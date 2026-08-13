Test de Denshattack! sur Switch 2 : Le retour de l’ère Dreamcast qu'on n'attendait pas

Un jeu en-train-ant

Un concept très "arcade" qui fait plaisir

Un grand potentiel de rejouabilité !

Denshattack! - Launch Trailer - Nintendo Switch 2 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Développé par le studio espagnol Undercoders et édité par Fireshine Games, Denshattack! possède un concept aussi absurde que génial, qui nous a immédiatement tapé dans l’œil lorsqu’il a été annoncé pour la première fois lors de la Gamescom 2015 pour une sortie sur PC dans un premier temps.Le jeu consiste à vous faire prendre le contrôle d’une locomotive avec pour objectif de réaliser de nombreux « tricks » à l’aide du stick droit de votre manette, afin d’arriver au terme d’un scénario prenant place dans un Japon dystopique et futuriste. Son style très anime et coloré rappelle d’ailleurs fortement l’esthétique de Jet Set Radio, sorti en 2000 sur Dreamcast.Ce n’est que le 3 mars dernier, lors d’un Indie World, que le titre a confirmé sa parution sur Nintendo Switch 2 en même temps que sur les autres plateformes. Une version de démonstration est ensuite sortie, mais avec un tel concept, il faut parfois plus que quatre niveaux pour maîtriser une jouabilité qui s’étoffe tout au long d’un titre composé de plus de neuf chapitres, eux-mêmes divisés en plusieurs niveaux.Lorsque vous commencez un nouveau chapitre, vous arrivez dans une nouvelle région du Japon à la rencontre du groupe local maîtrisant la discipline qu’est devenu le Denshattack. Ainsi, ils vous apprendront de nouvelles compétences comme exécuter des « Wall Jumps », rouler hors des rails sur certaines portions des niveaux ou encore explorer les profondeurs sous-marines suite à la destruction des infrastructures ferroviaires du Japon. Le titre se renouvelle donc tout au long de votre voyage entre les différentes régions du pays, même si l’on peut parfois s’emmêler les pinceaux avec les touches après avoir assimilé un grand nombre de techniques différentes.Au fur et à mesure des chapitres, vous arpenterez différents types de niveaux avec des objectifs qui leur sont propres, comme atteindre un certain score, réaliser des tâches particulières ou bien battre des boss dans des combats épiques et démesurés. Le concept de ces derniers colle bien avec l’ambiance et l’absurdité du titre, mais l’exécution des combats face à eux peut parfois s’avérer quelque peu brouillonne. De la personnalisation est possible mais reste néanmoins anecdotique.Sur le plan artistique, Denshattack! est une véritable réussite. Le jeu affiche une identité visuelle assumée, portée par une direction artistique qui s’inspire pleinement des anime et de la culture urbaine japonaise. Les couleurs vives, les effets de vitesse omniprésents et les environnements variés confèrent à l’ensemble une personnalité immédiatement reconnaissable.Chaque région traversée possède sa propre ambiance, qu’il s’agisse de métropoles futuristes, de paysages montagneux ou encore de zones submergées, ce qui participe au renouvellement constant de l’aventure. Cette identité rappelle inévitablement, comme évoqué plus haut, Jet Set Radio ou bien le plus récent Hi-Fi Rush, tout en parvenant à développer son propre univers centré sur les chemins de fer, pour notre plus grand plaisir.Sur Nintendo Switch 2, Denshattack! propose une réalisation technique convaincante, qui privilégie avant tout la fluidité afin de servir son gameplay exigeant. Ce choix s’avère pertinent pour un jeu où le timing des sauts, des figures et des grinds est primordial. Le jeu tourne à 60 images par seconde dans la très grande majorité des situations, que ce soit en jouant sur votre TV ou en nomade.Les baisses de performances restent très rares et surviennent principalement lors de certains affrontements contre les boss, là où les environnements deviennent plus chargés mais cela n’est en rien dérangeant.