On était à l'ouverture de la 25e édition de la Japan Expo
Du 9 au 12 juillet 2026, la Japan Expo donne rendez-vous aux passionnés de culture nippone dont les fans de jeux vidéo pour 4 jours autour de leurs passions ! On vous présente un aperçu du contenu Nintendo depuis les halls de cette 25e édition, on y était dès l'ouverture !Dossier
Un stand Nintendo avec beaucoup de jeux à découvrir mais pas de pop-up store cette fois-ciDepuis plusieurs années, Nintendo s'impose comme un fer de lance de la Gaming Arena à la Japan Expo. Occupant le plus grand emplacement du Hall 6, Nintendo propose aux visiteurs et aux visiteuses une expérience interractive afin de découvrir la Switch 2 ainsi que les jeux du moment mais aussi ceux à venir.
Pour certains jeux Nintendo a mis les petits plats dans les grands pour installer le joueur dans l'ambiance du titre : gros fatboy pour tester Tomodatchi Life à moitié allongé ou faux petit feu de camp pour découvrir Poképia dans une ambiance plus intimiste sont de sortie.
Un petit stand Pikmin permet également aux joueurs de l'application Pikmin Bloom de récupérer des récompenses ingame mais aussi de choisir entre un tour de cou ou bien quelques post-it estampillés des Pikmin colorés. Les plus photogéniques pourront s'essayer au photocall affublés d'un chapeau ou d'un bouquet.
Parmi les exclusivités à tester par le public en avant-première avant sortie on peut citer Splatoon Raiders qui arrive le 23 juillet prochain mais aussi Orbitals prévu le 3 septembre prochain sur Switch 2, dont vous pouvez d'ores et déjà aller lire notre preview sortie publiée un plus tôt cette semaine. Si vous passez sur le stand, préparez-vous à une petite demi-heure de coopération pour découvrir le début de l'aventure. De quoi largement craquer au vu de la qualité du gameplay autant que des graphismes si bien inspirés de ses animations. Rendez-vous d'ailleurs tout particulièrement samedi Scène Také de 13h15 à 14h30 pour rencontrer le casting de la VF du jeu qui a proposé un travail de haute volée.
Nintendo Switch Sports Resort : la guerre des poucesNintendo Switch Sports Resort, annoncé lors d'un dernier Nintendo Direct, verra l'arrivée sur la Switch 2 de la licence phare du party game sportif des consoles Nintendo depuis la Wii.
Dans l'arrivée du jeu sur Switch 2, l'esprit est identique, nos avatars s'affrontent toujours sur une île ensoleillée à travers des épreuves sportives qui sentent bon l'été. En vous rendant à la Japan Expo, vous aurez ainsi la possibilité de vous essayer à quatre sports, à savoir la Motomarine, le Tirc à l'arc sur la plage, le très classique Bowling et la surprenante Bataille de pouces.
Les sports sont assez classiques dans leur structure, avec l'emploi du motion gaming et des joycon tendus vers l'avant pour jouer Concrètement on reste dans un univers familier : on bande son arc en ramenant une main vers soi, on accélère sur l'eau en tournant la main comme sur une moto ou bien on lance la boule vers les quilles d'un geste sûr. Du classique, de l'efficace mais du suffisamment innovant ? Il faudra attendre d'en voir plus pour trancher.
Le quatrième mini-jeu à tester avait fait sensation lors du dernier Nintendo Direct, la Bataille de pouces est également de la partie et c'est sans aucun doute le sport le plus fun et celui qui procure le plus de réactions entre les participants.
Une fois, deux fois, trois fois, vous risquez ensuite d'être vite à bout de souffle à force de vous secouer dans tous les sens et c'est là que le défi est devenu le plus amusant. Le défi improbable sur le papier était finalement au rendez-vous et promet de belles tranches de rire en perspective. A voir ce qu'il en sera pour les 8 autres sports, le jeu étant annoncé avec 12 sports.
A découvrir : le programme Nintendo de la Japan Expo 2026
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