne paie pas de mine, très sympa à jouer, mais rapidement redondante.

Jouabilité
La seule jouabilité réside dans la sélection des menus. Comme les courses se font toute seule, vous n’aurez qu’à spammer le bouton A pour être sûr d’arriver premier. Alors sur le papier, l’exécution est bonne, mais vu qu’il y a des pouvoirs activables avec les flèches, on aurait aimé un poil plus de possibilités notamment pendant les courses, ou d’une courbe de difficulté un poil plus grande.
Durée de vie
Le titre est à la fois long et court. Long si vous vous prenez au jeu et que vous faites des sessions courtes. Court si vous vous lassez vite de ce type de gameplay. Globalement, le titre offre de très nombreuses possibilités de déblocage de garniture, ce qui augmente sa durée de vie pour qui a envie de 100% le jeu. D’autant que le titre propose une cinquantaine de courses.
Graphismes
Qui aurait pu dire qu’un petit sushi avec deux yeux et des petites pattes serait adorable ? Les animations sont fluides et mignonnes, on finit par s’attacher à ces petites créatures qui courent partout sur le comptoir.
Son
La musique rappelera aux plus anciens celles de certaines bornes d’arcade. Celles et ceux qui n’apprécient pas la musique de jeux vidéo old school avec des notes dans les aigues n’apprécieront pas la bande son. D’autant qu’elle a un côté assez redondant.
Intérêt
Wabisabi SushiDerby est un titre sans prise de tête. Pour 5,19 €, il ravira celles et ceux qui veulent un jeu rapide et mignon, avec un peu de challenge et de l’optimisation. Et des sushis qui font la course.

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