Dossier Nintendo

Résultats trimestriels de Nintendo au 30 juin 2026 : la Switch 2 franchit les 23 millions et le bénéfice net grimpe de 53% Nintendo ouvre son exercice 2026-2027 avec un trimestre paradoxal : moins de consoles vendues, un chiffre d'affaires en baisse, et pourtant des profits qui pulvérisent les attentes des analystes. On décortique ensemble ce que disent vraiment les chiffres publiés ce 6 août. Dossier Finance et chiffres de vente

Par Xavier

Xavier Publié le 08/06/2026

à 11h32

La Switch 2 atteint 23,68 millions d'unités vendues depuis juin 2025 et dépasse la GameCube.

3,82 millions de consoles écoulées sur le trimestre, en recul de 34,4% par rapport au trimestre de lancement.

Mario Kart World grimpe à 15,39 millions, soit 65% du parc installé.

Tomodachi Life : Une vie de rêve signe le carton du trimestre avec 7,94 millions d'unités.

Le chiffre d'affaires recule de 9,5% à 517,8 milliards de yens, soit 2,795 milliards d'euros.

Mais le bénéfice net bondit de 53,5% à 147,4 milliards de yens, soit 795,7 millions d'euros.

Les analystes attendaient deux fois moins : le consensus tablait sur 78,3 milliards de yens.

Les prévisions annuelles restent inchangées, à 16,5 millions de Switch 2 d'ici mars 2027.

Comme tous les trois mois, on retrouve le rendez-vous des résultats de Nintendo. Celui-ci était particulièrement attendu, parce qu'il est le premier à comparer une Switch 2 en régime de croisière avec le trimestre de son lancement, et parce qu'il suit



Précision de méthode avant de commencer : on a converti les montants au taux moyen du trimestre retenu par Nintendo, soit 185,27 yens pour un euro. Le yen s'étant déprécié de plus de 13% face à l'euro en un an (vous comprenez pourquoi tant de gens autour de vous partent au Japon en vacances !), les évolutions se lisent en yens, les euros ne servent qu'à donner l'échelle parce que pour nous Européens, il n'est pas facile de mesurer ce qu'est un milliard de yens !

Une deuxième année qui tient la route 3,82 millions de Switch 2 sur le trimestre, contre 5,82 millions un an plus tôt : présenté brut, le recul de 34,4% a de quoi faire tousser. Sauf qu'on compare ici un trimestre ordinaire au trimestre de lancement d'une console, celui où toute la demande accumulée se déverse d'un coup. Nintendo le dit clairement dans sa présentation : rapportée à la deuxième année de vie d'une machine, la trajectoire d'adoption reste supérieure à celle de la Switch d'origine au même stade.



Le cumul, lui, parle de lui-même : 23,68 millions de consoles écoulées depuis juin 2025. La Switch 2 vient donc de dépasser le total de toute la carrière de la GameCube, qui s'était arrêtée à 21,74 millions. En 14 mois. La répartition du trimestre reste équilibrée avec 1,22 million d'unités pour les Amériques, 1,04 million pour le Japon, 0,96 million pour l'Europe et 0,59 million pour le reste du monde.





La Switch première génération, elle, poursuit sa sortie de scène en douceur avec 0,66 million d'unités, ce qui porte son cumul historique à 156,59 millions. Le parc de joueurs actifs se maintient à 130 millions de comptes sur douze mois glissants, un plateau qui dure maintenant depuis trois exercices et qui constitue le vrai actif stratégique de Big N.

Le software prend le relais, et ça change tout pour le comptable Voilà le fait marquant du trimestre : pendant que le hardware ralentit, les jeux accélèrent. 9,46 millions de logiciels Switch 2 écoulés, en hausse de 9,2 %, et surtout 33,81 millions de jeux Switch, en hausse de 38,6 %. Oui, la vieille machine vend plus de jeux qu'à l'époque où elle était la seule sur le marché, tout simplement parce que les possesseurs de Switch 2 continuent d'acheter du catalogue Switch grâce à la rétrocompatibilité.



Il faut dire qu'il y avait un poids lourd pour accompagner la fin de vie de la Switch : le grand gagnant s'appelle Tomodachi Life : Une vie de rêve, sorti le 16 avril. Avec 7,94 millions d'unités sur le trimestre et plus de 8 millions écoulés auprès des joueurs au 5 août, c'est un joli carton. Pour une licence que beaucoup considéraient comme une curiosité de niche, on tient là un des plus beaux succès surprise de l'ère Switch.





Yoshi and the Mysterious Book et Star Fox n'apparaissent pas encore au classement, ce qui n'a rien d'alarmant même si ce n'est pas de bon augure pour le jeu de plate-forme du dragon le plus cool du Marioverse : le premier est sorti le 21 mai et le second le 25 juin, soit cinq jours avant la clôture comptable. Leur vraie photographie arrivera au trimestre prochain, tout comme celle de



Conséquence directe de cette bascule du revenu vers le jeu : la part du hardware dans les ventes de la plateforme dédiée tombe de 78,8% à 55,3%, et la part des jeux édités par Nintendo grimpe de 64,8% à 82,6%. Le dématérialisé suit le mouvement avec 132,7 milliards de yens de ventes numériques, soit 716,3 millions d'euros et une progression de 90 %, qui représentent désormais 61,5 % des ventes de logiciels.



On va s'attarder une seconde sur ce chiffre parce qu'il est hyper important, dans un contexte de remise en cause de choix industriels par certains concurrents, Sony pour le pas le nommer : de plus en plus de joueurs semblent opter pour les jeux en version dématérialisée, et ce phénomène se constate donc aussi chez Nintendo pour qui on approche doucement des deux tiers des ventes qui se font en numérique.

Le point sur les chiffres Le chiffre d'affaires ressort à 517,813 milliards de yens, soit 2,795 milliards d'euros, en recul de 9,5% sur un an. La plateforme dédiée pèse 483,009 milliards de yens, soit 2,607 milliards d'euros, en baisse de 13,1%, tandis que les revenus liés aux licences bondissent de 107,4% à 34,803 milliards de yens, soit 187,8 millions d'euros, portés par le film Super Mario Galaxy qui a franchi le milliard de dollars de recettes mondiales depuis sa sortie du 1er avril.



Et c'est là que la mécanique devient intéressante. Malgré ce chiffre d'affaires en repli, l'excédent brut d'exploitation (le résultat d'exploitation au sens comptable standard) explose de 150,5% à 142,596 milliards de yens, soit 769,7 millions d'euros. Le résultat d'exploitation (l'ordinary profit de Nintendo, qui intègre les produits financiers et la quote-part des sociétés associées comme The Pokémon Company) grimpe de 115,1% à 206,150 milliards de yens, soit 1,113 milliard d'euros. Le bénéfice net progresse de 53,5% à 147,423 milliards de yens, soit 795,7 millions d'euros, pour un bénéfice par action de 127,88 yens, soit 0,69 euro.

(tiens donc... pourquoi ?), de 26% à 49,133 milliards de yens soit 265,2 millions d'euros, alors que les dépenses publicitaires reculent de 22,9% maintenant que la campagne de lancement est derrière nous. Sur le plan géographique, 77,9% du chiffre d'affaires se fait hors du Japon, dont 42,2% dans les Amériques et 23,6% en Europe.

L'œil du comptable : marge en trompe-l'œil et allers-retours douaniers Un chiffre d'affaires qui baisse de 9,5 % et un résultat opérationnel qui fait plus que doubler, ça ne s'improvise pas. Trois mécanismes se cumulent, et il faut les démonter un par un pour comprendre ce que vaut réellement ce trimestre.



Le premier est structurel et c'est le plus sain : le mix produit s'est inversé. Nintendo vend proportionnellement beaucoup plus de jeux et beaucoup moins de consoles qu'au trimestre de lancement, et les marges sur le logiciel first-party n'ont rien à voir avec celles du matériel. C'est exactement le scénario que Big N espérait, et c'est ce qui rend ce trimestre encourageant sur le fond pour l'éditeur-fabricant.



Le deuxième est monétaire : la faiblesse du yen a ajouté 39 milliards de yens au chiffre d'affaires, soit environ 210 millions d'euros, et près de 22,2 milliards de yens au résultat opérationnel. Sans cet effet, le recul des ventes aurait avoisiné les 16 % au lieu de 9,5 %. Le change donne aujourd'hui, il reprendra un jour, on le sait depuis toujours et on a fini de s'étonner de ces variations d'une publication de résultats à l'autre.



Le troisième mérite qu'on s'y arrête, parce qu'il est le plus inhabituel. Nintendo a enregistré environ 300 millions de dollars, soit près de 48 milliards de yens ou 258 millions d'euros, en diminution de son coût des ventes, au titre du remboursement des droits de douane américains prélevés sous le régime IEEPA. Il ne s'agit pas d'un cadeau tombé du ciel, mais de la restitution de sommes que Big N avait passées en charges lors des trimestres précédents, et qu'elle avait alors choisi d'absorber elle-même plutôt que de les répercuter sur les prix de vente. Autrement dit, la rentabilité des trimestres passés avait été amputée d'autant, et celle de ce trimestre-ci se trouve gonflée en retour. C'est un aller-retour comptable, pas une création de valeur, et on comprend mieux pourquoi Nintendo n'a pas l'intention de rembourser les Américains : ils ne semblent pas avoir subi de hausse du prix de vente liée aux tarifs douaniers, ce qui nous semble clore un débat qui courait depuis quelques semaines Outre-Atlantique.





Deux petits points de vigilance pour la suite néanmoins. D'abord la trésorerie, qui recule de près de 248 milliards de yens sur le trimestre pour s'établir à 1 544,090 milliards de yens, soit 8,335 milliards d'euros, avec des stocks en nette hausse : Nintendo constitue ses réserves de composants avant la saison forte, dans un contexte de flambée des prix de la mémoire alimentée par la demande liée à l'intelligence artificielle. Ensuite le calendrier des investissements, avec un centre de développement technologique à Kyoto estimé à 121 milliards de yens et attendu pour mars 2029. Big N dépense pour l'avenir, ce qui est une bonne nouvelle, mais qui pèsera sur les comptes.

Des objectifs maintenus, ce qui est déjà un message Nintendo ne touche à rien. Les prévisions publiées le 8 mai restent en vigueur : 2 050 milliards de yens de chiffre d'affaires, soit 11,714 milliards d'euros, 370 milliards de yens d'excédent brut d'exploitation, soit 2,114 milliards d'euros, 430 milliards de yens de résultat d'exploitation, soit 2,457 milliards d'euros, et 310 milliards de yens de bénéfice net, soit 1,771 milliard d'euros. Le dividende annuel est maintenu à 162 yens, soit 0,93 euro.



Côté volumes, l'objectif reste de 16,5 millions de Switch 2 et 60 millions de jeux Switch 2 d'ici le 31 mars 2027, plus 2 millions de Switch et 105 millions de jeux Switch. Avec 3,82 millions de consoles au compteur, il reste donc 12,68 millions d'unités à écouler en neuf mois, ce qui suppose une seconde partie d'exercice nettement plus dense. Rappelons que la prévision intègre déjà un impact d'environ 100 milliards de yens, soit 571 millions d'euros, lié à la hausse du prix des composants et aux mesures douanières.





De votre côté, est-ce que la hausse de prix du 1er septembre va vous faire repousser votre achat de Switch 2, ou bien c'est déjà réglé chez vous avec plutôt une anticipation ? Quand on voit ce qui se passe du côté des prix des machines concurrentes, ce cycle de vie n'a rien de comparable avec ce que nous avions l'habitude de connaître. Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !



Sources : PDF officiels de Nintendo, à savoir le L'essentiel en quelques lignes :Comme tous les trois mois, on retrouve le rendez-vous des résultats de Nintendo. Celui-ci était particulièrement attendu, parce qu'il est le premier à comparer une Switch 2 en régime de croisière avec le trimestre de son lancement, et parce qu'il suit un exercice record dont on avait souligné les nuages à l'horizon . On respire un bon coup, et on plonge.Précision de méthode avant de commencer : on a converti les montants au taux moyen du trimestre retenu par Nintendo, soit 185,27 yens pour un euro. Le yen s'étant déprécié de plus de 13% face à l'euro en un an (vous comprenez pourquoi tant de gens autour de vous partent au Japon en vacances !), les évolutions se lisent en yens, les euros ne servent qu'à donner l'échelle parce que pour nous Européens, il n'est pas facile de mesurer ce qu'est un milliard de yens !3,82 millions de Switch 2 sur le trimestre, contre 5,82 millions un an plus tôt : présenté brut, le recul de 34,4% a de quoi faire tousser. Sauf qu'on compare ici un trimestre ordinaire au trimestre de lancement d'une console, celui où toute la demande accumulée se déverse d'un coup. Nintendo le dit clairement dans sa présentation : rapportée à la deuxième année de vie d'une machine, la trajectoire d'adoption reste supérieure à celle de la Switch d'origine au même stade.Le cumul, lui, parle de lui-même : 23,68 millions de consoles écoulées depuis juin 2025. La Switch 2 vient donc de dépasser le total de toute la carrière de la GameCube, qui s'était arrêtée à 21,74 millions. En 14 mois. La répartition du trimestre reste équilibrée avec 1,22 million d'unités pour les Amériques, 1,04 million pour le Japon, 0,96 million pour l'Europe et 0,59 million pour le reste du monde.Le cas japonais mérite un mot. La hausse de prix locale est entrée en vigueur le 25 mai, en plein trimestre, et Nintendo indique que les ventes y sont restées solides malgré tout. C'est plutôt rassurant avant le passage à 499,99 euros en Europe et à 499,99 dollars aux États-Unis le 1er septembre , qui constituera le vrai test de l'élasticité du prix sur cette machine.La Switch première génération, elle, poursuit sa sortie de scène en douceur avec 0,66 million d'unités, ce qui porte son cumul historique à 156,59 millions. Le parc de joueurs actifs se maintient à 130 millions de comptes sur douze mois glissants, un plateau qui dure maintenant depuis trois exercices et qui constitue le vrai actif stratégique de Big N.Voilà le fait marquant du trimestre : pendant que le hardware ralentit, les jeux accélèrent. 9,46 millions de logiciels Switch 2 écoulés, en hausse de 9,2 %, et surtout 33,81 millions de jeux Switch, en hausse de 38,6 %. Oui, la vieille machine vend plus de jeux qu'à l'époque où elle était la seule sur le marché, tout simplement parce que les possesseurs de Switch 2 continuent d'acheter du catalogue Switch grâce à la rétrocompatibilité.Il faut dire qu'il y avait un poids lourd pour accompagner la fin de vie de la Switch : le grand gagnant s'appelle Tomodachi Life : Une vie de rêve, sorti le 16 avril. Avec 7,94 millions d'unités sur le trimestre et plus de 8 millions écoulés auprès des joueurs au 5 août, c'est un joli carton. Pour une licence que beaucoup considéraient comme une curiosité de niche, on tient là un des plus beaux succès surprise de l'ère Switch.Côté million-sellers Switch 2, Mario Kart World continue son travail de rouleau compresseur avec 15,39 millions d'exemplaires cumulés, soit 65% du parc installé. Pokémon Pokopia signe la plus forte progression du trimestre en passant de 2,41 à 3,68 millions, un dynamisme qui tombe bien puisque la première partie de son Expansion Pass est arrivée le 5 août . Donkey Kong Bananza atteint 4,78 millions, Pokémon Legends Z-A Édition Switch 2 3,99 millions, Kirby Air Riders 1,90 million. Et on note un nouvel entrant au club du million : Super Mario Party Jamboree Édition Switch 2, à 1,15 million.Yoshi and the Mysterious Book et Star Fox n'apparaissent pas encore au classement, ce qui n'a rien d'alarmant même si ce n'est pas de bon augure pour le jeu de plate-forme du dragon le plus cool du Marioverse : le premier est sorti le 21 mai et le second le 25 juin, soit cinq jours avant la clôture comptable. Leur vraie photographie arrivera au trimestre prochain, tout comme celle de Splatoon Raiders, sorti le 23 juillet et qu'on a beaucoup aimé . On pense que Yoshi devrait s'en tirer sur le long-terme, car c'est une bonne aventure pour les plus jeunes... qui ne sont sans doute pas encore équipés d'une Switch 2. Et on sait que Nintendo maîtrise comme personne son catalogue sur la longue durée.Conséquence directe de cette bascule du revenu vers le jeu : la part du hardware dans les ventes de la plateforme dédiée tombe de 78,8% à 55,3%, et la part des jeux édités par Nintendo grimpe de 64,8% à 82,6%. Le dématérialisé suit le mouvement avec 132,7 milliards de yens de ventes numériques, soit 716,3 millions d'euros et une progression de 90 %, qui représentent désormais 61,5 % des ventes de logiciels.On va s'attarder une seconde sur ce chiffre parce qu'il est hyper important, dans un contexte de remise en cause de choix industriels par certains concurrents, Sony pour le pas le nommer : de plus en plus de joueurs semblent opter pour les jeux en version dématérialisée, et ce phénomène se constate donc aussi chez Nintendo pour qui on approche doucement des deux tiers des ventes qui se font en numérique.Le chiffre d'affaires ressort à 517,813 milliards de yens, soit 2,795 milliards d'euros, en recul de 9,5% sur un an. La plateforme dédiée pèse 483,009 milliards de yens, soit 2,607 milliards d'euros, en baisse de 13,1%, tandis que les revenus liés aux licences bondissent de 107,4% à 34,803 milliards de yens, soit 187,8 millions d'euros, portés par le film Super Mario Galaxy qui a franchi le milliard de dollars de recettes mondiales depuis sa sortie du 1er avril.Et c'est là que la mécanique devient intéressante. Malgré ce chiffre d'affaires en repli, l'excédent brut d'exploitation (le résultat d'exploitation au sens comptable standard) explose de 150,5% à 142,596 milliards de yens, soit 769,7 millions d'euros. Le résultat d'exploitation (l'ordinary profit de Nintendo, qui intègre les produits financiers et la quote-part des sociétés associées comme The Pokémon Company) grimpe de 115,1% à 206,150 milliards de yens, soit 1,113 milliard d'euros. Le bénéfice net progresse de 53,5% à 147,423 milliards de yens, soit 795,7 millions d'euros, pour un bénéfice par action de 127,88 yens, soit 0,69 euro.Le taux de marge brute passe de 32,3% à 54,3%, un bond de 22 points. Les dépenses générales augmentent de 8,2% à 138,8 milliards de yens, tirées par une recherche et développement en haussede 26% à 49,133 milliards de yens soit 265,2 millions d'euros, alors que les dépenses publicitaires reculent de 22,9% maintenant que la campagne de lancement est derrière nous. Sur le plan géographique, 77,9% du chiffre d'affaires se fait hors du Japon, dont 42,2% dans les Amériques et 23,6% en Europe.Un chiffre d'affaires qui baisse de 9,5 % et un résultat opérationnel qui fait plus que doubler, ça ne s'improvise pas. Trois mécanismes se cumulent, et il faut les démonter un par un pour comprendre ce que vaut réellement ce trimestre.Le premier est structurel et c'est le plus sain : le mix produit s'est inversé. Nintendo vend proportionnellement beaucoup plus de jeux et beaucoup moins de consoles qu'au trimestre de lancement, et les marges sur le logiciel first-party n'ont rien à voir avec celles du matériel. C'est exactement le scénario que Big N espérait, et c'est ce qui rend ce trimestre encourageant sur le fond pour l'éditeur-fabricant.Le deuxième est monétaire : la faiblesse du yen a ajouté 39 milliards de yens au chiffre d'affaires, soit environ 210 millions d'euros, et près de 22,2 milliards de yens au résultat opérationnel. Sans cet effet, le recul des ventes aurait avoisiné les 16 % au lieu de 9,5 %. Le change donne aujourd'hui, il reprendra un jour, on le sait depuis toujours et on a fini de s'étonner de ces variations d'une publication de résultats à l'autre.Le troisième mérite qu'on s'y arrête, parce qu'il est le plus inhabituel. Nintendo a enregistré environ 300 millions de dollars, soit près de 48 milliards de yens ou 258 millions d'euros, en diminution de son coût des ventes, au titre du remboursement des droits de douane américains prélevés sous le régime IEEPA. Il ne s'agit pas d'un cadeau tombé du ciel, mais de la restitution de sommes que Big N avait passées en charges lors des trimestres précédents, et qu'elle avait alors choisi d'absorber elle-même plutôt que de les répercuter sur les prix de vente. Autrement dit, la rentabilité des trimestres passés avait été amputée d'autant, et celle de ce trimestre-ci se trouve gonflée en retour. C'est un aller-retour comptable, pas une création de valeur, et on comprend mieux pourquoi Nintendo n'a pas l'intention de rembourser les Américains : ils ne semblent pas avoir subi de hausse du prix de vente liée aux tarifs douaniers, ce qui nous semble clore un débat qui courait depuis quelques semaines Outre-Atlantique.Reste que le marché, lui, n'avait rien vu venir sur cette bonne santé de Big N. Le consensus LSEG attendait 444,96 milliards de yens de revenus et 70,3 milliards de yens de résultat opérationnel, et Nintendo publie 517,8 et 142,6 milliards. Sur le bénéfice net, l'écart est encore plus brutal : environ 78 milliards de yens attendus, 147,4 réalisés. Le titre avait déjà pris 2,9 % avant la publication, il faut dire que les investisseurs sont toujours friands de ces signaux positifs, et ils le sont.Deux petits points de vigilance pour la suite néanmoins. D'abord la trésorerie, qui recule de près de 248 milliards de yens sur le trimestre pour s'établir à 1 544,090 milliards de yens, soit 8,335 milliards d'euros, avec des stocks en nette hausse : Nintendo constitue ses réserves de composants avant la saison forte, dans un contexte de flambée des prix de la mémoire alimentée par la demande liée à l'intelligence artificielle. Ensuite le calendrier des investissements, avec un centre de développement technologique à Kyoto estimé à 121 milliards de yens et attendu pour mars 2029. Big N dépense pour l'avenir, ce qui est une bonne nouvelle, mais qui pèsera sur les comptes.Nintendo ne touche à rien. Les prévisions publiées le 8 mai restent en vigueur : 2 050 milliards de yens de chiffre d'affaires, soit 11,714 milliards d'euros, 370 milliards de yens d'excédent brut d'exploitation, soit 2,114 milliards d'euros, 430 milliards de yens de résultat d'exploitation, soit 2,457 milliards d'euros, et 310 milliards de yens de bénéfice net, soit 1,771 milliard d'euros. Le dividende annuel est maintenu à 162 yens, soit 0,93 euro.Côté volumes, l'objectif reste de 16,5 millions de Switch 2 et 60 millions de jeux Switch 2 d'ici le 31 mars 2027, plus 2 millions de Switch et 105 millions de jeux Switch. Avec 3,82 millions de consoles au compteur, il reste donc 12,68 millions d'unités à écouler en neuf mois, ce qui suppose une seconde partie d'exercice nettement plus dense. Rappelons que la prévision intègre déjà un impact d'environ 100 milliards de yens, soit 571 millions d'euros, lié à la hausse du prix des composants et aux mesures douanières.Pour y arriver, le line-up a de quoi faire : Fire Emblem : Fortune's Weave le 17 septembre , Nintendo Switch Sports Resort le 22 octobre, The Legend of Zelda : Ocarina of Time attendu avant la fin de l'année , sans oublier les trois parties de l'Expansion Pass de Pokémon Pokopia et une avalanche de titres tiers. Xenoblade Genesis, Pokémon Vents et Pokémon Vagues viendront ensuite alimenter 2027 et nous assurer de belles actualités sur PN.De votre côté, est-ce que la hausse de prix du 1er septembre va vous faire repousser votre achat de Switch 2, ou bien c'est déjà réglé chez vous avec plutôt une anticipation ? Quand on voit ce qui se passe du côté des prix des machines concurrentes, ce cycle de vie n'a rien de comparable avec ce que nous avions l'habitude de connaître. Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !Sources : PDF officiels de Nintendo, à savoir le Nintendo Consolidated Financial Highlights et le Financial Results Explanatory Material

Ce premier trimestre confirme ce qu'on espérait depuis le bilan annuel : la Switch 2 a franchi le cap le plus délicat, celui du passage de la ruée du lancement à un rythme de croisière, et elle l'a fait en laissant le logiciel prendre le relais. C'est précisément ce qui manquait à la rentabilité de Big N il y a un an. Il faut toutefois garder la tête froide : une bonne partie de la performance affichée provient du change et d'un remboursement de droits de douane qui compense des charges passées. La vraie question des prochains mois n'est donc pas comptable mais commerciale. La hausse de prix du 1er septembre, la flambée du prix de la mémoire et un calendrier de sorties qui devra porter 12,68 millions de consoles en neuf mois vont dessiner un second semestre autrement plus exigeant. Rendez-vous début novembre pour les résultats semestriels, on ressortira les tableaux.