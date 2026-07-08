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Tavern Talk Stories Dreamwalker A paraître sur Switch 2 depuis le 09/06/2026
Test de Tavern Talk Stories Dreamwalker (Switch 2)

Test de Tavern Talk Stories Dreamwalker : un cocktail d’aventures

Après un premier opus réussi, Tavern Talk revient avec de nouvelles aventures et de nouveaux personnages. Prenez place et installez-vous, Cosmo va venir vous servir une boisson.

Test
L’univers de Tavern Talk est vaste. Après un premier jeu, voici une nouvelle aventure, Dreamwalker. Mais pas de panique : vous n’avez pas besoin d’avoir joué à un autre jeu du même titre pour profiter de cette aventure. Celle-ci se tient d’un seul tenant, bénéficie d’une traduction française et promet de grandes aventures… avec même plusieurs fins. Depuis le 9 juin sur Switch, vous pouvez donc pousser les portes de cet établissement magique et vous installer confortablement.

Bienvenue au Dragon Paresseux



Si vous êtes habitué aux jeux comme Coffee Talk, ou même si vous avez joué au premier Tavern Talk, alors vous connaissez le principe du titre. Vous êtes le/la barman/barmaid (à vous de choisir votre nom et votre genre) d’un nouvel établissement. Vous allez accueillir les différents clients et les suivre dans leurs aventures… Ou plutôt, ils vont revenir vous en parler, vous raconter leurs quêtes, leurs espoirs, leurs rêves. A vous de leur servir les boissons les plus adéquates pour les aider et les conseiller au mieux. Tout en n’oubliant pas que vous êtes ici dans un monde de fantasy inspiré de Donjons et Dragons, que vous clients sont de races et de classes diverses et qu’avec tout ça il y a largement de quoi faire !


Le principe du jeu est simple : c’est un visual novel dans lequel vous allez servir des boissons. Vous avez donc plusieurs options de défilement du texte, manuel ou auto, la possibilité de faire quelques choix narratifs avec les flèches et de vous laisser porter par l’intrigue. Les personnages s’accoudent à votre comptoir et vous racontent leurs histoires. A cela s’ajoute deux menus/phases dans votre journée. Les moments de commande des clients et la fin de journée, avant de fermer, quand vous allez créer des quêtes pour vos aventuriers. Mais nous allons y revenir.

Discuter pour mieux servir



Vos clients ont des demandes parfois… étranges. Ils veulent une meilleure confiance en eux, pouvoir esquiver les questions ou les attaques, réussir à avoir suffisamment de charisme pour se sortir des situations hasardeuses… A vous de gérer en fonction de leurs demandes. Vos cocktails sont à base de différents ingrédients qui ajoutent des points ou en retranchent selon vos besoins. Chaque cocktail est la somme de ces informations. Pour être plus clair, votre verre, vide, est à zéro dans toutes les caractéristiques (force, agilité, charisme, etc). Ajouter un ingrédient fera gagner ou retrancher un point à l’une ou plusieurs de ces caractéristiques. Cela se verra visuellement sur le panneau de contrôle à l’écran. Pour rester dans le thème, les caractéristiques se matérialisent sous la forme d’une constellation. A vous de placer les étoiles aux bons endroits (ou simplement de mettre le bon nombre de points aux bons endroits).


Vous avez le droit d’échouer : le jeu n’est pas punitif. Toute préparation hasardeuse finira par être bu par votre familier adorable, une abeille géante qui boit vos décoctions dans une paille faite de la tige d’une grande fleur. Trop mignon !


Vous disposez d’aides mémoires. Votre assistant poulpe de compagnie (on reste dans un monde de fantasy inspiré de Donjons et Dragons) tient un grand livre dans lequel vous pouvez retrouver à la fois des informations sur le monde qui vous entoure (cartes, fiches personnages, etc) que des recettes précises de cocktails (que vous pouvez épingler pour les reproduire plus facilement), etc.

Des quêtes et de l’aventure !



Au fil des services et des conversations, vous allez engendrer de nombreuses rumeurs. C’est d’ailleurs votre seule réelle monnaie d’échange : des cocktails en échange d’histoires ! Cela rend la vie plus passionnante encore, n’est-ce pas ? Vous allez donc écouter à la fois des grandes épopées et des petites rumeurs. Ces dernières vont venir se stocker sur des post-its, soigneusement mises de côté par votre poulpe.


En fin de journée, juste avant la fermeture, vous allez pouvoir combiner certains de ces post-it pour en faire de grandes quêtes. Plusieurs informations se recoupent ? Mises ensemble, elles forment quelque chose de cohérent ? Parfait, voici une mission pour vos clients. Une fois faites, elle s’épingle automatiquement dans votre décor et… parfois, certains de vos clients seront intéressés. Ils reviendront ensuite vous raconter leurs aventures.


Des quêtes, des boissons et des histoires. Tavern Talk nous avait déjà séduit en 2024 (notez d’ailleurs qu’il est désormais traduit en plusieurs langues dont le français). Ce second opus, indépendant, est tout aussi plaisant et doux. L’aventure est palpitante, les personnages hauts en couleur, les histoires douces et touchantes, la représentation au top et on apprécie particulièrement tout ce qui compose ce visual novel cosy et bienveillant.
19/20
Vous aimez les histoires douces et bienveillantes ? Avez-vous envie de vivre plusieurs aventures en une tout en servant leurs boissons préférés à vos personnages favoris ? Tavern Talk est là pour vous. Et c’est un enchantement de tous les instants. On ne regrette presque que l’absence de tactile, qui aurait pu être un plus pour vos préparations. Mais pour le reste, tout est absolument parfait.
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PNCAST - La Switch 2 a un an !
19 /20

L'avis de Puissance Nintendo

Bonsoir tavernier, moi aussi je reprendrais bien une boisson avec une touche d’espoir, d’immersion, de représentation positive et de bienveillance. Le “Tavern Talk” vous dites ? Ok !

Jouabilité
A part l’absence de tactile que l’on regrette un peu, tout est parfaitement ergonomique et fluide. Les touches sont affichées à l’écran, l’interface peu intrusive et tout est en accord avec l’univers.
Durée de vie
Avec plusieurs fins, et des embranchements narratifs, vous aurez peut-être envie de faire une run ou deux pour tout découvrir. En ligne droite, vous en aurez pour environ 6h et une grosse quinzaine pour le 100%.
Graphismes
Le jeu est magnifique. Que ce soit les petites animations des personnages, celles cachées dans le décors, vos préparations ou le reste, tout est absolument magnifique. On apprécie tout : la direction artistique soignée, les harmonies colorées, les choix des quelques mini-cinématiques…
Son
La musique est délicate et pas trop intrusive, tout en gardant cet esprit “fantasy” qui est l’essence même de cet univers. C’est doux, discret par moment, plus intense à d’autres… Et le sound design est parfaitement intégré au reste.
Intérêt
Pour 15,99 € sur l’eShop (et avec un bundle existant permettant d’avoir accès aux deux jeux), c’est tout aussi parfait. En effet, vous allez y passer de nombreuses heures en compagnie de Rune, de Cosmo et des autres, alors profitez en ! Si vous avez aimé des jeux comme Coffee Talk, il n’y a même pas à se poser la question.

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