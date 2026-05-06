Test de Devil May Cry 5 : Les démons pleurent sur Switch 2
Dante est de retour, mais il n’est pas seul. Avec Nero et V, les trois acolytes se lancent dans le sauvetage de la ville, envahis par des forces démoniaques. Devil May Cry 5 a débarqué sur Switch 2.
Bienvenue en enfer
D’abord, pas de panique : le jeu dispose d’une petite vidéo récapitulative disponible dans les menus, pour vous conter les aventures précédentes de Dante. Ensuite, soyons honnête : Devil May Cry ne se distingue pas vraiment par son scénario et ce cinquième opus ne fait pas exception bien au contraire.
Tout casser !
Nero est manchot. Il s’équipe d’un bras mécanique et il en existe de plusieurs sortes, avec des capacités différentes. Pour le reste, Y vous permet de tirer au flingue, X d’utiliser son épée gigantesque, A pour la capacité de son bras. Vous pouvez vous propulser avec un grappin vers vos ennemis pour plus de réactivité.
Dante, de son côté, possède un gameplay nerveux, avec plusieurs armes en main. Mais on vous laisse la surprise de le découvrir.
Même les démons peuvent pleurerDMC5 est un bon jeu. Il ravira les fans de la licence, celles et ceux qui veulent enfin tester un opus sur Switch. Cependant, force est aussi de constater que le titre ne vole pas très haut. Certes, les personnages sont hauts en couleurs et leur répartie savoureuse. Mais on ne peut aussi que pointer du doigt le fan service. La pose lascive avec laquelle Nico, votre armurière et marchande de génie, se penche derrière son comptoir, l’arrivée de Trish, nue, etc.
DMC c’est avant tout une bande son explosive, avec du gros son qui tâche et qui nous met bien. Les compositions de Casey Edwards sont toujours excellentes (et la bande son d’autres opus est présente sur cette version). Les doublages sont aussi d’excellentes qualités, que ce soit en anglais ou en japonais.
Sur votre chemin, vous trouvez des orbes de différentes couleurs, vous servant à vous soigner, à récupérer de la “monnaie” pour échanger contre des upgrades et ainsi de suite. Enchainer les combos au maximum vous permet d’augmenter vos points de style, pour scorer à la fin et récupérer encore des ressources. Selon le mode de difficulté (certains se débloquent une fois le jeu terminé), vous aurez plus ou moins de ressources.
Des spécificités de cette versionIl est tout de même temps de se poser la question. La Switch 2 est-elle suffisante pour contenter les joueurs ? Avec un 60 fps stable, la résolution est bonne. Cependant, le studio a du faire des concessions. Ainsi, les textures manquent de précision, certains combos rendent les affrontements flous et certains boss laissent derrière eux une traînée de pixels. C’est d’autant plus visible sur grand écran, encore que ce flou est aussi bien présent en nomade.
Qu’on soit honnête aussi : le jeu date de 2019. Le côté parfois daté des graphismes, de la résolution et du reste est aussi inhérent à la date de sortie originelle du jeu. On ne peut que recommander de booster la luminosité, le jeu étant globalement sombre, afin de parvenir à mieux viser certaines zones.
Cela permet aussi de palier quelques imperfections de la caméra, surtout dans les affrontements, qui aura tendance à partir vers le ciel sans trop vous demander votre avis.
Un choix qui s’entend notamment quand on voit les quelques soucis graphiques que l’on peut rencontrer dans le jeu de base. Et si vous avez entendu parler du mode Turbo, permettant d’accélérer le jeu à 20% de plus, il est aussi absent de cette version Switch 2.
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