Dossier Japan Expo

On était à l'ouverture de la 25e édition de la Japan Expo Du 9 au 12 juillet 2026, la Japan Expo donne rendez-vous aux passionnés de culture nippone dont les fans de jeux vidéo pour 4 jours autour de leurs passions ! On vous présente un aperçu du contenu Nintendo depuis les halls de cette 25e édition, on y était dès l'ouverture ! Dossier Japan Expo

Au Nord de Paris, le salon de la Japan Expo ouvre ses portes pour son 25e anniversaire aujourd'hui pour quatre jours de stands, de jeux vidéos, d'animés, de manga, de cosplay et plus encore. En ce premier jour voilà un petit aperçu de cette grande messe de la pop culture japonaise, avec même un avant-goût d'un jeu Nintendo à venir à la rentrée ! Nos pouces ont chauffé !

Par Kirbyspower

Kirbyspower Publié le 07/09/2026

à 13h55 Un stand Nintendo avec beaucoup de jeux à découvrir mais pas de pop-up store cette fois-ci Depuis plusieurs années, Nintendo s'impose comme un fer de lance de la Gaming Arena à la Japan Expo. Occupant le plus grand emplacement du Hall 6, Nintendo propose aux visiteurs et aux visiteuses une expérience interractive afin de découvrir la Switch 2 ainsi que les jeux du moment mais aussi ceux à venir.







Pour certains jeux Nintendo a mis les petits plats dans les grands pour installer le joueur dans l'ambiance du titre : gros fatboy pour tester Tomodatchi Life à moitié allongé ou faux petit feu de camp pour découvrir Poképia dans une ambiance plus intimiste sont de sortie.



Un petit stand Pikmin permet également aux joueurs de l'application Pikmin Bloom de récupérer des récompenses ingame mais aussi de choisir entre un tour de cou ou bien quelques post-it estampillés des Pikmin colorés. Les plus photogéniques pourront s'essayer au photocall affublés d'un chapeau ou d'un bouquet.





Parmi les exclusivités à tester par le public en avant-première avant sortie on peut citer Splatoon Raiders qui arrive le 23 juillet prochain mais aussi Orbitals prévu le 3 septembre prochain sur Switch 2, dont vous pouvez d'ores et déjà

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Nintendo Switch Sports Resort : la guerre des pouces Nintendo Switch Sports Resort, annoncé lors d'un dernier Nintendo Direct, verra l'arrivée sur la Switch 2 de la licence phare du party game sportif des consoles Nintendo depuis la Wii.





Dans l'arrivée du jeu sur Switch 2, l'esprit est identique, nos avatars s'affrontent toujours sur une île ensoleillée à travers des épreuves sportives qui sentent bon l'été. En vous rendant à la Japan Expo, vous aurez ainsi la possibilité de vous essayer à quatre sports, à savoir la Motomarine, le Tirc à l'arc sur la plage, le très classique Bowling et la surprenante Bataille de pouces.



Les sports sont assez classiques dans leur structure, avec l'emploi du motion gaming et des joycon tendus vers l'avant pour jouer Concrètement on reste dans un univers familier : on bande son arc en ramenant une main vers soi, on accélère sur l'eau en tournant la main comme sur une moto ou bien on lance la boule vers les quilles d'un geste sûr. Du classique, de l'efficace mais du suffisamment innovant ? Il faudra attendre d'en voir plus pour trancher.



Le quatrième mini-jeu à tester avait fait sensation lors du dernier Nintendo Direct, la Bataille de pouces est également de la partie et c'est sans aucun doute le sport le plus fun et celui qui procure le plus de réactions entre les participants.





Une fois, deux fois, trois fois, vous risquez ensuite d'être vite à bout de souffle à force de vous secouer dans tous les sens et c'est là que le défi est devenu le plus amusant. Le défi improbable sur le papier était finalement au rendez-vous et promet de belles tranches de rire en perspective. A voir ce qu'il en sera pour les 8 autres sports, le jeu étant annoncé avec 12 sports.



A découvrir : le Depuis plusieurs années, Nintendo s'impose comme un fer de lance de la Gaming Arena à la Japan Expo. Occupant le plus grand emplacement du Hall 6, Nintendo propose aux visiteurs et aux visiteuses une expérience interractive afin de découvrir la Switch 2 ainsi que les jeux du moment mais aussi ceux à venir.Mario Kart World est évidemment de la partie avec un tournoi accessible chaque jour qui voit s'affronter en local des joueurs prêts à en découdre à coups de carapaces. Après plusieurs phases qualificatives les plus rapides peuvent accéder aux finales et monter sur scène pour une compétition enflammée et devant public.Les classiques de la Switch et de la Switch 2 sont disponibles et jouables : Animal Crossing, Yoshi and the Mysterious Book, Super Mario Wonders et son extension ou encore le tout récent Star Fox.Pour certains jeux Nintendo a mis les petits plats dans les grands pour installer le joueur dans l'ambiance du titre : gros fatboy pour tester Tomodatchi Life à moitié allongé ou faux petit feu de camp pour découvrir Poképia dans une ambiance plus intimiste sont de sortie.Un petit stand Pikmin permet également aux joueurs de l'application Pikmin Bloom de récupérer des récompenses ingame mais aussi de choisir entre un tour de cou ou bien quelques post-it estampillés des Pikmin colorés. Les plus photogéniques pourront s'essayer au photocall affublés d'un chapeau ou d'un bouquet.Petite déception pour cette année quand même avec l'absence du pop-up store malgré sa présence lors des deux dernières années consécutives. A noter toutefois que les articles officiels vendus lors dans les pop-up store en 2025 et 2024 s'étaient ensuite retrouvés sur le Nintendo Store. Il faudra ainsi parcourir les allées et les stands pour partir à la recherche des nombreux articles inspirés par les univers de Big N. Les artistes, dessinateurs et autres revendeurs de peluches sont nombreux, vraiment de quoi dépenser toutes ses clochettes ou Pokédollars.Parmi les exclusivités à tester par le public en avant-première avant sortie on peut citer Splatoon Raiders qui arrive le 23 juillet prochain mais aussi Orbitals prévu le 3 septembre prochain sur Switch 2, dont vous pouvez d'ores et déjà aller lire notre preview sortie publiée un plus tôt cette semaine. Si vous passez sur le stand, préparez-vous à une petite demi-heure de coopération pour découvrir le début de l'aventure. De quoi largement craquer au vu de la qualité du gameplay autant que des graphismes si bien inspirés de ses animations. Rendez-vous d'ailleurs tout particulièrement samedi Scène Také de 13h15 à 14h30 pour rencontrer le casting de la VF du jeu qui a proposé un travail de haute volée.Nintendo Switch Sports Resort, annoncé lors d'un dernier Nintendo Direct, verra l'arrivée sur la Switch 2 de la licence phare du party game sportif des consoles Nintendo depuis la Wii.Wii Sport, Wii Sport Resort, Nintendo Switch Sports sur Switch 1 avaient permis aux joueurs de s'essayer à une multitude de disciplines sur une île paradisiaque.Dans l'arrivée du jeu sur Switch 2, l'esprit est identique, nos avatars s'affrontent toujours sur une île ensoleillée à travers des épreuves sportives qui sentent bon l'été. En vous rendant à la Japan Expo, vous aurez ainsi la possibilité de vous essayer à quatre sports, à savoir la Motomarine, le Tirc à l'arc sur la plage, le très classique Bowling et la surprenante Bataille de pouces.Les sports sont assez classiques dans leur structure, avec l'emploi du motion gaming et des joycon tendus vers l'avant pour jouer Concrètement on reste dans un univers familier : on bande son arc en ramenant une main vers soi, on accélère sur l'eau en tournant la main comme sur une moto ou bien on lance la boule vers les quilles d'un geste sûr. Du classique, de l'efficace mais du suffisamment innovant ? Il faudra attendre d'en voir plus pour trancher.Le quatrième mini-jeu à tester avait fait sensation lors du dernier Nintendo Direct, la Bataille de pouces est également de la partie et c'est sans aucun doute le sport le plus fun et celui qui procure le plus de réactions entre les participants.En écran splité, les deux joueurs tendent chacun le bras, orientent le joycon pour tourner la main et pressent la gachette pour abaisser le pouce. Tout est ensuite question de stratégie pour réussir à écraser le pouce de son adversaire et à maintenir la pression pendant que l'autre essaie de se libérer en secouant son joycon de toutes ses forces.Une fois, deux fois, trois fois, vous risquez ensuite d'être vite à bout de souffle à force de vous secouer dans tous les sens et c'est là que le défi est devenu le plus amusant. Le défi improbable sur le papier était finalement au rendez-vous et promet de belles tranches de rire en perspective. A voir ce qu'il en sera pour les 8 autres sports, le jeu étant annoncé avec 12 sports.A découvrir : le programme Nintendo de la Japan Expo 2026

Pour cette 25e édition, Nintendo confirme donc sa place de choix à la Japan Expo, entre tournois endiablés de Mario Kart World, exclusivités jouables avant l'heure et franche rigolade sur la Bataille de pouces. Seule ombre au tableau (mais un vrai soulagement pour notre porte-efuilles), l'absence de pop-up store, vite consolée par les mille et un stands d'artistes et de revendeurs qui pullulent dans les allées. On regrette de ne pas voir davantage de nouveautés de la rentrée, mais l'aperçu donné par Splatoon Raiders, Orbitals ou Nintendo Switch Sports Resort a de quoi faire patienter jusqu'aux prochaines annonces. Et dire que ce n'est que le premier jour ! On retourne dès à présent arpenter les halls pour vous dénicher tout ce que la pop culture japonaise a de meilleur à offrir.